Kast, en sus primeros días en La Moneda: “De verdad pido ayuda”

El mandatario chileno hace un llamado a los chilenos para que se sientan parte de su proyecto y reitera el mensaje de que “no hay plata”

El presidente José Antonio Kast ha pedido este martes por la noche ayuda a los chilenos en el programa Las caras de La Moneda de Canal 13, que se caracteriza por sacarle punta a la faceta más personal de las autoridades. “De verdad pido ayuda, y esto no es que no tengamos las capacidades, tenemos que sentirnos parte de esto. Si usted tiene que tomar una decisión, tome la correcta”, dijo el mandatario seis días después de asumir el cargo, frente al icónico animador chileno Mario Kreutzberger, Don Francisco, de 85 años, quien anunció que era el último capítulo de este espacio que lidera desde hace 16 años.

Aunque la entrevista versó más sobre la versión Anton del presidente, como lo llaman sus amigos, también se tocaron temas programáticos, como el proyecto de sala cuna universal o la reconstrucción de las viviendas afectadas por incendios forestales. Kast aprovechó para enviar el mensaje que ha reiterado su equipo estos días desde que llegaron al poder sobre la falta de recursos en la caja fiscal. Hablando sobre un piano en desuso ubicado en La Moneda, pidió que algún interesado lo fuese arreglar, pero “ad honorem” porque “no hay plata”. Aseguró que quiere que haya música en el palacio presidencial porque le “falta ambiente”. “Queremos que haya mucha vida en La Moneda”, dijo la primera dama, Pía Adriasola, quien también participó del espacio.

Un tema obligado fue cómo han sido para la pareja los primeros días habitando La Moneda. Desde mediados del siglo pasado que ningún mandatario había vivido en el palacio presidencial y desde el miércoles pasado que los Kast Adriasola se mudaron, aunque los fines de semana continuarán en su parcela en Paine, a las afueras de Santiago. “Ha sido distinto, desafiante. Estamos tratando de acercarnos más a la cocina, todavía estamos medio tímidos”, sostuvo el mandatario.

La primera dama comentó que una amiga los ha ayudado con la decoración para hacerla más hogareña con cosas simples. Sobre la comentada escena de la primera dama sirviendo el almuerzo el pasado jueves en el comedor a los funcionarios públicos, el presidente planteó que “uno quiere también atender, servir”. “Que nos dejen ser también, naturales”, dijo. “Estamos gozando”, añadió.

Entre los personajes entrevistados para conocer mejor al presidente estuvo Alejandro Irarrázaval, amigo de universidad de Kast y actual jefe del segundo piso de La Moneda, como se conoce a las oficinas donde trabajan sus principales asesores. En un mensaje grabado remarcó la austeridad y el gusto por el trabajo del mandatario. “Es tan trabajólico que va a ser una maldición para todo el resto”, dijo medio en serio, medio en broma. Kreutzberger le preguntó por las críticas a su capacidad oratoria, a lo que el presidente respondió: “Soy fome (aburrido) y lo dicen los comentaristas. No tengo el discurso encendido, no golpeo la mesa. No puedo simular algo que no soy".

Adriasola, que ha cobrado un protagonismo importante, aseguró que su sello como primera dama quiere que sean “los abrazos, la cercanía”. Recordó que a los inicios de la relación con Kast no le gustaba la política porque la veía como “la otra”, que le quitaba mucho tiempo con su pareja, pero que a través de los social ha logrado acercarse a ella.

La semana pasada fue el turno de Gabriel Boric, quien concedió su última entrevista televisiva como presidente a Kreutzberger, exanimador del histórico programa Sábados Gigantes. Kast reconoció que se sorprendió con la carta que le entregó el izquierdista en el cambio de mando, de la que no entregó detalles porque era “personal, con un buen mensaje, que se lo agradezco”. Sobre la discusión que tuvo con Boric en la antesala, relacionada a la información entregada del proyecto del cable submarino chino, en la que abandonó una reunión con el entonces mandatario, aseguró que dieron vuelta la página. “Si tengo que pedir disculpas, no tengo ningún problema en disculparme”, apuntó, en lo que parecía ser una muestra de arrepentimiento por lo ocurrido.

El año pasado se canceló Las caras de la Moneda porque Kast rechazó la invitación. Aseguró que le había avisado con tiempo a la producción que no asistiría porque estaría recorriendo en territorio nacional en la campaña que lo llevó a La Moneda. En 2021, cuando también pasó al balotaje, participó del espacio televisivo, en el que la actual primera dama, Pía Adriasola, reveló detalles del noviazgo y sus nueve hijos cantaron la canción Si los hombres han llegado hasta la luna del grupo español Siempre Así.