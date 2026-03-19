Ortega Smith amenaza a la cúpula de Vox con una insinuación sobre Hacienda: “Espero que tu próxima filtración sea el modelo 347”

El todavía portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Madrid comparte en sus redes sociales una carta que envió al máximo órgano del partido tras su expulsión

Hace tres días Javier Ortega Smith escribió una carta. El todavía portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid −está expulsado del partido, pero se niega a acatar esta decisión− envió estos cuatro folios al Comité Ejecutivo Nacional (CEN). El CEN es el máximo órgano de la formación de Santiago Abascal, donde se toman las decisiones estratégicas y organizativas de mayor nivel: la cúpula.

Smith tomó esta decisión en solitario tras iniciar el partido los trámites para expulsarlo del pasado 22 de diciembre (la decisión se hizo efectiva el pasado 6 de marzo). El que fue también secretario general del partido entre 2016 y 2022 habla de unos presuntos informes que la cúpula habría filtrado a un grupo de WhatsApp interno con cinco correos elaborados por él.

“Es evidente que la mayoría no leyó el informe ya que se votó mi expulsión en menos de dos minutos”, escribe Smith en la carta que ha hecho pública en su perfil de X, antes Twitter. “Por ello, escribo esta carta para defenderme, porque no puedo aceptar que se usen contra mí mentiras, manipulaciones o interpretaciones interesadas”, añade.

Además, Ortega Smith lanza un aviso al actual secretario general del partido, Ignacio Garriga: “Espero que tu próxima filtración sea el modelo 347″. Se refiere al documento para la declaración anual de operaciones con terceros que autónomos y empresas deben presentar a Hacienda cuando hayan realizado operaciones con un cliente o proveedor que superen 3.005,06 euros en el año. Es decir, Smith insinúa que el número dos de Vox podría hacer negocios desde la cúpula del partido.

“Como tantas veces ocurre en la vida”, cierra Smith en su carta, “los que tienen miedo a la discrepancia o a que otros les puedan hacer sombra, a la larga, lamentablemente, terminan perjudicando el proyecto”. Y un guiño, quizá un tanto irónico, ante su expulsión: “Por mi parte, seguiré como afiliado, concejal portavoz del Ayuntamiento de Madrid y diputado nacional, defendiendo a esa España silenciada por los partidos políticos que viven del sistema; y lo seguiré haciendo en la calle, en los medios, en los tribunales y en las instituciones, como siempre. Un saludo”.