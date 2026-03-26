La pizza halal de Telepizza desata la ira

Una youtuber musulmana anuncia en TikTok la venta en Cataluña de un nuevo producto de la marca, que provoca comentarios racistas y xenófobos en redes sociales

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Ramia Chaoui es una youtuber catalana de 33 años. Chaoui ha salido en numerosos medios de comunicación en España, como El Periódico de Catalunya en 2016 o el Chester de Risto Mejide en 2017. Chaoui creó un canal de YouTube en 2015 (ramiaschannel) donde hoy cuenta con 52.000 suscriptores. Habla de la cultura musulmana. Ofrece consejos para el ramadán. Cuenta recetas marroquíes. Sugiere decoraciones para el hogar.

“No me importa explicar tantas veces como haga falta cómo somos”, dijo en un artículo de El Periódico hace años. “Creo que en cierto modo estoy desempeñando una labor pedagógica. Hay que normalizar el que una mujer pueda ir a una entrevista de trabajo con la cabeza cubierta con un velo, que se la vea con el pañuelo en el cine o tomando algo con los amigos, y también que pueda ir a la playa con burkini”.

El burkini fue creado en 2003 por la diseñadora libanesa Aheda Zanetti con la intención de adaptar el burka para el baño sin transgredir los preceptos religiosos de quien lo porta. El pasado verano la líder ultra Silvia Orriols, de Aliança Catalana, prohibió su uso en la piscina de Ripoll, el municipio de Girona de 10.000 vecinos de donde es alcaldesa.

@ramiaschannelofficial *Publi. Telepizza ahora es más inclusivo! Puedes probar su primera pizza de barbacoa y pollo con certificado Halal. Disponible en todos los establecimientos de Badalona y Lleida. ¡Qué ganas de que amplíen más su carta! #halalfood #ramadan2026 ♬ sonido original - ramiaschannel

Hace seis días la youtuber Chaoui subió un vídeo a su cuenta de TikTok, donde también cuenta con 25.000 seguidores. Las imágenes duran 32 segundos. Se entiende que es una publicidad pagada por Telepizza, ya que utiliza la etiqueta #publi en el encabezado, donde se lee: “¡Telepizza ahora es más inclusivo! Puedes probar su primera pizza de barbacoa y pollo con certificado Halal. Disponible en todos los establecimientos de Badalona y Lleida. ¡Qué ganas de que amplíen más su carta!”. En el vídeo, Chaoui entra un establecimiento de la cadena y dice que Telepizza ha lanzado estas pizzas con un documento emitido por la comunidad musulmana que prueba que los productos, servicios y alimentos son aceptados por la religión musulmana. “Y se pueden pedir ya en los locales de Badalona y Lleida, como he hecho yo”, finaliza el vídeo.

Bien. Chaoui ha cerrado los comentarios ante la viralización de estas imágenes, que han acumulado más de 350.000 visualizaciones solo en su canal de TikTok, sin contar los vídeos que se han difundido en otras cuentas y redes sociales. Las búsquedas de “Telepizza” y “Telepizza halal” han aumentado en Google en los últimos cinco días. Telepizza ha permanecido en silencio en su cuenta de X entre el 20 y el 25 de marzo, donde su último mensaje ha recibido más de 450 comentarios del tipo: “Nunca volveré a comprar nada en Telepizza”. “Habéis dejado de existir en mi casa”. “Cambiar la sede a Marruecos, payasos”. Y así.

La Gaceta de la Iberosfera, una web de la fundación Disenso, que preside Santiago Abascal, elaboró una información al respecto: “Telepizza cede ante la islamización de España: incluye en sus menús ‘pizzas halal’ para los musulmanes que residen en el país”. También el canal Estado de Alarma, que recibe miles de euros de comunidades gobernadas por el PP.

E incluso la presidenta de la Fundación Española Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha escrito en su cuenta de X: “Me puede decir Telepizza si en Cuaresma hay menú especial sin carne, o hay oferta en la pizza de queso? Es solo para comprobar cómo se discrimina otra vez a los católicos en su propia tierra. #YoNoComproTelepizza”.

La mayoría de los usuarios que han compartido este boicot coincide en sus comentarios en que ya solo van a comprar en Domino´s Pizza, la competencia. O en Burguer King. Lo malo es que el catálogo de ingredientes del Domino´s también ofrece pollo halal. Y el diario Europa Sur ya publicó en 2015 que las hamburguesas del Burguer King de Algeciras también ofrecen carne halal desde ese año. El secreto estaba en la hemeroteca.