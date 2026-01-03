Premio de la Paz para Trump

Donald Trump recibió el Premio de la Paz en mi nombre y en el tuyo. El galardón lo instituyó la FIFA en noviembre de 2025 para compensar la decepción por el Nobel y, según consta en su web oficial, se concederá cada año en nombre de los miles de millones de personas a las que nos gusta el futbol. Gente como tú y como yo, y diría que como tantos venezolanos. El motivo para otorgar dicho premio es que “en un mundo cada vez más inestable y dividido”, hay personas que generan esperanza porque con sus acciones, como ocurre con el fútbol, “proporcionan esperanzas a las próximas generaciones” y naturalmente merecen reconocimiento global. ¿El candidato ideal para estrenar el palmarés? Obvio: el actual presidente de Estados Unidos. ¿Puede imaginarse hoy otra persona “que, con su inquebrantable compromiso y sus acciones especiales, hayan ayudado a unir a las personas en todo el mundo en la paz”? La gala de concesión se celebró el pasado 5 de diciembre en un edificio emblemático de la vida cultural de Washington. Por entonces aún tenía el nombre original, pero ahora se ha ampliado por decisión de la junta que preside la otrora venerable institución: en la fachada ya se lee The Trump Kennedy Center.

Lo ocurrido con este centro de artes escénicas es paradigmático de cómo la segunda presidencia Trump, que se proclama a sí misma como restauradora de la paz y la edad de oro, degrada la calidad democrática de su país arrinconando toda forma de oposición y contrapeso. El caso podría circunscribirse a la lógica polarizadora de la batalla cultural, pero se trata de otro frente de una guerra por diversos medios cuyo propósito es la imposición de un régimen autocrático liderado por un señor feudal del siglo XXI sin derecho internacional. A los pocos días de asumir la presidencia, Trump inició una purga para cargarse la junta directiva de una institución de tradición bipartidista, se nombró a sí mismo para la presidencia e impuso a un director leal a su megalomanía. El verano pasado anunció el nombre de los premiados que concede la institución en una gala elegantísima. Si hasta ahora los elegía un comité de especialistas, en esta ocasión dijo que él había elegido: los cantantes Gloria Gaynor y George Strait, el grupo de metal circense Kiss y los actores Michael Crawford y su amigo Sylvester Stallone.

Hay una fotografía de los premiados en el Despacho Oval. Están de pie detrás de un Trump sentado frente a la mesa donde a lo largo de 2025 ha firmado las órdenes ejecutivas que están degradando la democracia de su país y del mundo. En un extremo se ven dos trofeos. Está la Copa del Mundial, que se jugará esté verano en Norteamérica, y está la escultura que recibió al serle concedido el Premio de la Paz de la FIFA. Es obra de dos artistas de Azerbaiyán: un globo terráqueo en oro sustentada por cinco manos de oro también. Trump lo recibió a principios de diciembre, durante la gala del sorteo del Mundial celebrada en el Kennedy Center. El nuevo director trumpista del centro cultural dijo que la FIFA estaba haciendo grandes donaciones a la institución, pero no consta. El presidente de la federación internacional de futbol Gianni Infantino —que está acusado de romper el código ético de la FIFA y que ha alquilado oficinas en la Trump Tower de Nueva York— declaró esa noche que Trump “puede contar siempre con mi apoyo y con el de toda la comunidad del fútbol para lograr la paz y promover la prosperidad en todo el mundo”. Vaya campeón.