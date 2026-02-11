La izquierda que celebra con cava aragonés

Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Parecía el de Gabriel Rufián un caso insólito en el parlamentarismo español, pero le van saliendo discípulos o imitadores. Jorge Pueyo, candidato de Chunta Aragonesista, lo tenía todo para triunfar en el star system de la política instagramera: es joven, ajeno a los aparatos de partido, conocedor de los códigos audiovisuales de las redes, melodramático, exagerado, cursi, demagogo, y siempre dispuesto a anteponer un alegato emocional a un argumento.

El domingo, duplicó los diputados de Chunta Aragonesista en las Cortes de Aragón. El viejo y cansado partido nacionalista, que encadenaba 15 años de caída en barrena, resucitó de su mano. Pueyo se alzó eufórico sobre los escombros de Podemos, se erigió en la única izquierda realmente existente y señaló el camino para la reconstitución de ese “espacio” a la izquierda del PSOE, convirtiéndose en un aliado relevante para la cruzada frentepopulista que Gabriel Rufián quiere emprender, trascendiendo las siglas y cambiándolas por zascas de TikTok.

El relato acribilló a los datos: el candidato de un partido que no había alcanzado ni el 10% de los votos y no tenía la menor posibilidad de formar Gobierno ni de influir en él celebraba no sé qué triunfo. Ande yo caliente y ríase la gente, como decía Góngora. El domingo fue catastrófico para la izquierda y muy preocupante para todos los que defendemos la democracia liberal, pero Jorge Pueyo descorchaba cava aragonés.

No es un caso aislado, sino la enésima constatación de que la izquierda que se considera a sí misma verdadera confunde sus éxitos personales con los políticos, y lo terrible es que han comprendido (a lo mejor por instinto) que su carrera y su negocio necesitan una izquierda inoperante y fragmentada, incapaz de plantar cara al monstruo verde o de conformar una mayoría estable y democrática. Han identificado su reducto de votos y sus escañitos en el gallinero, y desde ellos fingen luchar contra el fascismo y enfadarse muy fuerte para que nadie repare en la realidad de su impotencia e irrelevancia máximas.

Ese es el camino que va a transitar una izquierda que ha abandonado a un sector de la sociedad española que cree en la defensa radical del Estado del bienestar. Sin ideología, sin partidos dignos de ese nombre que aspiren a representar a una mayoría y con un enjambre de moscas zumbonas que se creen cojoneras pero no incomodan a nadie, el descontento razonable y democrático se va quedando cada vez más desatendido, listo para caer en la tela de araña verde de una ultraderecha que se finge transversal. Pero Pueyo está contento y brinda con cava aragonés. Bravo.