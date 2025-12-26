Los Tigres del Norte aparecerán en Los Simpson con un nuevo corrido

Será la primera ocasión en la que una agrupación mexicana tiene un papel central en la serie de Fox

Los Tigres del Norte llegarán al universo de Los Simpson. La icónica agrupación mexicana, originaria de Sinaloa, participará en el próximo episodio de la serie de FOX, y tendrá un papel central en la historia con un nuevo corrido escrito especialmente para el programa, según un anuncio hecho en las redes oficiales de la familia amarilla.

“Una banda legendaria. Un giro muy Simpson”, dice la publicación, en la cual también se menciona que el grupo que tiene más de 50 décadas de historia interpretará un tema llamado “El Corrido de Pedro y Homero”. Al mensaje le acompañan dos imágenes donde se ve la agrupación, animada, en el escenario con algunos de sus instrumentos adornados con imágenes de tigres. En otra, está Homero Simpson con un sombrero de estilo mexicano, junto con El Hombre Abeja (en inglés “Bumblebee Man”), un personaje secundario que suele aparecer en un canal hispano dentro del universo de la serie.

Los Tigres del Norte son una de las agrupaciones más influyentes y longevas de la música norteña. A través de sus corridos y de canciones narrativas, el grupo ha retratado la vida en la frontera, la migración, la injusticia social y las esperanzas de la comunidad hispana. Su impacto trasciende lo musical, ya que han popularizado el género norteño a nivel internacional, influido a varias generaciones, obtenido múltiples premios Grammy y Latin Grammy, y alcanzado un profundo arraigo cultural entre los latinos en Estados Unidos, quienes los reconocen como un símbolo de identidad, resistencia y representación social. Hace tan solo un par de años, el grupo dio un concierto en el videojuego popular Fortnite, lo que demuestra su amplia influencia en la cultura pop.

La agrupación ahora será la primera banda mexicana en aparecer en la famosa serie de la familia amarilla. En los más de 35 años de historia de Los Simpson solo ha aparecido una personalidad mexicana interpretándose a sí misma: el expresidente Vicente Fox Quesada, quien colaboró en el episodio The Regina Monologues de 2003. El político hace un cameo como sí mismo cuando la familia viaja a Europa.

El grupo Los Lobos participó en el episodio de la temporada 16 Thank God It’s Doomsday. Sin embargo, el grupo no es mexicano, sino que fue formado por hijos de inmigrantes mexicanos de Los Ángeles, California.

Los Tigres del Norte y el Hombre Abeja

El Hombre Abeja, quien aparece en una de las imágenes promocionales del episodio del domingo, es uno de los personajes más controvertidos de la serie debido a cómo representaba a los mexicanos y a la televisión en español. El personaje suele hablar con acento exagerado, y su español es caricaturesco, además de que es una parodia de un personaje de la televisión mexicana, El Chapulín Colorado, creado por Roberto Gómez Bolaños, quien también fue responsable del éxito de El Chavo del 8.

Su inclusión en los materiales promocionales del episodio en el que aparecerán Los Tigres del Norte sugiere que estarán vinculados y podría ser una forma de abordar las controversias del pasado y darle una identidad más profunda al personaje.

No sería la primera vez que Los Simpson abordan una controversia de este tipo. Hank Azaria, quien interpreta a varios personajes en la serie, solía darle voz al personaje de origen indio Apu, quien atiende una tienda de conveniencia llamada Kwik-E-Mart. Después de que se estrenara un documental llamado The Problem with Apu, enfocado en el personaje y en los estereotipos que propagaba, Azaria anunció que no volvería a darle voz, y desde entonces Apu ya no ha sido usado por los escritores, y solo aparece como personaje de fondo.

Por otra parte, en el episodio On a Clear Day I Can’t See My Sister, también de la temporada 16, Homero es llamado Homero Sánchez después de ser contratado en Kwik-E-Mart. Su jefe amenaza con deportarlo a México y le muestra una identificación donde tiene ese nombre y aparece con bigote y sombrero.