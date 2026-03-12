Sánchez seduce a los turcos

Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Ay, nuestra querida España, esa España nuestra, de tu santa siesta ahora te despiertan... pues unos turcos, quiénes iban a ser. Está el patio tuitero muy inquietante. Las noticias se suceden delante de nuestras narices sin solución de continuidad. Minuto a minuto. Irán. Israel. Estados Unidos. Irán. Israel. Estados Unidos. Y, de pronto, Turquía. Y Soria. Poca broma. Escribe Pedro Sánchez en X: “Momentos que me envían del mitin de Soria. Una saludo a la comunidad tuitera turca”.

Resulta que Sánchez —o quizá alguno de sus 700 asesores en La Moncloa, no resulta fácil ser asesor entre tanto asesor— tuiteó el pasado sábado ese mensaje a sus dos millones de seguidores en X con unas imágenes de la campaña electoral en Castilla y León. Ahí se ve ondear la bandera turca, bien roja, de izquierda a derecha, pero sobre todo de izquierda. En resumen: un turco en un mitin de Sánchez en Soria. Cuidadito con el asunto, que no es menor. El vídeo ha superado los cinco millones de visualizaciones.

El movimiento turcosanchista ha ido a más. Todo parte del “no a la guerra” del presidente, que ha provocado una catarsis en sus perfiles en las redes sociales. Da igual lo que escriba. Que si política nacional. Que si anuncios para la ciudadanía. Que si mensajes compartidos de otros ministros. En las respuestas, aparecen tuiteros turcos a borbotones como por arte de magia.

Pasadas las once de la noche del 3 de marzo, el presidente dio el pésame a la familia del periodista Fernando Ónega, fallecido ese día. “Cronista imprescindible de la Transición, su mirada ayudó a entender una etapa clave para España”, escribió Sánchez. Primera respuesta: un turco con la bandera de España junto a otra de Turquía. Segunda, lo mismo. Tercera, igual. Cuarta, un texto corto en turco: “Türkiye’den taziyelerimizi iletiyoruz. Başınız sağ olsun”. Traducción: “Desde Turquía, le enviamos nuestras condolencias. Nuestro más sentido pésame”. Ojito.

Ece Üner, presentadora de la cadena nacional turca Halk TV, despidió el informativo principal del día 5 con un mensaje en español. “Gracias por estar en el lado correcto de la historia, Sánchez”. El vídeo se colgó en X y… tachán: 15 millones de visualizaciones. Un tuitero español se subió también a la montaña turcosanchista y respondió: “Como agradecimiento, Pepa Bueno debe acabar el telediario en turco”. Otro fue más incisivo: “Turco o trato”. Kebab al fin y al cabo.

Esa misma noche, llegó El Gran Wyoming —quién iba a ser si no— y decidió poner rótulos en turco en su programa. En la parte baja de la pantalla circularon frases como si fuesen noticias de última hora. “Yaşasin kebap, ölüm hamburger”, que significa “¡Viva el kebab y muera la hamburguesa!”. Y otras traducibles como “Si se cansan de ver a estas personas, mañana les mostraremos el Galatasaray-Beşiktaş” o “Pedimos disculpas por los errores de ortografía; estamos usando Google Translate”. Como todos.

Ante tanto turco, el usuario Joe Spinell preguntó a la inteligencia artificial de X con nombre de onomatopeya de rana, Grok, si tiene algún tipo de explicación. “Es un ola orgánica de apoyo (llaman a Sanchez baskanim) no bots, según usuarios turcos”. La experta en análisis de redes sociales y visualización de datos Mariluz Congosto comenta a EL PAÍS que resulta muy dificil saber de dónde surge esta oleada y que no se puede descartar que, efectivamente, sea como un club de fans de Sánchez.

Mientras, el presidente ha subido un vídeo a TikTok —qué iba a hacer— de sus dos perritas, India y Turca. Sí, Turca. “Está claro”, dice Sánchez mirando a la cámara, “que el perro es el mejor amigo del hombre, pero no tengo tan claro que el hombre sea el mejor amigo del perro”. Inmediatamente, el partido animalista Pacma protestó en X. “La hipocresía de Sánchez es más grande que La Moncloa entera. No todo vale”. Resulta llamativo que esta vez no saliera ningún turco a defender al presidente. Quizá por un mensaje muy rotundo de días antes: “A partir de ahora no quedará un solo español calvo en el mundo. Es nuestro deber patriótico”. Y tanto.