El papa León XIV, a Trump: “La amenaza a Irán es verdaderamente inaceptable”

El papa León XIV, que en las últimas semanas ha intensificado sus llamamientos a la paz y ha ido replicando a distancia a algunas declaraciones de Donald Trump y altos cargos de la Casa Blanca, ha criticado este martes el ultimátum lanzado contra Irán. “Como todos sabemos, se ha hecho una amenaza contra todo el pueblo de Irán. Esto es verdaderamente inaceptable”, ha dicho en una breve declaración en italiano y en inglés a los periodistas que le esperaban a la salida de su residencia de Castel Gandolfo, en las afueras de Roma. El Papa suele retirarse a este lugar lunes y martes, y por la tarde sale para regresar a Roma, momento en que a veces habla con la prensa.

“Ciertamente, existen cuestiones de derecho internacional, pero va mucho más allá. Se trata de una cuestión moral para el bien del pueblo. Quisiera invitar a todos a pensar con el corazón en tantas personas inocentes, tantos niños, tantos ancianos, totalmente inocentes, que también serían víctimas de esta escalada de la guerra”, ha proseguido el Pontífice, de nacionalidad estadounidense y peruana.

Es poco frecuente que un papa responda a una declaración de un líder político en cuestión de horas, y más aún si es de su propio país, pero es la prueba de que las posiciones de la Santa Sede y Estados Unidos van camino de la colisión. El efecto y la autoridad moral de un Papa que habla directamente a sus compatriotas en su idioma es sin duda mayor que si se tratara de otro pontífice.

Robert Prevost, además, ha dado un paso más en su enfrentamiento con Trump apelando directamente al Congreso de EE UU, y hablando casi como ciudadano estadounidense: “Quiero invitar a todos a rezar, pero también buscar cómo comunicar, quizá con los congresistas, con las autoridades, para decir que no queremos la guerra, queremos la paz, somos un pueblo que ama la paz”. En inglés, ha añadido que atacar infraestructuras civiles “va contra la ley internacional”.

León XIV mantiene un intercambio de declaraciones muy medido con la administración estadounidense, a la que sigue con atención pues percibe un claro intento político de apropiarse de la fe cristiana desde la ultraderecha. Es una deriva que se ha hecho aún más patente con la guerra, con continuas citas bíblicas y religiosas en las arengas bélicas de la Casa Blanca. Pero el Domingo de Ramos, por ejemplo, el Papa respondió que Jesús es el rey de la paz: “Un Dios que rechaza la guerra, a quien nadie puede usar para justificarla, que no escucha las súplicas de los que la libran y las rechaza, diciendo: ‘Aunque multiplicaras tus súplicas, no te escucharía; tus manos están manchadas de sangre”.

En la misa del Jueves Santo, con la ceremonia del lavado de pies, también advirtió que Jesús “purifica también nuestra imagen del hombre, que se percibe poderoso cuando domina, que quiere vencer matando a quien es igual a él, que se considera grande cuando es temido”.

Este martes, por la tarde, el Papa también había hecho público un mensaje de “consuelo y compasión” dirigido al pueblo cristiano de Debel, en el sur del Líbano, “en las dramáticas circunstancias que están viviendo” con el ataque de Israel. Estos vecinos no han abandonado sus casas y se encuentran atrapados en el frente con escasa agua y comida.

El nuncio en Líbano, Paolo Borgia, iba a viajar a Debel el Domingo de Pascua con tres camiones con 40 toneladas de víveres y medicinas, en colaboración con el contingente francés de UNIFIL, Caritas Líbano, L’Œuvre d’Orient y una delegación de Bkerké, pero el convoy fue interrumpido por razones de seguridad. En un comunicado, los promotores denunciaron que se trataba de “una violación del derecho internacional humanitario”, ha informado el portal de noticias del Vaticano.

En la misma línea del Papa, en la mañana de este martes se han conocido unas declaraciones del secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, que ya se ha mostrado crítico con EE UU e Israel en anteriores ocasiones. En una entrevista a la revista de Acción Católica Italiana, Dialoghi, ha manifestado: “La lógica del más fuerte siempre ha existido. Sin embargo, es cierto que, especialmente en los últimos años, la diplomacia, la creatividad diplomática y la capacidad de negociación han disminuido gradualmente. Es como si nos estuviéramos rindiendo poco a poco a la lógica del más fuerte. Me sorprende la determinación —casi diría la facilidad— con la que se presenta la opción de la guerra como decisiva, casi inevitable, doblegando el derecho internacional a conveniencia. Mientras tanto, la diplomacia parece muda, incapaz de implementar instrumentos alternativos. La conciencia del valor de la paz, la conciencia de la tragedia de la guerra, la conciencia de la importancia de las normas compartidas y el respeto por ellas parecen haber desaparecido".

Preguntado por el origen de la actual crisis del multilateralismo, ha respondido: “Si la analizamos desde la perspectiva de sus efectos, es una crisis causada por el uso de la fuerza que sustituye a las normas y por permitir que prevalezcan los intereses propios o los de unos pocos”.