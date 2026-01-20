Ir al contenido
_
_
_
_
Opinión
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Adamuz: podríamos haber sido nosotros

La red ferroviaria es una de las grandes expresiones del Estado y el interior de los vagones el lugar donde todos los ciudadanos compartimos el mismo deseo: llegar

Raquel Peláez
Raquel Peláez
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Mi hermana a veces me manda vídeos en los que se pueden ver convoyes japoneses haciendo un plácido recorrido frente al mar. Atardece y el cielo es tan azul como naranja. El interior de los vagones está ya encendido y las personitas en sus asientos son marionetas de un guiñol de sombras. Parecen escenas reales de El viaje de Chihiro. Me los manda sin decir nada y las dos sabemos que nos recuerdan a aquellos minutos repetidos tantas veces al volver del pueblo de la abuela al final del día, cuando el coche familiar se paraba frente a un paso a nivel. Si a lo lejos una sirena enloquecida llenaba el aire crepuscular significaba que después se bajaba la barrera, con sus rayas negras y blancas y sus luces rojas. Cuando por fin pasaba el tren nos quedábamos maravilladas mirándolo mientras el efecto Doppler disolvía las campanas. Había un consuelo indescriptible en la visión de aquel gusano metálico y todavía no entendíamos por qué. Éramos demasiado pequeñas para comprender que la barrera era un símbolo de protección, el movimiento perpetuo contra el paisaje quieto, de un sistema común que late; las vías, la evidencia de una red compartida y las siluetas humanas dentro de cajas de luz, un recordatorio de que siempre hay alguien, que como nosotras, solo quiere volver a su hogar. No sabíamos entonces que la red ferroviaria es una de las grandes expresiones del Estado, la infraestructura pública por excelencia (con permiso de los hospitales), y el interior de los vagones el lugar donde todos los viajeros compartimos el mismo deseo: llegar. El desgarro por un accidente como el de Adamuz se siente inmenso porque es colectivo y ciudadano. Muchos lo conocíamos ya del accidente de Angrois, aquel que hizo responsable de la temeridad institucional a un simple maquinista. Esta vez, uno de los conductores no ha vivido para que le echen esa carga a la espalda. Hay un lema que nació tras un atentado infame que al igual que este desastre llenó de amasijos de hierro unas vías: “Todos íbamos en aquel tren”. La noche de Adamuz, podríamos haber sido nosotros.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Raquel Peláez
Raquel Peláez
Licenciada en Periodismo por la USC y Master en marketing por el London College of Communication, está especializada en consumo y cultura de masas. Comenzó en Diario de León y en La Voz de Galicia. Autora de 'Quiero y no puedo. Una historia de los pijos de España' (Blackie Books). Siempre lee los comentarios.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

La chica del tren

Cartas al Director

Ante la extrema derecha europea, la izquierda a la defensiva

Sami Naïr

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Baliza de emergencia V16 homologada por la DGT con geolocalización 3.0. COMPRA POR 31,99€ (42% DE DESCUENTO)
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,99€
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4 y reducción de ruido. COMPRA POR 23,99€ (52% DE DESCUENTO)
escaparate
Mochila de tamaño cabina con bolsillo antirrobo y puerto de carga. COMPRA POR 18,20€
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_