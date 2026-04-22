Rebeca Grynspan: “Si soy elegida secretaria general de la ONU, seré una reformadora”

La presentación del programa de Rebeca Grynspan como candidata a la secretaria general de la ONU ha puesto fin este miércoles al examen de los principales aspirantes al puesto ante los miembros de la Asamblea General y representantes de la sociedad civil. Tras la presentación del expresidente de Senegal, Macky Sall, con pocas opciones, sonará el pistoletazo de salida para la sucesión del actual secretario general, António Guterres, el próximo 1 de enero.

Aunque no puede descartarse la presentación ulterior de otros candidatos —el plazo oficioso terminó el 1 de abril, pero no es definitivo—, el liderazgo de la organización, inmersa en una crisis de reputación y solvencia institucional y financiera, se decidirá entre tres latinoamericanos: la costarricense Grynspan, la chilena Michelle Bachelet y el argentino Rafael Grossi. No hay una regla escrita, pero la tradicional rotación geográfica permite imaginar que el elegido provendrá de esa región.

Bachelet y Grossi presentaron su hoja de ruta el martes y el actual director del OIEA no se ahorró una visión pesimista sobre el futuro de la organización. “La tendencia no es buena, hay enormes dudas sobre nuestra institución”, afirmó Grossi, cuyo desempeño simultáneo como director del OIEA, en primera línea por la guerra de Irán, y como aspirante a la secretaría general ha suscitado dudas sobre la financiación de su campaña. Grynspan ha aparcado sus funciones como jefa de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) hasta septiembre para evitar posibles conflictos de interés durante su postulación.

Frente a las críticas cosechadas por Bachelet de los republicanos de EE UU —la chilena, socialista y feminista, tiene el perfil político más marcado de los aspirantes—, Grossi, un diplomático de carrera de 65 años, se guareció en su experiencia de seis años al frente del OIEA para repartir dardos —a EE UU por la guerra de Irán y a Rusia por la de Ucrania— y a la vez ofrecer paños calientes, al asegurar que “incluso en tiempos de división, las instituciones multilaterales pueden generar un impacto real y positivo”. “Un buen secretario general es aquel que sabe mantener los equilibrios”, afirmó, defendiendo un papel más “activo y pragmático” de la ONU para afrontar los conflictos ante “el retorno a la guerra a escala global”.

Rafael Grossi, director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, durante la presentación de su candidatura a secretario general de la ONU este martes en Nueva York. DPA vía Europa Press (DPA vía Europa Press)

La ONU, subrayó Grossi, debe estar “presente en todas sus formas, con determinación” para abordar problemas “sean la guerra, el cambio climático o las necesidades humanitarias”.

Grynspan, de 70 años, exvicepresidenta de Costa Rica y responsable de la UNCTAD, se ha definido como una multilateralista de talante reformista, firmemente convencida de los compromisos de la ONU con la paz, el desarrollo y los derechos humanos. También ha hecho bandera de su lucha por derribar las barreras de género. “No espero recibir un trato especial; lo que quiero es un trato igualitario”, declaró en vísperas de la audiencia del miércoles, sobre la posibilidad, largamente esperada, de que la ONU tenga su primera secretaria general en 80 años de historia.

“Si soy elegida secretaria general de la ONU, seré una reformadora. Conozco estas salas, conozco las presiones que ustedes soportan, seré accesible para todos los Estados miembros”, ha dicho Grynspan en la presentación de su programa, apenas 10 minutos de exposición a la que han seguido casi tres horas de preguntas de Estados miembros y ONG.

En respuesta a una de las preguntas sobre el papel de estas organizaciones, la costarricense ha asegurado que, como secretaria general de la ONU, trabajará con las ONG para maximizar el impacto de la organización y, en concreto, la promoción de las mujeres. Sobre la infrarrepresentación de países en vías de desarrollo en los órganos de la ONU, ha afirmado que, como originaria de una región subrepresentada en el sistema de la ONU, en el Consejo de Seguridad que refleje el mundo de hoy tendrán mayor peso.

Sobre las reformas que contempla la iniciativa UN80, lanzada el año pasado por Guterres como un plan de reforma integral de la institución, la candidata ha señalado que los recortes financieros no son suficientes: “Se necesitan más reformas, y las reformas estructurales deben ir más allá”.

En respuesta a una pregunta del representante de la Unión Europea sobre el hecho de que la ONU destine el 1% de su presupuesto a derechos humanos, Grynspan no ha respondido si preservará ese presupuesto —toda la financiación de la ONU está en entredicho—, limitándose a señalar: “Cuando los derechos comienzan a ser violados... puede ser una herramienta de advertencia temprana, [provocando] diplomacia preventiva de compromiso temprano”, ha dicho, con el lenguaje alambicado y abstracto que tan a menudo dificulta, cuando no impide, la identificación del mundo real con la organización.

A diferencia del perfil marcadamente político de Bachelet, Grynspan ofrece uno conveniente a una ONU en crisis. “He lidiado con dificultades financieras toda mi vida, incluso en el Gobierno de Costa Rica. Soy una estratega. Necesitamos revertir la tendencia actual, pero no podemos hacerlo sin los Estados miembros”, ha dicho Grynspan, economista de formación, sobre las deudas e impagos de cuotas de los países.

Su origen familiar la conecta directamente con el espíritu fundacional de la ONU: hija de padres que huyeron de Europa tras la Segunda Guerra Mundial, fue esta contienda la que alumbró las Naciones Unidas, una organización que, como dijo el martes la presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock, se fundó “no para alcanzar el paraíso, sino para evitar el infierno [de otra guerra]”.

Grynspan se define como “una líder madura”, con un estilo de liderazgo moldeado por el servicio público al frente de la UNCTAD. De ahí que su promesa, si resulta elegida, de dirigir unas Naciones Unidas más ágiles —el tamaño elefantiásico de la organización es un gran hándicap— mediante la colaboración con otros actores y la vigilancia de los valores fundamentales de la organización, sea su principal activo.

Las audiencias, pensadas para garantizar la transparencia en el proceso de selección del sucesor de Guterres, han sido sesiones maratonianas con una batería de preguntas que cubrían la geopolítica actual y el propio sistema de la ONU. Muchas consultas se centraron en las reformas en marcha en la institución a medida que se reduce tanto en personal y presupuestos, como en relevancia internacional.

Las referencias directas a las guerras de Oriente Próximo, Ucrania, Sudán y Gaza, donde Israel viola regularmente un alto el fuego, fueron pocas durante las presentaciones de Bachelet y Grossi, al igual que las menciones a las acuciantes crisis humanitarias en buena parte del mundo. El relativo silencio sobre estos asuntos puede reflejar una preferencia de los diplomáticos por mantener la conversación asordinada en este contexto para impedir que la actualidad y el mundo real desarticulen sus programas.

En la primera jornada, de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (Gran Bretaña, China, Francia, Rusia y Estados Unidos), solo Gran Bretaña y Rusia formularon preguntas. Bachelet y Grossi se mostraron nerviosos durante sus respectivas conversaciones, pero más cómodos al hablar con los periodistas posteriormente. La expresidenta chilena defendió su defensa del derecho a elegir —en referencia al aborto—, lo que la ha colocado en la mira de la Administración del presidente Donald Trump. Un solo veto en el Consejo de Seguridad haría descarrilar una candidatura.