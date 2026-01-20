Ir al contenido
_
_
_
_
Opinión
Columna
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Jóvenes antisistema

Quizás los jóvenes de derecha se han radicalizado y hablan otro lenguaje. Pero hay muchos más lenguajes que escuchar

Pilar Mera
Pilar Mera
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

En el mes de diciembre, un chico de unos dieciséis años me atropelló en el pasillo de su instituto. Ni se enteró. Siguió caminando y se perdió pasillo adelante. Sólo pude verlo de refilón. Lo justo para tener la sospecha de que encajaba en el perfil de chico joven con simpatías por la nueva derecha radical. Ese que caricaturizamos como jóvenes radicales, machistas y desafiantes antisistema, una caricatura que para muchos parece extenderse a todos los jóvenes, según leemos y escuchamos casi a diario.

La verdad es que este parecía encajar un poco en el molde. A la mañana siguiente me lo volví a encontrar cuando entré en su clase con mis compañeras de proyecto. Resultó ser desafiante y un poco maleducado. Un poco adolescente contra el mundo. Íbamos a impartir un taller de historia oral, punto de partida de un trabajo con entrevistas familiares como herramienta para acercar la historia a los adolescentes. Nuestro proyecto estudia el papel de gente anónima y olvidada en la construcción de ciudadanía a través de biografías que nos ayudan a comprender que la democracia, en el pasado como ahora, la construimos entre todos, y tiene una pata de trabajo en institutos como este. Y los dos estudiantes que nos lo pusieron un poco difícil, riéndose de las mujeres que salían en nuestros materiales, mirándonos con suficiencia o poniendo en duda la falta de derechos durante el franquismo fueron aquel chico y su compañero.

Pero fueron los únicos de todas las clases con las que trabajamos durante dos días. Lo que encontramos de manera mayoritaria fue desconocimiento, sorpresa y, a poco que rascábamos, interés. Porque un montón de sus historias familiares enganchaban con lo que contábamos. En España o allá donde habían nacido. A veces con historias de ida y vuelta, nietos o bisnietos de exiliados a los que otra guerra había traído de regreso. Otras veces no había exilio, pero sí pobreza, sufrimiento, esperanza. Otras no había contacto previo con España hasta su propia llegada y se sorprendían al encontrar pasados y recuerdos similares en idiomas tan diferentes. Volvimos a casa con las pilas cargadas.

Cuando toma cuerpo, la caricatura de los jóvenes antisistema se desdibuja y muestra una realidad más compleja. Quizás los jóvenes de derecha se han radicalizado y hablan otro lenguaje que habría que descifrar. Quizás hay muchos más lenguajes que escuchar y mucha menos ruptura de la que a algunos parece interesarle.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Julio Iglesias y la rebelión de las calladitas

Noelia Ramírez
Authoritarian abyss of Donald Trump

El golpista golpea de nuevo

David Trueba

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Baliza de emergencia V16 homologada por la DGT con geolocalización 3.0. COMPRA POR 31,99€ (42% DE DESCUENTO)
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,99€
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4 y reducción de ruido. COMPRA POR 23,99€ (52% DE DESCUENTO)
escaparate
Mochila de tamaño cabina con bolsillo antirrobo y puerto de carga. COMPRA POR 18,20€
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_