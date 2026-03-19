La gran carrera por el euskera comienza dividida por el “veto” a CCOO y la retirada de los socialistas

Una caravana en favor del euskera vuelve a recorrer sin descanso toda la geografía vascoparlante. A su paso por cada pueblo, miles de personas se suman a esta carrera para impulsar el uso del idioma vivo más antiguo de Europa. Siempre hay una persona portando el testigo que contiene un mensaje secreto hasta el final del recorrido. Detrás de ella, una pancarta con el lema y un grupo de personas espontáneas mayor o menor, dependiendo de por dónde discurra en ese momento y de la hora, porque correr se corre las 24 horas del día. Hoy arranca una nueva edición de la Korrika que viene cargada de mucha polémica. Los últimos años, esta fiesta por el euskera había conseguido atraer a muchos sectores sociales sin generar grandes discusiones, pero en esta ocasión la política ha contaminado su inicio tras la decisión de los organizadores, la coordinadora de alfabetización AEK, de negar la participación al sindicato CC OO por sus recursos contra las exigencias del euskera en puestos de la administración vasca.

A pocas horas de su salida la tarde de este jueves desde Atharratze (Zuberoa, País Vasco francés, 600 habitantes), la central sindical ha denunciado un “apartheid social” tras una docena de ataques a sus sedes. El motivo de las pintadas y daños se encuentra en los recursos que CC OO ha interpuesto en una veintena de oposiciones en las que consideraba que el nivel de conocimiento de euskera exigido incumplía la ley por ser “desproporcionado”. A pesar de que la Justicia les ha dado la razón en “muchos” de ellos, su secretario general, Santi Martínez, asegura haber sufrido una “campaña de señalamiento”. La gota que ha colmado el vaso llegaba el lunes cuando la organización imponía un “veto” a la dirección del sindicato por considerar “incompatible” su participación en esta iniciativa en favor del uso del euskera, mientras recurre los requisitos lingüísticos de las OPE.

La red de AEK, que aglutina un centenar de centros de aprendizaje de euskera, reconoce que la situación no ha sido sencilla, pero sí “incompatible”, y admite que la han vivido “con cierta incertidumbre”. Su portavoz, Ane Elordi, niega que haya habido un “veto” y explica que intentaron expresarles su “punto de vista y ellos decidieron no participar”. Una decisión que, por ahora, parece firme, aunque deja abierta una puerta a futuro al asegurar que están “dispuestos a hablar y que vuelvan a participar si hubiera un cambio de posiciones”, sostiene en una entrevista en SER Euskadi.

En vista de esta situación, los socialistas vascos también han decidido retirarse de la marcha popular. El PSE-EE ha criticado que “la exclusión de la representación de CCOO de Korrika constituye una manifestación de intolerancia que no se merece el euskera". Esta situación se encuentra “lejos de contribuir a la concienciación sobre su aprendizaje y su uso y a generar consensos en torno a la lengua”. El secretario de Euskera del partido, Pau Blasi, sitúa la iniciativa “en un terreno muy apartado de la pluralidad que dice promover”. Aun así, tanto el partido como el sindicato han animado a sus afiliados a participar a título individual.

Tras analizar la situación, el Gobierno vasco pide que el proyecto siga siendo un lugar que “sume” y que “no divida”, en una no explicita referencia al veto. La vicelehendakari y consejera de Políticas Lingüísticas, Ibone Bengoetxea (PNV), ha señalado que “defender el euskera es sumar, no excluir. Korrika siempre ha sido un espacio social de encuentro. Precisamente, por eso, creo que es importante cuidar que lo siga siendo”. En un video remitido a los medios, Bengoetxea recuerda que el euskera necesita “puentes, alianzas y espacios compartidos”, más cuando su uso social no termina de despuntar, a pesar de que casi la mitad de la población vasca la conozca.

El PNV, por su parte, se ha posicionado en una línea similar a la del Ejecutivo: ha rechazado las “exclusiones” y “utilizaciones del euskera con fines partidistas”. En un comunicado, EH Bildu ha evitado expresarse sobre este asunto y hace un llamamiento a la ciudadanía a participar como una “oportunidad para impulsar la revitalización de nuestra lengua”. Sumar y Podemos han criticado la actitud de AEK hacia CCOO. Por último, los principales sindicatos abertzales, ELA y LAB, se han posicionado a favor de los impulsores.

Más de 2.000 kilómetros en favor del euskera

La central había participado hasta ahora en todas las ediciones anteriores de Korrika, celebradas cada dos años. Es más, la agrupación estaba apoyando económicamente su organización con la compra de un kilómetro —el recorrido se sufraga por tramos para llevar el testigo— y con AEK mantiene un acuerdo para incrementar el uso de la lengua vasca entre su afiliación.

En su vigésimo cuarta edición, la iniciativa más popular e internacional proeuskera pasará por 460 municipios con un recorrido de 2.175 kilómetros que discurrirá por Euskadi, Navarra y el País Vasco francés durante los próximos 11 días de manera ininterrumpida. El testigo cambiará de manos hasta en 3.436 ocasiones, lo que supone un récord. Por ello, AEK confía que será la edición más multitudinaria. El domingo 29 se despedirá de manera multitudinaria en Bilbao, donde finaliza el trayecto con una gran fiesta.