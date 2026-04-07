Las amenazas de Trump contra Irán repugnan incluso dentro del mundo MAGA

El mensaje del presidente Donald Trump en el que avisa de un posible genocidio en Irán, al anunciar que “toda una civilización va a morir esta noche”, ha cruzado una línea moral que ni siquiera algunos de sus partidarios más incondicionales, o más históricos, quieren cruzar. Tras la publicación de ese texto en redes sociales, varias personalidades del mundo MAGA se han lanzado a criticarle y reclaman que se le impida cumplir su palabra de perpetrar crímenes de guerra. Algunos se han sumado incluso a los llamamientos de la oposición demócrata para que se le aplique la enmienda 25 de la Constitución y se le incapacite.

La declaración del presidente llegaba horas antes de que esta noche (20.00 hora de Washington, 02.00 del miércoles hora peninsular española) expire el ultimátum que ha dado a Irán para llegar a un acuerdo que termine la guerra. Y de inmediato ha suscitado condenas. Desde el comisario de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, que ha declarado “repugnantes” las advertencias, al presidente de la conferencia de obispos católicos estadounidenses, Paul Coakley, que ha proclamado que ese tipo de amenazas de destrucción de una civilización o de la infraestructura civil “no puede justificarse moralmente” y ha pedido a Trump que recapacite.

Pero los rechazos más significativos proceden del propio bando trumpista. En un mensaje en la red social X, la excongresista Marjorie Taylor-Greene, antigua gran aliada del presidente y que rompió con él a raíz de los archivos del pederasta Jeffrey Epstein en noviembre pasado, llega a pedir que se le aplique la enmienda 25 de la Constitución para declararle incapacitado para el cargo y que le reemplace su vicepresidente, J. D. Vance. “No se ha lanzado una sola bomba contra Estados Unidos. No podemos matar a una civilización entera. Esto es maldad y una locura”, ha escrito la antigua legisladora, que desde el comienzo de la ofensiva ha criticado duramente la decisión de Trump de ir a la guerra.

Como Taylor-Greene, también se ha planteado esa posibilidad el comentarista de ultraderecha Alex Jones —fundador de la plataforma Infowars y célebre por negar la matanza de 26 personas en la escuela Sandy Hook en 2012, entre otras teorías de la conspiración que ha fomentado—. En una intervención en su podcast, preguntaba al abogado Robert Barnes: “¿Cómo aplicamos la Vigesimoquinta contra él?” Su interlocutor le respondía que es un proceso muy complicado: “se requiere el respaldo de dos tercios de la Cámara (de Representantes). Es necesario que esos dos tercios actúen contra Trump”.

La sección cuarta de la enmienda, aprobada en 1967, establece un mecanismo por el que el vicepresidente y la mayoría de los miembros del Gabinete puede declarar al presidente “incapacitado para ejercer las atribuciones y deberes de su cargo”. La declaración tiene que ser corroborada por los dos tercios de ambas cámaras del Congreso.

Otro comentarista que frecuenta a menudo la Casa Blanca, el expresentador de la cadena Fox Tucker Carlson, ha llamado a quienes forman parte del equipo de Trump a renunciar y desobedecer órdenes. “Es repulsivo se mire por donde se mire. Empieza con una promesa de usar a los militares estadounidenses, nuestros militares, para destruir la infraestructura civil en otro país, que es decir, perpetrar un crimen de guerra, un delito moral contra la gente de ese país. Quienes estén en contacto directo con el presidente tienen que decirle: “No. Dimito. Haré todo cuanto esté en mi mano para parar esto, porque es una locura. Y si recibo esa orden, no la obedeceré”.

Candace Owens, presentadora de un podcast muy popular en el mundo MAGA (las iniciales en inglés de Hacer Estados Unidos Grande de Nuevo, el movimiento trumpista), ha publicado también en la red social X: “Hay que invocar la Vigésimoquinta enmienda. Es un lunático genocida. Nuestro Congreso y nuestras Fuerzas Armadas tienen que intervenir. Estamos mucho más allá de la locura”.

En el otro extremo del arco político, diversos representantes de la oposición demócrata -en especial del ala más progresista- se han lanzado también ha pedir la incapacitación del mandatario. “Trump está intensificando una guerra ilegal y devastadora; amenaza con crímenes de guerra masivos y con atacar la infraestructura civil de Irán. En las últimas 48 horas, esta retórica ha cruzado todas las líneas posibles. Pete Hegseth (el secretario de Defensa) es cómplice. He pedido la Vigésimoquinta y voy a lanzar un procedimiento para abrir un juicio político a Hegseth”, escribe en redes sociales la congresista de Arizona Yassamin Ansari.

En líneas similares se manifiestan congresistas como Ilhan Omar, de Minnesota, o Rashida Tlaib, de Míchigan. “Hay que sacar a Donald Trump del cargo. No solo está librando una guerra ilegal. Está amenazando con crímenes de guerra. A los miembros de nuestras fuerzas armadas: recuerden, no tienen que cumplir órdenes ilegales”, escribe, también en redes sociales, el legislador Ed Markey, de Massachusetts.

“El Congreso debe poner fin de inmediato a esta guerra voluntaria contra Irán antes de que Donald Trump nos precipite a la tercera guerra mundial. Es hora de que cada republicano anteponga el deber patriótico al partidista y detenga esta locura. Basta”, apunta por su parte el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffreys.