Última hora de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Israel acepta el alto el fuego con Irán pero afirma que este no incluye a Líbano
Teherán celebra la tregua como una victoria y subraya la “impotencia histórica” del enemigo | Trump dice que EE UU “ayudará a descongestionar” el tráfico en el estrecho de Ormuz
Momentos clave
El Gobierno de Israel ha afirmado en la madrugada de este miércoles que el acuerdo de alto el fuego de dos semanas alcanzado entre Estados Unidos e Irán no incluye Líbano, en contra de lo señalado por Pakistán, aunque asegura que acepta el pacto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptó anoche la propuesta de Pakistán y prorrogará dos semanas más el plazo que había dado a Irán para negociar un acuerdo que ponga fin a la guerra y abra el estrecho de Ormuz. Teherán ha celebrado la tregua como una victoria y ha subraya la “impotencia histórica” del enemigo. En un comunicado, el Consejo Nacional de Seguridad de Irán confirma el alto el fuego con unos términos triunfantes y descartando ya en su primer párrafo los “ultimátum emitidos por el presidente de Estados Unidos”, a los que Teherán dice no conceder “importancia alguna”. Trump ha asegurado en un mensaje publicado en su red social Truth que Washington ayudará a gestionar el “tráfico acumulado” en el estrecho de Ormuz. “¡Un gran día para la paz mundial! Irán quiere que esto suceda, ¡ya están hartos!”, escribe. “Los Estados Unidos de América colaborarán para descongestionar el tráfico en el estrecho de Ormuz. ¡Habrá muchas iniciativas positivas! Se ganará mucho dinero. Irán podrá iniciar el proceso de reconstrucción”, añade.
- Estados Unidos e Irán acuerdan un alto el fuego de dos semanas justo antes de expirar el ultimátum de Trump
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Los iraníes salen a las calles para celebrar el acuerdo
Los iraníes han salido a las calles en la madrugada de este miércoles para celebrar el acuerdo entre Estados Unidos y el régimen que establece un alto el fuego de dos semanas. La propuesta prevé que los dos países aprovechen este tiempo para alcanzar un acuerdo definitivo. El pacto prevé reabrir el estrecho de Ormuz, lo que aliviará la presión en los mercados energéticos y de petróleo, pero no afecta a Líbano.
Irán celebra el alto el fuego como una victoria y subraya la “impotencia histórica” del enemigo
“La noble nación de Irán debe saber que, gracias a los sacrificios de sus hijos y a su presencia histórica en el campo de batalla, el enemigo lleva más de un mes suplicando que Irán y la Resistencia cesen su intenso fuego”. Así comienza el comunicado del Consejo Nacional de Seguridad de Irán, con el que confirma el alto el fuego alcanzado esta madrugada con unos términos triunfantes y descartando ya en su primer párrafo los “ultimátum emitidos por el presidente de Estados Unidos”, a los que Teherán dice no conceder “importancia alguna”.
El texto subraya la “impotencia histórica” y la “derrota duradera” en la que, sostiene, se ha sumido “al enemigo”. También hace explícito otro de los propósitos que numerosos expertos han señalado persigue la República Islámica: “Establecer nuevas ecuaciones de seguridad y políticas en la región basadas en el reconocimiento del poder y la soberanía de Irán y de la Resistencia [en alusión a aliados regionales de Teherán como la milicia libanesa Hezbolá]”.
En coherencia con el tono del comunicado, las negociaciones que empezarán el viernes en Islamabad se presentan como un mero trámite para “ultimar los detalles” y consolidar “la victoria iraní”.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado el acuerdo de alto el fuego de dos semanas con Irán como un triunfo. Un logro que describe en su estilo característico, con muchas mayúsculas y muchas exclamaciones. Pero, a la espera de ver los resultados que arrojarán las negociaciones en Islamabad, lo conseguido de momento es una tregua de términos pírricos. El gran logro de Washington es abrir un paso marítimo que no estaba cerrado antes de comenzar su ofensiva; por el camino ha ofendido a sus aliados y dinamitado su imagen internacional, ha vaciado sus arsenales de munición y ha puesto en contra a su opinión pública.
Berlín celebra el alto el fuego: “Este debe ser el primer paso decisivo hacia una paz duradera”
El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, ha celebrado el acuerdo de alto el fuego alcanzado entre EE UU e Irán.
