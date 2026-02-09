Pedagogía sobre el euro digital

El Banco Central Europeo (BCE) prepara uno de sus proyectos más ambiciosos con el lanzamiento del euro digital, que si se cumple el calendario previsto estará en circulación en 2029. La autoridad monetaria busca adaptarse a una economía cada vez más digitalizada y pretende que el euro digital sea una evolución natural del dinero que convivirá con los billetes. Sin embargo, son pocos los ciudadanos familiarizados con la idea de un euro digital. Cuesta entender que un debate crucial para el futuro de Europa se produzca fuera del radar de la opinión pública.

El euro digital es moneda oficial emitida solo en formato digital por el BCE y sirve para realizar pagos digitales. Europa busca la soberanía estratégica también en el ámbito monetario. El dinero físico cada vez se utiliza menos en los pagos cotidianos, pese a que todavía se mantiene en el 52% de las compras en comercios físicos. A las tradicionales tarjetas se unen más recientemente otros medios como las aplicaciones móviles. El 70% de las compras con tarjeta en la zona euro se liquidan a través de redes internacionales, dejando a Europa en una situación de dependencia frente a proveedores extranjeros. En un entorno geopolítico incierto, de competencia con el dólar, el yuan y las grandes plataformas tecnológicas, tener un euro digital es una herramienta de poder económico.

La aparición de un número creciente de activos digitales, como las criptomonedas, así como el desarrollo de sistemas como Bizum, las billeteras de pago y otras innovaciones han provocado una fragmentación del mercado en el que opera la moneda única, lo que, a juicio del BCE, supone un claro riesgo estratégico. Europa defiende que el dinero no debe quedar en manos de operadores globales privados y tiene que garantizar que los ciudadanos cuentan con un medio de pago público y gratuito en el mundo digital de la misma forma que en el mundo físico.

Cuando hablamos de dinero y pantallas, saltan las alertas en torno a la privacidad. El BCE ha prometido que garantizará la privacidad en las transacciones pequeñas, pero quién tenga acceso a los datos, dónde y por cuánto tiempo se almacenará esa información y bajo qué circunstancias las autoridades podrán acceder a ellas determinará si el euro digital se convierte en una herramienta de control. A su vez, un uso generalizado del euro digital podría provocar la desintermediación bancaria, que los ciudadanos operaran directamente con el banco central, lo que en última instancia conllevaría una disminución de la rentabilidad de las entidades y una amenaza para el modelo financiero tal y como está diseñado en la actualidad.

La carrera por el dinero del siglo XXI ya ha empezado. Afecta a los grandes mercados y al día a día de los ciudadanos. Por tanto, debe entrar en el debate público cuanto antes y se debe desplegar toda la pedagogía que requiera para garantizar su éxito.