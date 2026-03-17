Vox no cumple sus expectativas en Castilla y León: “Abascal llegaba a los pueblos con aire de celebrity”

El bipartidismo se recompone: PP y PSOE mejoran sus resultados respecto a los comicios anteriores

Elecciones de Castilla y León

El resultado de Castilla y León ha reforzado a los dos grandes partidos como no pasaba desde hace tiempo. El PP gana y contiene a Vox; el PSOE no vence, pero resiste y concentra buena parte del voto progresista. A su izquierda el resultado ha sido un varapalo, con un espacio que pierde aún más peso.

Y los regionalistas, que aspiraban a más, tampoco despegan en una comunidad donde la derecha gobierna desde hace casi cuatro décadas.

Ana Fuentes analiza los resultados que dejan estas elecciones junto a Xosé Hermida, corresponsal parlamentario de EL PAÍS.

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