“Este debe ser el primer paso decisivo hacia una paz duradera, pues las consecuencias de una continuación de la guerra serían incalculables. Alemania apoyará con todas sus fuerzas esta vía diplomática”, asegura en un mensaje publicado este miércoles en X.
Extinguido un incendio tras un ataque en Baréin
El ministerio del Interior de Baréin ha informado de que los servicios de emergencias han extinguido un incendio en una instalación que había resultado afectada por un ataque iraní. Poco antes, habían sonado las alertas antiaéreas y había recomendado a la población que buscara refugio y siguiese las indicaciones oficiales. No queda claro si el supuesto ataque se ha producido antes o después de la entrada en vigor del alto el fuego de dos semanas anunciado por el presidente de EE UU, Donald Trump. (Reuters)
El brent se hunde más del 12%, hasta los 95 dólares, tras el alto el fuego
El barril de petróleo brent para entrega en junio se hunde este miércoles más del 12%, hasta situarse en los 95 dólares en el mercado de futuros de Londres, después de que Estados Unidos e Irán hayan acordado un alto el fuego de dos semanas.
A las 7.00 de este miércoles, y según datos de Bloomberg, el precio del brent baja el 12,55%, hasta los 95,53 dólares el barril.
Durante esta madrugada, tras conocerse que se había alcanzado ese acuerdo cuando estaba a punto de cumplirse el plazo del ultimátum que había dado Donald Trump a Irán, el petróleo ha llegado a caer hasta un 16% y ha tocado un mínimo en los 91,70 dólares (Efe)
El petróleo se ha convertido en un termómetro de la percepción de los inversores sobre la marcha de la guerra de Irán. La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de posponer este martes el ultimátum para “acabar con toda la civilización” iraní y el anuncio de un alto el fuego de dos semanas, ha supuesto un alivio provisional para el mercado energético, sumido en un estado de enorme volatilidad desde el inicio de los bombardeos sobre Teherán a finales de febrero. El precio del petróleo en Estados Unidos y en Europa se desplomó este martes por la noche tras el alto el fuego de dos semanas a cambio de que Teherán permita el paso por el estrecho de Ormuz.
El líder de la oposición israelí carga contra Netanyahu tras el alto el fuego: “Nunca ha habido un mayor desastre político”
Yair Lapid, el líder de la oposición y ex primer ministro de Israel, ha cargado contra el actual primer ministro, Benjamín Netanyahu, tras el anuncio de alto el fuego entre Irán y EE UU.
“Nunca ha habido un mayor desastre político en toda nuestra historia. Israel ni siquiera estuvo cerca de la mesa cuando se tomaron las decisiones que afectan al núcleo de nuestra seguridad nacional”, escribe en un mensaje publicado en X el líder del partido Yesh Atid. “Netanyahu falló políticamente, falló estratégicamente, no cumplió con ninguno de los objetivos que él mismo se propuso. Nos tomará años reparar los daños políticos y estratégicos que Netanyahu causó por arrogancia, negligencia y falta de planificación estratégica”, concluye.
La guerra de Donald Trump contra Irán se ha visto jalonada por una sucesión de contradicciones sin freno. El republicano ha refutado en numerosas ocasiones sus propios anuncios y promesas, a menudo en un plazo de días e incluso horas: sobre su objetivo real en la guerra (¿cambio de régimen o impedir que Irán tenga armas nucleares?) y sobre la duración de esa ofensiva (de cuatro o cinco semanas, luego a tres, posteriormente a dos y hoy sine die) que ha lanzado a instancias de Israel y con operativos que lejos de ser conjuntos, a veces han discurrido al albur, sin que el otro socio bélico hubiese sido informado.
Algo se mueve en Ormuz. El estrecho sigue siendo un embudo energético, el mayor de la historia moderna desde la doble crisis de los años setenta, pero Irán da señales de ir abriendo el puño con unos pocos países y cargamentos. La restricción al paso de buques, que afecta a algo más del 20% del petróleo y el gas que se consumen cada día en el mundo y que ha disparado los precios a máximos de un lustro, sigue en pie. Sin embargo, en los últimos días parece haber aflojado algo.
