Opinión
COLUMNA
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Mulas en una yincana

Confío en que los lectores de esta columna tengan suficiente edad como para saber quién hace la magia de la Navidad

Raquel Peláez
Raquel Peláez
El domingo, tras un expositor lleno de jerséis de cachemira me encontré dormido como un bebé a un anciano trajeado y con corbata. Un pincel durmiente. Apoyado sobre el manillar de su andador con asiento, parecía un penseur de franela. Lo rodeé como un dron para cerciorarme de que no estaba muerto y, después de comprobar que respiraba, colegí que seguramente su cuidadora le habría aparcado allí para poder terminar tareas. Hay un tramo antes de cualquier vacación —especialmente antes de aquellas en las que la logística de los regalos y las comidas opíparas lo complican todo— en el que muchas mujeres se enfrentan a una yincana demencial.

Personalizo en ellas porque confío en que los lectores de esta columna tengan suficiente edad como para saber que la magia de la Navidad en realidad son las madres, aquellas que llevan la carga mental de los menús, los presentes y todos los pequeños detalles brillosos y tintineantes que distinguen el Adviento de la Cuaresma. Tiene sentido: la Navidad es la fiesta familiar por excelencia y el mito familiar, tan burgués ergo doméstico, tan católico ergo patriarcal (por favor, enjuáguese la boca con champán cada vez que mañana alguien diga esta palabra), requiere de una mater amantísima. Pareciera sin embargo que las féminas en la exégesis capitalista del Evangelio fueran tomadas por la mula en lugar de la Virgen. Y no importa si en una casa hay “servicio”: esas también son mujeres.

A pesar del peligro que representa el feminismo para el orden y la ley, el domingo por la tarde en los sillones de espera del centro comercial por excelencia solo había hombres, penseurs con móvil, embobados mientras las parientas hacían malabarismos sobre el hilo de huevo que une la sección de juguetes con la de jerséis. Espero que nadie se haya olvidado de aquel dormilón, pero si así ha sido, se me ocurren peores lugares donde pasar la noche que en la planta de señoras de El Corte Inglés de Castellana.

Raquel Peláez
Raquel Peláez
Licenciada en Periodismo por la USC y Master en marketing por el London College of Communication, está especializada en consumo y cultura de masas. Comenzó en Diario de León y en La Voz de Galicia. Autora de 'Quiero y no puedo. Una historia de los pijos de España' (Blackie Books). Siempre lee los comentarios.
Archivado En

