Por qué sobreproteger en la adolescencia cría jóvenes incapaces

La adolescencia es un período de desarrollo repleto de cambios y desafíos, donde las emociones se experimentan de forma intensa y se viven muchas nuevas experiencias. A muchas familias les cuesta aceptar que su hijo adolescente tenga necesidades distintas a las que tenía durante su infancia. Les resulta complejo concederle la libertad, el espacio y la autonomía que ahora necesita para crecer, para comenzar a tomar sus propias decisiones y dibujar su camino. Como padres, es natural querer proteger a un hijo; es un acto instintivo. A ninguno le gusta ver cómo comete errores y asume las consecuencias de sus malas elecciones. Por esta razón, muchos progenitores evitan que este sufra, se frustre o experimente emociones desagradables, como el miedo o la tristeza, adelantándose a sus posibles equivocaciones o eliminando las piedras del camino.

Pero si este instinto de protección se lleva al extremo puede terminar limitando enormemente al adolescente, ya que no se le permitirá desarrollar las habilidades emocionales y sociales necesarias para poder hacer frente a los retos que le va a presentar la vida a diario. Sobreproteger es desproteger a la persona. Cuando los adultos intervienen en la vida de un joven sin que sea realmente necesario, impulsados por sus propios temores o expectativas equivocadas, solo generan un ambiente de control que limita su autonomía y dificulta su proceso de maduración y aprendizaje.

La crianza de los padres sobreprotectores se caracteriza por una intervención excesiva en la vida de los hijos, un modelo educativo basado en la dependencia, donde el adolescente no tiene la oportunidad de desarrollarse, tomar decisiones por sí mismo ni aprender a enfrentar las dificultades de forma independiente. Progenitores que viven excesivamente preocupados por el bienestar de su hijo y pueden mostrar ansiedad constante sobre su seguridad, salud o éxito.

Este tipo de acompañamiento suele implicar un control excesivo sobre las actividades, relaciones y decisiones del adolescente, pues los progenitores sienten la necesidad de supervisar constantemente cada aspecto de su vida. Esta sobreprotección no solo limita la autonomía del joven, sino que también le impide que aprenda a gestionar su propio tiempo y a enfrentar los contratiempos. Además, las familias sobreprotectoras a menudo intentan minimizar los tropiezos del joven, ocultando o restando importancia a sus errores y exaltando sus aciertos. Lo complacen con obsequios innecesarios y con constantes favores, con la intención de mantenerlo feliz y evitar así cualquier tipo de conflicto o malestar en casa.

La sobreprotección no solo limita la autonomía del joven, sino que también le impide enfrentar los contratiempos. Halfpoint Images (Getty Images)

Un adolescente que es educado bajo la sobreprotección será un joven dependiente, inseguro, con baja autoestima y poca iniciativa personal. Precisará la ayuda constante del adulto para hacer frente a sus dificultades y tendrá poca capacidad para cultivar su esfuerzo, paciencia y disciplina. Alguien que mostrará muchas dificultades para identificar y gestionar correctamente sus emociones y validar las de los demás, que a menudo vivirá estresado, preocupado y ansioso. Con poca tolerancia a la frustración y dificultades para establecer relaciones saludables con su grupo de iguales.

En lugar de recurrir a una protección excesiva, las familias deben brindar un acompañamiento equilibrado, que combine seguridad con libertad y confianza. El adolescente, en su proceso de crecimiento, necesita sentirse empoderado para tomar sus decisiones, vivir nuevas experiencias, explorar su entorno y construir su nueva identidad. Este camino hacia la autonomía debe ir acompañado de un apoyo incondicional por parte de los adultos que le acompañan, una red sólida y segura que le regale la confianza y seguridad que necesita para crecer, pero sin restarle la oportunidad de cometer tropiezos y aprender de ellos.

Para ayudar a un adolescente a desarrollarse plenamente sin caer en la sobreprotección es fundamental fomentar su capacidad de decidir, permitiéndole equivocarse y asumir las consecuencias de sus elecciones. Es clave que aprenda a aceptar los errores como parte esencial del proceso de aprendizaje y a hacer frente a la frustración o el miedo cuando las cosas no salen bien.

Reforzar su autoconocimiento y autoestima es esencial para que se sienta seguro de sí mismo y sea capaz de enfrentarse a los desafíos con mayor autonomía. Ayudarle a reconocer sus fortalezas y debilidades y a fijarse metas alcanzables potenciará su desarrollo personal y lo motivará a seguir creciendo e intentándolo. Además, establecer límites claros y consensuados en casa le ayudará a desarrollar su pensamiento crítico y autocontrol.