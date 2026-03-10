Pía Adriasola, esposa de Kast: “Este encargo me invita a agrandar el corazón para acercarme a todos con cariño maternal”

La abogada y Magíster en Matrimonio y Familia María Pía Adriasola asume este miércoles el rol de la primera dama de Chile con 62 años recién cumplidos. La esposa del presidente electo José Antonio Kast, con quien tiene nueve hijos y cinco nietos, se mantuvo lejos de los medios de comunicación durante la tercera campaña presidencial del republicano. En el descuento a su aterrizaje a La Moneda, sin embargo, ha concedido una entrevista a la Revista Vínculo, del movimiento apostólico Schoenstatt, al que adhiere junto a su marido. Adriasola quiere restablecer el papel de la primera dama, eliminado durante la Administración de Gabriel Boric. “Este encargo me invita a agrandar el corazón para acercarme a todos con cariño maternal”, sostuvo. “Mi estilo personal son los abrazos, la cercanía”, añadió sobre el sello que quiere imprimirle al desempeño del cargo.

Desde pequeña, Adriasola se formó en el catolicismo. Su infancia en una zona rural del sur de Santiago, que con los años se fue urbanizando y hoy se conoce como Bajos de Mena, en Puente Alto, la acercó a Dios a través de la naturaleza. En la Universidad Católica, donde estudió derecho y conoció a quien sería su marido, entró a la Juventud femenina de Schoenstatt, donde conoció al sacerdote Horacio Rivas, de la Fraternidad de Padres del movimiento, con quien tuvo una relación muy cercana. Otro vínculo que marcó su espiritualidad, según relata en la entrevista, fueron sus suegros, de quien fue vecina desde que se casó con Kast en 1991 y se fueron a vivir a Paine.

Tanto Kast como Adriasola pertenecen al Instituto de Familias de Schoenstatt, una comunidad de matrimonios de vida consagrada con vinculación jurídica. “Vive los consejos evangélicos de la manera más perfecta posible, encarnando el ideal de la Sagrada Familia de Nazaret en la época actual”, reza la página web del movimiento. En esa misma línea, el presidente electo ha designado capellán de La Moneda al sacerdote schoenstattiano Mariano Irureta, quien cumplirá el papel de esta histórica figura que asesora a las autoridades en cuestiones de fe y ofrece servicios pastorales a los funcionarios.

Consultada sobre cómo recibe que su marido sea presidente, Adriasola responde que como “un encargo especial, como un don y una tarea”. “Creo que necesito vivirlo con mucha naturalidad, para llevarlo tranquila y dispuesta”, señala. La abogada ha relatado en otras entrevistas que no le gustaba que Kast se dedicara a la política y que, incluso, cuando se casaron, él se comprometió a dejarla. Años después, sin embargo, le pidió permiso para presentarse como alcalde de San Bernardo. Ella aceptó, con la condición de que la involucrara en la campaña. Salían a las tantas de la noche a tocar puertas y Adriasola conectó con el trabajo en terreno y la conversación tú a tú en las casas, juntas de vecinos e iglesias. Kast perdió, pero quedó de concejal. De eso han pasado 30 años y el republicano nunca más abandonó la política. Y ella, nunca dejó de acompañarlo en las campañas.

Como matrimonio, dice Adriasola, han discernido esta misión que emprenden desde la idea de que Dios se las ha regalado. “Él ha ido marcando el camino con mucha delicadeza. No apura, no exige, tiene sus tiempos perfectos. Así ocurrió con nuestra vocación matrimonial, con la llegada de nuestros niños y con la vocación al servicio público. De alguna manera Él nos ha movido, nos ha preparado y nos ha puesto hoy en este lugar. Le decimos “Sí” y confiamos”, apunta. “Para mí tiene mucho sentido estar juntos en esta tarea y ser un buen complemento para José Antonio. Juntos hemos formado una gran familia”, agrega sobre su papel como primera dama.

Ahora que la agenda probablemente esté copada de asuntos, la abogada dice que anhelan mantener los martes de pololeo (noviazgo). Es una tradición que instauró Kast en su agenda para entregarle un espacio reservado y exclusivo a su pareja desde los tiempos en que ambos eran novios —o pololos, en la forma coloquial chilena— a fines de la década de 1980. La idea, en realidad, vino del propio padre Horacio Rivas, muy cercano a ambos y fallecido en 2010. En lo familiar, Adriasola remarca que los domingos son días especiales de encuentro, igual que fiestas y celebraciones de cumpleaños. “Fuera de eso, hay libertad para que cada uno haga con dedicación lo que tiene que hacer”, afirma.

En este mes en que la Iglesia y la sociedad reflexionan sobre el rol de la mujer, la periodista la pregunta sobre ¿qué cree que puede aportar hoy una mujer creyente, esposa y madre, al Chile actual? “Hoy necesitamos reconocer, valorar y aplaudir a todas las mujeres que acogen, adoptan o cuidan la vida de otros. El corazón maternal de la mujer es insustituible en la sociedad, ya sea en la familia, en el trabajo, o en cualquier otra tarea o lugar donde esté”, responde la que será primera dama de Chile a partir de este miércoles.