Los jóvenes, reto del feminismo

El Barómetro Juventud y Género 2025 revela que solo el 38,4 % de los jóvenes de entre 15 y 29 años se identifican como feministas, el nivel más bajo, casi 12 puntos menos que en 2021. Al mismo tiempo, el 48,9% cree que existen desigualdades de género grandes o muy grandes en España, y el 49,2% ve que el feminismo es el medio “necesario para lograr una igualdad real”. Esto revela una disociación entre la palabra y lo que realmente representa. El barómetro confirma que muchos jóvenes están abrazando el papel de víctimas de unas leyes de igualdad que presentan como un abuso. El término feminismo se ha pervertido de manera peligrosa con connotaciones dogmáticas e impositivas —como la caricatura despectiva “feminazi”—, hasta resultar socialmente antipático para muchos jóvenes, que parecen ver atractivo y cool declararse antifeminista.

Esa desafección de la generación que ha sido formada en las condiciones familiares, sociales y educativas más igualitarias merece una reflexión rigurosa de todos, que no debe excluir la autocrítica. Algo ha fallado en la educación en la igualdad cuando en sus primeras beneficiarias, que son las jóvenes, ha calado este discurso de las redes y rechazan el feminismo: para el 38% de las chicas (y el 51,5% de los chicos), más del doble que en 2021, es una herramienta de manipulación y adoctrinamiento.

Sin duda el malestar de la Generación Z y su desencanto con las promesas ideológicas de sus padres han hecho mella: son jóvenes altamente formados, que han cumplido con su parte y cuyo futuro no está a la altura de sus méritos. A la precariedad económica, la incertidumbre sobre el porvenir y los discursos polarizados que afectan a todos, hay que sumar las peores condiciones laborales y sociales que les esperan a ellas, que no son ajenas a esta realidad: el 61,4 % de las jóvenes percibe grandes desigualdades por razón de sexo en España, frente al 36,7 % de los chicos. Una brecha de 25 puntos que revela, precisamente, cuánto queda todavía por avanzar en la igualdad y la importancia de defenderla.

Estas preocupantes cifras son indisociables del avance de una ideología ultraderechista cuyo enemigo declarado son los derechos de las mujeres, y que alcanza a los más jóvenes a través de entornos digitales claramente sesgados que aceleran los prejuicios. Pero esta generación tan castigada tampoco ve respuestas en la izquierda, que incluye también al feminismo y que, bajo la bandera de la inclusión, ha desatendido otras sensibilidades en aras a una pureza dogmática que lo está lastrando.

No existe democracia sin igualdad, ni igualdad sin feminismo. Para ello es una tarea de país revertir las desalentadoras tendencias que revelan los datos de ese barómetro. Hay que educar en el beneficio de una sociedad igualitaria, no solo para las mujeres, sino también para ellos.