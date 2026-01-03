Ir al contenido
_
_
_
_
Opinión
columna
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Premio de la Paz para Trump

El galardón creado por la FIFA a gusto del presidente de EE UU se entregó en nombre de todos los aficionados al fútbol, incluidos los venezolanos

Jordi Amat
Jordi Amat
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Donald Trump recibió el Premio de la Paz en mi nombre y en el tuyo. El galardón lo instituyó la FIFA en noviembre de 2025 para compensar la decepción por el Nobel y, según consta en su web oficial, se concederá cada año en nombre de los miles de millones de personas a las que nos gusta el futbol. Gente como tú y como yo, y diría que como tantos venezolanos. El motivo para otorgar dicho premio es que “en un mundo cada vez más inestable y dividido”, hay personas que generan esperanza porque con sus acciones, como ocurre con el fútbol, “proporcionan esperanzas a las próximas generaciones” y naturalmente merecen reconocimiento global. ¿El candidato ideal para estrenar el palmarés? Obvio: el actual presidente de Estados Unidos. ¿Puede imaginarse hoy otra persona “que, con su inquebrantable compromiso y sus acciones especiales, hayan ayudado a unir a las personas en todo el mundo en la paz”? La gala de concesión se celebró el pasado 5 de diciembre en un edificio emblemático de la vida cultural de Washington. Por entonces aún tenía el nombre original, pero ahora se ha ampliado por decisión de la junta que preside la otrora venerable institución: en la fachada ya se lee The Trump Kennedy Center.

Lo ocurrido con este centro de artes escénicas es paradigmático de cómo la segunda presidencia Trump, que se proclama a sí misma como restauradora de la paz y la edad de oro, degrada la calidad democrática de su país arrinconando toda forma de oposición y contrapeso. El caso podría circunscribirse a la lógica polarizadora de la batalla cultural, pero se trata de otro frente de una guerra por diversos medios cuyo propósito es la imposición de un régimen autocrático liderado por un señor feudal del siglo XXI sin derecho internacional. A los pocos días de asumir la presidencia, Trump inició una purga para cargarse la junta directiva de una institución de tradición bipartidista, se nombró a sí mismo para la presidencia e impuso a un director leal a su megalomanía. El verano pasado anunció el nombre de los premiados que concede la institución en una gala elegantísima. Si hasta ahora los elegía un comité de especialistas, en esta ocasión dijo que él había elegido: los cantantes Gloria Gaynor y George Strait, el grupo de metal circense Kiss y los actores Michael Crawford y su amigo Sylvester Stallone.

Hay una fotografía de los premiados en el Despacho Oval. Están de pie detrás de un Trump sentado frente a la mesa donde a lo largo de 2025 ha firmado las órdenes ejecutivas que están degradando la democracia de su país y del mundo. En un extremo se ven dos trofeos. Está la Copa del Mundial, que se jugará esté verano en Norteamérica, y está la escultura que recibió al serle concedido el Premio de la Paz de la FIFA. Es obra de dos artistas de Azerbaiyán: un globo terráqueo en oro sustentada por cinco manos de oro también. Trump lo recibió a principios de diciembre, durante la gala del sorteo del Mundial celebrada en el Kennedy Center. El nuevo director trumpista del centro cultural dijo que la FIFA estaba haciendo grandes donaciones a la institución, pero no consta. El presidente de la federación internacional de futbol Gianni Infantino —que está acusado de romper el código ético de la FIFA y que ha alquilado oficinas en la Trump Tower de Nueva York— declaró esa noche que Trump “puede contar siempre con mi apoyo y con el de toda la comunidad del fútbol para lograr la paz y promover la prosperidad en todo el mundo”. Vaya campeón.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Jordi Amat
Jordi Amat
Filólogo y escritor. Ha estudiado la reconstrucción de la cultura democrática catalana y española. Sus últimos libros son la novela 'El hijo del chófer' y la biografía 'Vencer el miedo. Vida de Gabriel Ferrater' (Tusquets). Escribe en la sección de 'Opinión' y coordina 'Babelia', el suplemento cultural de EL PAÍS.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Soldiers in an armored vehicle guard the vicinity of the Miraflores Presidential Palace after the explosions early Saturday morning in Caracas

¿Empezó la transición democrática en Venezuela?

Luz Mely Reyes

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Última hora del ataque de Estados Unidos a Venezuela, en directo | EE UU ataca Venezuela y Trump afirma que Maduro ha sido “capturado y trasladado” fuera del país
  2. Trump avisa de que está preparado para atacar Irán si sigue la represión de las protestas y Teherán amenaza con “caos en toda la región”
  3. Feijóo: “El 60% de los extremeños quiere que haya un entendimiento entre el PP y Vox”
  4. Ayuso bendice un campus universitario de los ‘kikos’ y del Comité Olímpico Español rechazado en cuatro ciudades españolas
  5. Así fue la conversación de Feijóo y Mazón el día de la dana: “Se está jodiendo cada minuto”
Recomendaciones EL PAÍS
EL PAÍS Vinos
colecciones
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
colecciones
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
colecciones
Ediciones especiales, a un precio inigualable
Ediciones especiales, a un precio inigualable
colecciones
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_