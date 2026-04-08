Última hora de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Israel acepta el alto el fuego con Irán pero afirma que este no incluye a Líbano

Manifestantes iraníes progubernamentales queman banderas de EE UU e Israel durante una concentración celebrada tras el anuncio de un alto el fuego, este miércoles en Teherán.

Teherán celebra la tregua como una victoria y subraya la “impotencia histórica” del enemigo | Trump dice que EE UU “ayudará a descongestionar” el tráfico en el estrecho de Ormuz

El Gobierno de Israel ha afirmado en la madrugada de este miércoles que el acuerdo de alto el fuego de dos semanas alcanzado entre Estados Unidos e Irán no incluye Líbano, en contra de lo señalado por Pakistán, aunque asegura que acepta el pacto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptó anoche la propuesta de Pakistán y prorrogará dos semanas más el plazo que había dado a Irán para negociar un acuerdo que ponga fin a la guerra y abra el estrecho de Ormuz. Teherán ha celebrado la tregua como una victoria y ha subraya la “impotencia histórica” del enemigo. En un comunicado, el Consejo Nacional de Seguridad de Irán confirma el alto el fuego con unos términos triunfantes y descartando ya en su primer párrafo los “ultimátum emitidos por el presidente de Estados Unidos”, a los que Teherán dice no conceder “importancia alguna”. Trump ha asegurado en un mensaje publicado en su red social Truth que Washington ayudará a gestionar el “tráfico acumulado” en el estrecho de Ormuz. “¡Un gran día para la paz mundial! Irán quiere que esto suceda, ¡ya están hartos!”, escribe. “Los Estados Unidos de América colaborarán para descongestionar el tráfico en el estrecho de Ormuz. ¡Habrá muchas iniciativas positivas! Se ganará mucho dinero. Irán podrá iniciar el proceso de reconstrucción”, añade.

02:15 Así ha anunciado la televisión estatal de Irán el alto el fuego con Estados Unidos

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