Ali Fahim, un manifestante detenido durante las protestas contra el régimen del pasado mes de enero, fue ejecutado este martes en Irán, según Mizan, el órgano de comunicación del Poder Judicial iraní. El día anterior, otros dos iraníes arrestados durante las protestas, Mohammad Amin Biglarí y Shahin Vahedparast, habían sido también ahorcados, al igual que Fahim. Con estos casos, sumados a otras dos ejecuciones más en la madrugada del sábado, el país, sumido en plena guerra con Israel y Estados Unidos, ha matado a cinco presos políticos en solo tres días. Todos habían sido acusados de “actividades terroristas” y de “poner en peligro la seguridad nacional”.
Alivio en los mercados europeos tras el alto el fuego acordado en la guerra de Irán
Los futuros de las Bolsas europeas se disparan cerca de un 5% este miércoles, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptara la propuesta de Pakistán para facilitar las negociaciones. El petróleo cae más del 13% y baja de los 100 dólares por barril, la deuda estadounidense repunta y el euro se refuerza frente al dólar. El oro avanza mas de un 2%. Los futuros del Euro Stoxx 50 suben un 5% y en Wall Street los futuros del S&P 500 avanzan un 2,5%.
El mediador, Pakistán, precisa que tiene “efecto inmediato” y aplica a todos los países involucrados en el conflicto. Teherán permitirá el “paso seguro” por el estrecho de Ormuz mientras ambos país...
Se esquivó, al menos de momento, el riesgo de una escalada a niveles impensables en la guerra contra Irán. Estados Unidos e Irán han aceptado la propuesta de Pakistán y habrá un alto el fuego de dos semanas. Donald Trump ha anunciado la suspensión de los bombardeos estadounidenses y su amenaza de aniquilar el país a cambio de que Teherán abra durante ese tiempo el estrecho de Ormuz. Poco después, el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, ha confirmado que su país tampoco abrirá fuego y permitirá durante dos semanas el paso seguro por Ormuz. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha subrayado dos elementos importantes: el cese de las hostilidades tiene “efecto inmediato” y aplica “en todas partes, incluido Líbano”, donde Israel libra una guerra paralela con Hezbolá que pretendía continuar. Sharif invita a las delegaciones de Washington y Teherán a reunirse el próximo viernes en Islamabad “para seguir negociando un acuerdo definitivo que resuelva todas las disputas”.
Trump dice que EE UU ayudará a descongestionar el tráfico en el estrecho de Ormuz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que su Gobierno ayudará a gestionar el “tráfico acumulado” en el estrecho de Ormuz, después de haber anunciado un alto el fuego de dos semanas con Irán.
“¡Un gran día para la paz mundial! Irán quiere que esto suceda, ¡ya están hartos!”, escribe en un mensaje publicado en su red social, Truth. “Los Estados Unidos de América colaborarán para descongestionar el tráfico en el estrecho de Ormuz. ¡Habrá muchas iniciativas positivas! Se ganará mucho dinero. Irán podrá iniciar el proceso de reconstrucción”, añade.
El republicano sostiene que esta podría ser “la Edad de Oro de Oriente Próximo!”.
Israel afirma que el alto el fuego con Irán no incluye Líbano
El Gobierno de Israel afirmó este miércoles que el acuerdo de alto el fuego de dos semanas alcanzado entre Estados Unidos e Irán no incluye el Líbano, en contra de lo señalado por Pakistán, aunque afirmó que acepta el pacto, informa EFE. Washington e Irán han aceptado este martes la propuesta de Pakistán y habrá un alto el fuego de dos semanas. Trump ha anunciado la suspensión de los bombardeos estadounidenses y su amenaza de aniquilar el país a cambio de que Teherán abra durante ese tiempo el estrecho de Ormuz.
Buenos días. Arrancamos la narración en directo de la última hora del conflicto en Oriente Próximo en este miércoles 8 de abril, después de que anoche el presidente de EE UU, Donald Trump, aceptara la propuesta de Pakistán y anunciara una prórroga de dos semanas del plazo que había dado a Irán para negociar un acuerdo que ponga fin a la guerra y abra el estrecho de Ormuz. Teherán permitirá el “paso seguro” por el estrecho de Ormuz mientras ambos países negocian un acuerdo final.
El Gobierno de Israel ha afirmado en la madrugada de este miércoles que el acuerdo no incluye Líbano, en contra de lo señalado por Pakistán, aunque asegura que acepta el pacto.
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha invitado a las delegaciones de Washington y Teherán a reunirse el próximo viernes en Islamabad “para seguir negociando un acuerdo definitivo que resuelva todas las disputas”.
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