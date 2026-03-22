Los hombres de la Semana Santa de Sagunto rechazan que las mujeres procesionen con ellos: “La tradición es la tradición”

Jóvenes cofrades de la Semana Santa de Sagunto tras la asamblea donde se a rechazado la inclusión de las mujeres, este domingo.

267 cofrades votan en contra y 114 a favor de cambiar los estatutos de la organizadora de la fiesta de 500 años a pesar del riesgo de perder la categoría de Interés Turístico Nacional

“La tradición es la tradición”; “No se puede romper una tradición” o “Que se monten ellas una cofradía propia”. Estos son los principales argumentos esgrimidos por varios cofrades para jusficiar su rechazo a que las mujeres puedan procesionar con ellos en la Semana Santa de Sagunto, cuyo origen se remonta a 530 años atrás.

La votación celebrada de este domingo por la tarde en la ermita de la Puríssima Sang del Nostre Senyor Jesucrist, y en la que han participado solo hombres, ha sido diáfana: 267 votos en contra y 114 a favor de modificar un artículo de los estautos para cambiar la palabra “varones” por la de “personas” con el fin de que la tradicional fiesta sea inclusiva.

La mayoría de asistentes ha prorrumpido en un intenso aplauso dentro de la ermita cuando se ha anunciado el resultado. Luego han rezado un padrenuestro y cuando han salido del templo se han escuchado algunos gritos aislados de “vergüenza”, provientes de las decenas de personas, que se habían concentrado en el exterior convocadas por el colectivo Semana Santa Inclusiva.

DVD1310 VALENCIA 22/03/26 Jóvenes cofrades de la Semana Santa de Sagunto tras la asamblea donde se a rechazado la inclusión de las mujeres en la cofradía FOTO,MÒNICA TORRES EL PAÍS Monica Torres

De modo que las mujeres continuarán arreglando las vestas (los típicos trajes negros con capirote), ayudando a vestirse a los maridos, padres o hijos, limpiando la ermita o vendiendo lotería, pero no podrán salir en la procesión en “la cofradía de siempre, la de toda la vida”. “Es una oportunidad histórica perdida”, comentaba Blanca Ribelles, una de las vecinas que defiende desde hace años poder procesionar como su padre o su hermano, tal y como ya se hace en numerosas fiestas de la Semana Santa en España, como en Sevilla, Málaga o Lorca, declaradas fiestas de Interés Turístico Internacional.

Muchos jóvenes que han participado en el cónclave han tomado al palabra para manifestar su rechazo a la iniciativa, según fuentes presentes en la asamblea extraordinaria, que se ha celebrado a puerta cerrada, antes de la votación secreta de la cofradía, que cuenta con 1.627 miembros, de los que han votado 403 (ha habido 22 votos de abstenciones, nulos y blancos). Ya en la calle, la mayoría de los jóvenes consultados no ha querido hablar y tan solo alguna voz ha explicado que “nose puede romper la tradición”, tal y como se ha reiterado durante el turno de intervenciones en el interior.

De poco ha servido el riesgo de que la Semana Santa de Sagunto pueda perder la categoría de fiesta de Interés Turístico Nacional (ITN) El Ministerio de Industria y Turismo está recabando información para analizar la posibilidad de revocar por “falta de participación de la ciudadanía (mujeres)” esa distinción que le concedió a Sagunto en 2004, y que le procura prestigio a la celebración, da visibilidad a la ciudad y la obliga a dedicar recursos para su promoción. El ministerio actuó tras recibir una consulta desde Sagunto.

Tampoco ha influido en la votación la sentencia que el Tribunal Constitucional dio a conocer el pasado año relativa a una cofradía de La Laguna (Tenerife), que estimó el recurso de una mujer excluida y declaró vulnerado su derecho a la no discriminación y a la libre asociación.

En la asamblea han salido ambos asuntos, pero o bien se les ha quitado importancia por parte de los defensores de mantener el statutus quo o bien alguno ha señalado que la sentencia del Constitucional ha sido recurrida al tribunal europeo y aún no ha concluido su periplo judicial.

