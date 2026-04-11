Mercedes y la semiótica

Mercedes Sosa, fallecida en 2009, fue la mayor exponente de la música folklórica de su país, la Argentina. Nació en Tucumán, donde una radio lleva su nombre: Radio Nacional Mercedes Sosa. Está coordinada por Enzo Ferreira, un dirigente del partido oficialista, La Libertad Avanza. Días atrás, Ferreira reposteó un tuit de alguien que se refería a Sosa como “esa gorda era un cáncer”. Ferreira agregó: “gorda comunista”. Cuando los posteos generaron polémica, Ferreira dijo, primero, que eran “piezas de humor negro” y, después, que solo hizo “una descripción física e ideológica”. Como periodista y licenciado en Ciencias Políticas, es razonable que pueda comprender que aunque las palabras gorda y comunista no son ofensivas en sí, gorda suele usarse como insulto y comunista como una etiqueta despectiva. Sumar una descalificación física con una etiqueta ideológica utilizada como estigma produce un efecto acumulativo y genera lo contrario a una descripción: el reduccionismo a un estereotipo negativo. Para explicarse, Ferreira publicó en Instagram: “¿Estuve mal? En parte sí y lo reconozco; pero hay cosas innegables que como periodista siempre voy a sostener con pruebas y argumentos. La cultura va mucho más allá de defender figuras emblemáticas, también tiene que ver con nuestras prácticas como ciudadanos y/o autoridades”. El texto no aclara en qué parte considera que estuvo mal, ni cómo su práctica como ciudadano y autoridad, llamando a Sosa “gorda comunista”, incide en la cultura. Hay otras prácticas más desapercibidas. Su cuenta de X es @malevo97. El Malevo Ferreyra fue un policía tucumano que participó de tortura y desapariciones en esa provincia durante la dictadura militar de 1976. Es posible que el señor Ferreira no tenga nada que ver con el Ferreyra aquel, que no mantenga una admiración lejana ni la tímida voluntad de un homenaje, pero no estaría mal que se interesara por una cosa que se llama semiótica.