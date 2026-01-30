El padrón como frontera

Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Una de las preocupaciones habituales del inmigrante es el empadronamiento. El problema que supone estar o no estar en el censo municipal de tu ciudad o pueblo es de orden casi metafísico: existes o no existes aquí y ahora, eso es lo que dice el padrón de un extranjero cualquiera. Vives, resides o eres del todo invisible al ojo administrativo. Un existencialismo con consecuencias materiales claras y que repercuten de manera concreta en asuntos como la salud, la educación de tus hijos o la posibilidad de aspirar a ser considerado algún día ciudadano. Esto es, ser humano. El padrón es una herramienta que tienen los ayuntamientos para saber cómo es su población y así ajustar mejor las políticas públicas. Las plazas escolares se deciden en función de esos datos, los equipamientos necesarios, los centros para mayores. Para los gobiernos locales debe de ser muy útil saber quiénes son los vecinos que sí están, que sí existen en el territorio que tienes que gestionar. Por todo esto resulta tan perverso que algunos alcaldes se dediquen a usar el empadronamiento como frontera para impedir no la presencia de los indeseables inmigrantes, sino su visibilidad. Con ello se persigue primero su borrado de las estadísticas, su aniquilación burocrática. Se espera que de ese modo tarde o temprano el inmigrante se harte de ser un paria censal y renuncie a que se le reconozca su presencia en el lugar y se vaya a otro sitio a buscar la constatación de su presencia misma.

Más que a Sartre quizás habría que invocar a Kafka. Y no se crean que el problema lo tienen solamente los que llegan de forma “ilegal”. En este caso demostrar antigüedad en el territorio mediante un certificado de empadronamiento es crucial para regularizar la propia situación (mediante un procedimiento por “arraigo” que tiene que expedir el municipio en el que uno reside) pero es que para quienes cuentan con permisos de residencia y trabajo, hasta que estos no son permanentes, estar empadronado es un requisito necesario para la renovación de esos permisos. Personas que llevan años viviendo y trabajando con normalidad en el país, con hijos que van a la escuela, personas “arraigadas” de sobra pueden de repente perder todo por no estar reconocidos en su ayuntamiento como existentes. Sitúen toda esta pesadilla procedimental en la actual crisis de la vivienda y tendrán un cuadro perfecto de vulneración de derechos. Y a aprovecharse de esta desesperación acuden todo tipo de buitres, también los de la propia procedencia de los inmigrantes. Y existir o no existir en el censo municipal se convierte así en una frontera mucho más dura que una valla, que un muro.