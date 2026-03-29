Trump sacude el árbol, Putin recoge las nueces

Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Nadie puede saber quién va a ganar esta guerra, ni siquiera si finalmente habrá ganadores. Son mayoría los expertos que dan a China por vencedora estratégica de un conflicto que fácilmente puede dañar a quien lo ha desencadenado: a Trump inmediatamente en las elecciones de mitad de mandato, en beneficio de sus rivales los demócratas; a largo plazo, a Estados Unidos, que está desplazando los recursos militares asignados a Asia-Pacífico para competir y contener a China en Oriente Próximo, donde necesita derrotar a Irán. En el plazo más corto de los beneficios inmediatos, no hay muchas dudas de que es Putin quien está recogiendo las nueces, para disgusto y alarma de Ucrania y de sus aliados europeos.

Israel es un caso aparte, en el que hay que distinguir los intereses de su primer ministro, Benjamín Netanyahu, de los de sus ministros ultraderechistas y de los de Israel. El ejército israelí está encadenando una victoria militar detrás de otra, aunque no es seguro que luego se traduzcan en victorias políticas. Netanyahu ha cumplido su sueño guerrero de atacar directamente a Irán, perseguido obsesivamente desde hace 40 años, hundiendo de paso cualquier idea de Estado palestino. Ha entregado a la extrema derecha un mapa de Oriente Próximo de aires imperiales, que permite a los más fanáticos, como el embajador de Estados Unidos, Mike Huckabee, predicar el delirio bíblico de un Gran Israel que se extienda desde el Nilo hasta el Éufrates. La derrota política entera es para el Israel pluralista y democrático, de fronteras estables y reconocidas por todos, capaz de reconciliarse y hacer la paz con sus vecinos palestinos.

Las rentas de la guerra son sustanciosas e inmediatas para Putin. Las vacías arcas de la Federación Rusa han recibido una inyección inesperada gracias al incremento de los precios del crudo y de los fertilizantes y al levantamiento parcial de las sanciones y de los aranceles sobre el comercio energético, decidido por Trump para calmar los mercados. Aunque el alivio financiero tardará en tener efecto en el campo de batalla, Putin contará muy pronto con la ventaja proporcionada por el desplazamiento por parte de Estados Unidos de armamento y munición desde todos los puntos del planeta hacia Oriente Próximo. Ya ha sucedido con los sistemas de defensa aérea Patriot y THAAD, fundamentales para enfrentarse a los ataques cada vez más intensos de Rusia con drones y misiles, pero irá a más en el futuro a la vista del agotamiento de los arsenales como resultado de su uso masivo contra Irán y de la lentitud de su producción industrial. Estados Unidos ya ha gastado en un solo mes la munición que Ucrania necesita durante dos años para interceptar los ataques rusos.

Putin espera recoger también rentas políticas como resultado del alejamiento imparable de la Casa Blanca respecto de la OTAN y sus aliados europeos por su negativa a participar en la guerra de Irán. Trump ha señalado que si no es la guerra de los europeos, tal como han declarado varios dirigentes de la UE y de los países socios, tampoco la de Ucrania es la guerra de Estados Unidos. El incremento de la tensión atlántica apunta a un eventual e infame cambio de cromos entre Putin y Trump para dejar sin inteligencia militar e incluso sin armamento a Irán y a Ucrania, una situación altamente comprometida para los europeos que podría dejar en la estancada a Ucrania y sellar definitivamente el futuro de la OTAN.

Zelenski ya ha expresado su resquemor por los constantes aplazamientos de las negociaciones de paz, que atribuye a la concentración exigida por la guerra de Irán y a la disminución de la atención mediática y diplomática sobre Ucrania. Según el presidente ucranio, crece la presión de Trump para que ceda Donbás entero, incluyendo la parte que Rusia no ha ocupado, si pretende obtener las garantías sólidas que exige un rápido acuerdo de paz, tal como lo desea la Casa Blanca para no distraerse de su dedicación a Oriente Próximo.

Con el cambio de régimen en Irán que esperaba la Casa Blanca en los primeros días de la guerra, Putin se habría quedado sin un aliado y socio industrial en la fabricación de drones y comercial en energía, y Zelenski lo habría celebrado como una excelente noticia. Cuanto más se alargue la guerra, en cambio, más sufrirá Ucrania por la desviación de recursos militares y financieros, la merma de atención política y el reforzamiento del eje balístico alrededor de Rusia e Irán, con participación de Corea del Norte y de China. Nada sería peor para Ucrania que verse obligada a ceder en malas condiciones a las exigencias de Putin y de Trump al alimón, convertida en la primera y prematura derrotada de una larga guerra en la que no participa ningún país europeo.

Para leer (y escuchar) más: