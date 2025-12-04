Ir al contenido
Opinión
COLUMNA
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Ábalos y el padre Paulino

Para el capellán de la prisión de Soto del Real el exministro es un alma cándida, carne de misión andante. Robar, habrá robado lo suyo, pero no ha matado a nadie

Luz Sánchez-Mellado
Luz Sánchez-Mellado
“Con una copa de vino en la mano / una guitarra y un cariño de mujer / nos encontramos como un soberano / y regalamos simpatía y querer”. No falla, oye: cada vez que veo la jeta de José Luis Ábalos en las noticias, en vez de tambores de adelanto electoral o moción de censura, me asaltan los ripios del pasodoble El vino y las mujeres del gran Manolo Escobar, y viva España. Que no puedo evitar cierta simpatía por ese pobre diablo que ha dado con sus huesos en el trullo por su avaricia y su lujuria, vamos. A ver, no quito ni un gramo de hierro a sus fechorías. ¿Que es un putero que hablaba de mujeres como de ganado? Sí. ¿Que trincaba, presuntamente, pasta a espuertas desde el mismísimo corazón del Gobierno? También. ¿Que no era el más listo ni el menos bobo del trío de las chistorras? Eso ya son elucubraciones mías. Pero sobre todo eso se pronunciará la justicia humana y, según clamó él mismo en el Congreso, ya solo le falta pasar por la divina para culminar su particular calvario victimista. Así que me quedo mucho más tranquila sabiendo que, desde que duerme en la trena, ya hay un hombre de Dios trabajando en ello. Bendito sea.

Para Paulino Alonso, recio zamorano de 59 años y capellán de la prisión de Soto del Real acostumbrado a bregar con violadores, terroristas y asesinos múltiples, Ábalos es un alma cándida. Una perita en dulce. Carne de misión andante. Robar, habrá robado lo suyo, pero no ha matado a nadie, y hasta el mismísimo Jesucristo fue crucificado con un ladrón a izquierdas y otro a derechas, que corruptos hay en ambos bandos. Menudo es Paulino, pecador confeso que solo desconfía de quienes se creen libres de pecado. Apuesto a que ya se ha hecho el encontradizo en el patio con el recién llegado y le ha dejado su pastoral tarjeta de visita sin compromiso.

Es cuestión de tiempo que Ábalos, falto de cariño y con hambre de púlpito, le ayude en misa. Ya lo estoy viendo de monaguillo repartiendo hostias y pasando el cepillo entre los reclusos para redistribuir los peculios con Koldo de contable. Vale, estoy fantaseando. De lo que estoy segura es de que al padre Paulino le bastarán 10 minutos para ver en los ojos de Ábalos lo que no vio Pedro Sánchez en 10 años. Pero para eso hay que querer verlo. Y no parece que fuera el caso.

Sobre la firma

Luz Sánchez-Mellado
Luz Sánchez-Mellado
Luz Sánchez-Mellado - twitter
Luz Sánchez-Mellado, reportera, entrevistadora y columnista, es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense y publica en EL PAÍS desde estudiante. Autora de ‘Ciudadano Cortés’ y ‘Estereotipas’ (Plaza y Janés), centra su interés en la trastienda de las tendencias sociales, culturales y políticas y el acercamiento a sus protagonistas.
