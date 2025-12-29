Ir al contenido
_
_
_
_
Opinión
columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Los mercaderes

Los negociantes suelen ser gente rencorosa, como muestra la escena evangélica de su expulsión del Templo

Luis García Montero
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Lo cuentan Marcos, Mateo, Juan y Lucas en sus Evangelios. Cansado de que el Templo se convirtiese en un lugar de negocios, indignado al ver que los cambistas de riquezas y los tratantes de bueyes y palomas invadían el sentido verdadero de la palabra divina, Cristo hizo un látigo de cuerdas, golpeó a los negociantes, derribó las mesas y esparció sus monedas por el suelo. No estaba dispuesto a que se mezclaran el mercado y la corrupción con la fe. No soportó que su casa, una casa de oración, fuese convertida en una cueva de ladrones. La ambición comercial había desvirtuado el sentido original del Templo, manchando el valor más puro de las palabras. Y no le salió gratis su enfado a Cristo, porque provocó la ira de algunos sacerdotes y escribas, orgullosos de sus cargos, más que de su mérito. Buscaron el modo de castigar la temeridad de Jesús.

Los mercaderes suelen ser gente rencorosa. Nunca olvidaron la escena, muy bien retratada por pintores como El Greco, un enfrentamiento entre la fe y el dinero convertido en tumulto de rostros, jaulas, cestos, túnicas rotas y soberbias heridas. A los mercaderes les pareció inadmisible su expulsión del Templo, esa idea bastarda e ingenua de separar la espiritualidad de los negocios. El Greco, sin embargo, relacionó la escena con un homenaje a maestros como Tiziano y Miguel Ángel, porque su fe en el arte se sentía humillada con la avaricia de los cambistas.

Hay gente que se viste a crédito y se desviste al contado. Ya digo, los mercaderes nunca se dan por vencidos. Nos lo recordó Edmundo O’Gorman, un historiador mexicano que supo dudar de tópicos y consignas en su libro La invención de América (1958). Como recuerda Gonzalo Celorio en Ese montón de espejos rotos (2025), O’Gorman fue también autor de aforismos. Yo estoy recordando estos días uno de ellos: “La Navidad es la venganza de los mercaderes contra Jesús por haberlos expulsado del templo”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Contra la misantropía de izquierdas

Santiago Alba Rico

Lo que hace que merezca la pena

Emma Vallespinós

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Europa entra en estado de alerta ante la embestida estratégica de Trump
  2. ¿Qué pasa si uno solo de los ganadores del Gordo de Villamanín decide denunciar?
  3. Los grandes derrotados del Gordo de Navidad de Villamanín, 15 jóvenes de entre 18 y 25 años: “Hoy hemos perdido amigos”
  4. La larga sombra del hijo único: China paga con una crisis demográfica su mayor experimento social
  5. El giro del PP con Vox: de prometer no gobernar con la extrema derecha a normalizarlo tras el resultado en Extremadura
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,59€
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,59€
escaparate
Juego de mesa QuickStop. El juego de letras más rápido y divertido para toda la familia. COMPRA POR 19,89€
Juego de mesa QuickStop. El juego de letras más rápido y divertido para toda la familia. COMPRA POR 19,89€
escaparate
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 38,05€ (31% DE DESCUENTO)
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 38,05€ (31% DE DESCUENTO)
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_