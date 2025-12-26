Detenido en Chiapas Yoel Alter, integrante de la secta Lev Tahor, por presunta trata de menores para matrimonios forzados

La Fiscalía General de la República acusa al hombre, de origen rumano y que fue extraditado de Guatemala, de delincuencia organizada como integrante de la agrupación religiosa ultraortodoxa señalada desde hace décadas de abuso infantil y pedofilia

La Fiscalía General de la República (FGR) mexicana ha dado a conocer la detención de Yoel Alter, integrante de la secta Lev Tahor, a quien acusa de trata de menores para matrimonios forzados con los mismos miembros de esta agrupación. El acusado, de 36 años y de origen rumano, ha sido extraditado por el Gobierno de Guatemala tras permanecer privado de la libertad en ese país desde el pasado enero. Desde hace más de dos décadas, esta agrupación judía ultraortodoxa es señalada por abuso infantil, pedofilia, secuestros y negligencia de menores, lo que ha obligado a sus integrantes a cambiar de residencia de Canadá a Estados Unidos, luego a México, Guatemala y Colombia.

De acuerdo con las investigaciones de la FGR, Alter ostenta un alto rango dentro de la secta, también conocida como los talibanes judíos. Desde 2022, un juez federal ordenó su aprehensión por el delito de delincuencia organizada con el fin de cometer trata de personas, en la hipótesis de uniones maritales ilegales de menores de edad con adultos de la misma secta.

Alter fue detenido el pasado 24 de enero en Guatemala, con base en una orden de aprehensión provisional con fines de extradición, a solicitud del Gobierno mexicano. Desde el 14 de octubre pasado, el imputado perdió en definitiva su juicio de extradición. Aunque las autoridades de los dos países acordaron que la entrega del acusado se haría en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la FGR indicó en su comunicado que fue en Chiapas.

Según informan medios guatemaltecos, el 20 de diciembre de 2024 el Ministerio Público de ese país allanó la sede de la secta, en el departamento de Santa Rosa —unos 60 kilómetros al sureste de Ciudad de Guatemala—, para rescatar a menores de edad que presuntamente sufrían abusos dentro de este grupo. El operativo permitió el rescate de 160 niños, después de que cuatro menores de edad escaparan del lugar a mediados de noviembre pasado y denunciaran las condiciones presuntamente abusivas a las que eran sometidos.

Durante su audiencia en pasado octubre, el Ministerio Público de Guatemala argumentó que los señalamientos contra Alter son punibles tanto en el país centroamericano como en México, por lo que existe doble incriminación. Además, las autoridades de ese país subrayaron que los delitos no prescribirán hasta 2052. La solicitud fue respaldada con denuncias, entrevistas e informes de investigación que acreditan la presencia de la organización en Chiapas, donde, de acuerdo con labores de inteligencia de las autoridades federales mexicanas, se detectó una “zona de operación” en ese Estado y se han realizado detenciones previas de líderes de Lev Tahor y rescatado a menores de edad secuestrados.

Apenas el pasado mes de noviembre, las autoridades colombianas, en un operativo conjunto con Migración, rescataron a 17 menores de edad que se encontraban con miembros de esta secta en un hotel de Yarumal, en Antioquia. Cinco de estos menores, de Estados Unidos, Canadá y Guatemala, tenían órdenes de búsqueda internacionales emitidas por la Interpol por presunto secuestro parental y trata de personas.

Lev Tahor (corazón puro, en hebreo) fue fundada en 1988 en Jerusalén por el rabino Shlomo Erez Helbrans. Es una secta que practica una versión ultraortodoxa del judaísmo caracterizada por normas y dieta rígidas, ideología antisionista y uso de túnicas oscuras. En México se establecieron a principios de la década pasada e incluso su líder y fundador, el rabino Helbrans, quien estuvo preso en EE UU por el secuestro de un menor israelí, falleció en territorio nacional.

De acuerdo con Reforma, Helbrans murió el 7 de julio de 2017 en la comunidad de Unión Juárez, en Tapachula, Chiapas, cuando se encontraba en el río Shujubal encabezando una ceremonia de purificación. El caudal lo arrastró un kilómetro y fue encontrado sin vida en el poblado de San Jerónimo. Su cuerpo fue trasladado hasta el Servicio Médico Forense de Tapachula, donde se hicieron los trámites para trasladarlo a Guatemala, como había pedido a su familia.