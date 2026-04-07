Trump suspende el ultimátum a Irán y declara un alto el fuego de dos semanas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este lunes en una rueda de prensa en la Casa Blanca

El presidente estadounidense ha anunciado una prórroga, condicionada a que Teherán reabra el estrecho de Ormuz durante las negociaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aceptado la propuesta de Pakistán y prorrogará dos semanas más el plazo que había dado a Irán para negociar un acuerdo que ponga fin a la guerra y abra el estrecho de Ormuz.

En un mensaje en su red social, Truth, el mandatario ha escrito: “Basado en conversaciones con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el jefe del Estado Mayor, Asim Munir, y dado que pidieron que retuviera la fuerza destructiva que se iba a enviar a Irán esta noche, y sujeto a que la República Islámica dé su visto bueno a la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, estoy de acuerdo en suspender el bombardeo y ataque contra Irán durante un periodo de dos semanas”.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, había pedido públicamente a Donald Trump pocas horas antes de que venciera el plazo una prórroga de dos semanas para dar margen a la vía diplomática. A cambio, ofrecía, Teherán abriría el estrecho de Ormuz durante ese tiempo como muestra de buena voluntad.

Trump ha presentado su anuncio como un compromiso en el que los dos ceden -y, por tanto, los dos ganan. También sostiene que Estados Unidos ya ha cumplido los objetivos militares que buscaba en su ofensiva conjunta con Israel. “¡Esto va a ser un alto el fuego de doble vía! La razón para hacerlo es que nosotros ya hemos alcanzado y excedido todos nuestros objetivos militares, y estamos muy avanzados en un acuerdo definitivo de paz a largo plazo con Irán y paz en Oriente Próximo".

“Hemos recibido una propuesta iraní de diez puntos, y creo que es una base sobre la que se puede trabajar y negociar. Casi todos los puntos de fricción en el pasado han sido acordados entre Estados Unidos e Irán, pero este plazo de dos semanas permitirá que el acuerdo se finalice y se cumpla. En nombre de Estados Unidos, como presidente, y representando también a los países de Oriente Próximo, es un honor haber llevado este prolongado problema cerca de una solución”, apunta el mandatario.

La prórroga se ha dado a conocer apenas una hora y media antes de que expirara el ultimátum vigente, a las 20.00 horas de Washington (02.00 del miércoles, hora peninsular española), por el que amenazaba con cometer crímenes de guerra y destruir infraestructura civil iraní.

Este martes el presidente estadounidense había amenazado, en un mensaje también en Truth, con la muerte de “toda una civilización esta noche” si Teherán no capitulaba.

Su comentario había suscitado la repulsa del propio papa León, que calificó la advertencia de “inaceptable”. Dentro de Estados Unidos, más de cincuenta legisladores demócratas se habían pronunciado públicamente en favor de aplicar la Vigésimoquinta enmienda de la Constitución, que permite apartar a un presidente del cargo si el vicepresidente le declara incapacitado y dos tercios de las dos Cámaras del Congreso lo refrendan.

El nuevo plazo representa el quinto que el mandatario declara para negociar con Irán, y la cuarta ocasión en que pospone su ultimátum. El pasado 21 de marzo Trump avisó por primera vez de que iba a bombardear las instalaciones eléctricas del país adversario 48 horas después, el 23 de marzo, como represalia por el cierre del estrecho de Ormuz impuesto por Teherán. Pero el 22 por la noche anunció que posponía su acción cinco días, hasta el viernes 27, para dar tiempo a la negociación.

Esa semana volvió a aplazar su ultimátum, en esa ocasión diez días: hasta el lunes 6 de abril. Mientras tanto, brujuleó varias veces sobre la importancia de abrir el estrecho. Durante la semana pasada mencionó en varias ocasiones, tanto en sus mensajes en redes como en un discurso a la nación el pasado miércoles, su intención de poner fin a la guerra de un momento a otro, retirar las tropas y poner la reanudación del tráfico a través de Ormuz a cargo de los países usuarios.

El fin de semana, y mientras las fuerzas estadounidenses buscaban en suelo iraní al artillero de un caza F-15 derribado, el mandatario volvió a recordar el plazo y recordar que bombardear Irán para llevarlo a la “Edad de Piedra” seguía siendo su intención.

El domingo volvía a ampliar el ultimátum, algo más de 24 horas, para llevarlo a este martes. El lunes, cuando corría la cuenta atrás, declaraba el plazo de hoy definitivo. Hasta que este martes ha vuelto a cambiar de opinión.