Mujeres, fiestas y tradición

Opinión de un lector sobre una información publicada por el diario o un hecho noticioso. Dirigidas al director del diario y seleccionadas y editadas por el equipo de opinión

Resulta paradójico que en pleno alarde de modernidad tecnológica retrocedamos. En Sagunto, la negativa a que las mujeres porten los pasos convierte un silencio en mordaza. Lejos de tratarse de un caso aislado, este muro de incienso y tradición mal entendida rima con el caso de la Gaita de Cervera, donde el folclore se convierte en un coto privado, exclusivo para varones. Ambos son ejemplos de cómo bajo el amparo de lo (in)cultural, se reproduce una división de roles que relega a las mujeres. Se espera de ellas que sean el motor inmóvil que sostiene la fiesta desde la sombra, artesanas invisibles para el usufructo ajeno. Cuidar la “tradición”, pero no representarla.

Alaitz Gutiérrez Jauregi. Cervera del Río Alhama (La Rioja)

Malestar por una viñeta

En nombre de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), única institución que representa oficialmente a los judíos españoles, según los acuerdos firmados con el Estado en 1992, les transmito nuestro profundo malestar por una viñeta publicada el 18 de marzo. El dibujo utiliza una menorá, símbolo religioso central del judaísmo, acompañada del texto “Gran Israel”. Consideramos que utilizar un símbolo religioso de esta relevancia resulta profundamente ofensivo. La menorá no es una alegoría política, sino un objeto cargado de significado espiritual, histórico y cultural para el pueblo judío. Su instrumentalización con fines de crítica geopolítica puede interpretarse como una generalización que vincula toda una tradición religiosa con decisiones o posturas políticas concretas, añadiendo más confusión y encendiendo el antisemitismo que estamos sufriendo desde hace más de dos años.

David Obadia Chocrón, presidente de la FCJE. Madrid

El triste teatro cubano

La dictadura cubana vuelve a ocupar titulares. Una tiranía cada vez más absurda, cada vez más televisiva, que no deja de sorprender con sus mensajes, acciones y decisiones que desafían toda lógica. Una escenografía caótica en la que el pueblo cubano no deja de ser atrezzo indispensable para sostener su propia trama. No puedo evitar pensar en El Show de Truman. Durante años, el guion principal se ha sustentado sobre una parodia que no deja de entretener al espectador, donde la libertad se ha convertido en parte del decorado. Mientras tanto, el público aplaude creyendo estar ante un gran espectáculo televisivo. Lo verdaderamente inquietante es la probabilidad de que esta obra pueda sostenerse años más sin que caiga el telón, mientras el mundo finge mirar.

Jany Sánchez Triana. Madrid

Derechos para todos

Hace unos días, durante una cena familiar, surgió un debate que terminó convirtiéndose en una discusión intensa sobre política y la regularización de inmigrantes en España. Con 18 años me encontraba defendiendo una postura y visión política muy distinta a la de mi familia. Todo el mundo debería tener el derecho a satisfacer necesidades como la sanidad, un trabajo digno y una buena educación.

Nicolás Martos Manrique. El Escorial (Madrid)