Un cofrade ha incidido a este periódico que la semana Santa de Sagunto no recibe ninguna ayuda ni subvención pública, a diferencia de otras fiestas similares, y que es importante mantener la tradición. Otro, más veterano, advertía del peligro de la “controversia” que puede dividir al pueblo y es partidario de que “la fruta madura caiga por su propio peso” y no de forzar y romper la tradición. “Si las mujeres constituyen una cofradía, podemos colaborar y tener una buena relación”, concedía.

Algunas de las muejres concentradas este domingo en las inmediaciones de la ermita de la Puríssima Sang del Nostre Senyor Jesucrist. Monica Torres

El resultado de la votación todavía ha sido más refractario a una procesión igualitaria que el obtenido hace cuatro años. Entonces, los cofrades, siempre varones, rechazaron la propuesta de modificar los estatutos por 239 votos en contra, por 125 a favor. Hace 26 años, solo nuevos cofrades apoyaron la iniciativa por una Semana Santa Inclusiva.

Entre las personas concentradas en la calle este domingo, durante la asamblea se encontraban Isamar y Noemi, esposa y hermana de un cofrade que estaba dentro de la ermita. Ellas están a favor de la inclusión, pero se mostraban muy escépticas con el resultado. “La gente joven está en contra. Se sienten como amenazados por la igualdad”, decía la primera. “Quieren mantener sus privilegios. Se juntan y se lo montan ellos. Las mujeres son las que sostienen la fiesta y ellos, la lucen”, comentaba la segunda.

Vicent, que espera a su hijo que este año es mayoral en la cofradía, está en contra de la participación de la mujer por “una cuestión de tradición”. A su lado, dos chicas de 22 y 29 años asentían y se manifestaban en el mismo sentido. “Pues yo estoy a favor, las tradiciones se pueden cambiar, ¿no?“, se preguntaba María José.

Sagunto es un municipio de 73.000 habitantes, con dos núcleos urbanos: el casco histórico, donde se ubica el antiguo Teatro Romano y el histórico castillo, más agrícola, dedicado, sobre todo en el pasado al comercio de la naranja, y el Puerto de Sagunto, más obreristae industrial, creado al calor de la instalación de la desmantelada siderurgia. En el Puerto, la Semana Santa, que empezó a dar sus primeros pasos este siglo, es inclusiva.

El Ayuntamiento de Sagunto, que dirige el socialista Darío Moreno, se puso en contacto con el Ministerio para conocer el estado del procedimiento abierto. En una nota enviada hace dos semanas, indicaba que no se iba a tomar ninguna decisión antes de la asmablea de ese domingo y que el procedimiento no había hecho más que comenzar.

La nota señalaba: “El procedimiento se fundamenta en la evolución de la doctrina constitucional en materia de igualdad. En particular, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional relativa a la cofradía de La Laguna (Tenerife), que estimó el recurso de amparo de una mujer excluida y declaró vulnerado su derecho a la no discriminación y a la asociación, refuerza la aplicación directa del artículo 14 de la Constitución en este tipo de entidades, según advierte el Ministerio. Todos los análisis jurídicos llevan a la conclusión de que una potencial vía judicial en el ámbito de la inclusión de las mujeres por parte de la Cofradía de la Puríssima Sang acabaría con el mismo resultado: una sentencia a favor de la incorporación de las mujeres”.

El Ministerio se limitó a indicar que la tramitación está en una fase preliminar y que se inició tras recibir el ministerio un escrito de la ciudadanía por la discriminación de la mujer. “La subdirección general de desarrollo y sostenibilidad turística “ha iniciado los trabajos preliminares de valoración previstos en la normativa aplicable para determinar si concurren indicios suficientes de pérdida sobrevenida de fiesta ITN por falta de participación de la ciudadanía (mujeres) y, en general, los criterios de la orden ICT/851/2019”, explicó a este periódico.