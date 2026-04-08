El precio del petróleo se desploma y los futuros bursátiles suben tras el acuerdo para un alto el fuego de dos semanas en Irán

El crudo de referencia en Estados Unidos, el WTI, cae cerca de un 17% tras el anuncio de Trump de aplazar el ultimátum

El petróleo se ha convertido en un termómetro de la percepción de los inversores sobre la marcha de la guerra de Irán. La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de posponer este martes el ultimátum para “acabar con toda la civilización” iraní y el anuncio de un alto el fuego de dos semanas, ha supuesto un alivio provisional para el mercado energético, sumido en un estado de enorme volatilidad desde el inicio de los bombardeos sobre Teherán a finales de febrero. El precio del petróleo en Estados Unidos y en Europa se desplomó este martes por la noche tras el alto el fuego de dos semanas a cambio de que Teherán permita el paso por el estrecho de Ormuz.

Los futuros del barril de West Texas Intermediate (WTI), el crudo que se comercializa en Estados Unidos, han caído en torno a un 17% tras el anuncio del mandatario republicano una hora antes de que venciera la amenaza de Trump, a las 08.00 pm hora de Washington. El crudo que llevaba varios días cotizando por encima de los 100 dólares el barril ha caído por debajo de esa barrera y cotiza en torno a los 95 dólares.

Las apuestas a futuro para el Brent, la referencia para Europa, también reflejan una caída de casi el 15%, hasta los 93 dólares.

Los futuros de Wall Street, al alza

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses también mostraron subidas como reflejo del nerviosismo de los inversores de renta variable, que también respiran aliviados por el alto el fuego de un conflicto en Oriente Próximo que se prolonga durante seis semanas.

Desde entonces, el 28 de febrero, la Guardia Revolucionaria de Irán ha cortado el estrecho de Ormuz, un paso estratégico, por donde transita una quinta parte del petróleo mundial, una tercera parte del gas natural y una parte importante de otros componentes químicos para fertilizantes y la industria farmacéutica, lo que está disparando los precios de la energía y otras materias primas. El bloqueo del paso marítimo ha supuesto la mayor interrupción del suministro global de petróleo.

El dólar, que llevaba semanas apreciándose desde que comenzó el conflicto, se ha depreciado frente al resto de divisas del G10, según informa Bloomberg. El euro se intercambiaba hasta esta tarde por 1,15 dólares, pero tras el mensaje de Trump, la cotización del billete verde ha caído hasta los 1,168 dólares por euro.

“Acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas”, ha asegurado Trump a través de su plataforma favorita, Truth, a través de la que expresa sus opiniones y anuncia su posición. La decisión de no atacar a Irán está “sujeta a que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del Estrecho de Ormuz”. El ocupante del Despacho Oval ha agregado a través de la red social que creó después de que fuera expulsado de Facebook y X (antigua Twitter) por alentar a una turba en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2020 tras perder las elecciones contra Joe Biden. “Se ha llegado a un acuerdo entre los Estados Unidos e Irán respecto a casi todos los diversos puntos de contención del pasado; no obstante, un período de dos semanas permitirá finalizar y consumar dicho Acuerdo”, apunta.

Minutos más tarde, el ministro iraní de Asuntos Exteriores se expresó también a través de una red social, en su caso en X: “El paso seguro por el estrecho de Ormuz será posible mediante la coordinación con las fuerzas armadas de Irán y teniendo en cuenta las limitaciones técnicas”, apuntó.

“Como se ha señalado en numerosas ocasiones, los participantes llevan semanas deseando con ansias cualquier tipo de buena noticia, y aún más ansiosos por ver que se tomen medidas concretas para reducir la tensión”, escribió Michael Brown, estratega de Pepperstone, según Bloomberg.

“Lo más importante es que no hay un plan sobre cómo terminará la guerra”, advirtió Carol Kong, estratega del Commonwealth Bank of Australia. “Seguimos esperando que Estados Unidos tenga que intensificar el conflicto para poner fin a la guerra. Por lo tanto, aunque el dólar pueda depreciarse aún más a corto plazo, le resultará difícil mantener las pérdidas de forma sostenida”, según recoge la plataforma de información financiera.

Las exportaciones de petróleo a través del estrecho se han desplomado debido a los ataques de Irán contra buques mercantes, lo que ha provocado la mayor interrupción del suministro de crudo de la historia, según explica la cadena CNBC.

Precio de la gasolina

Mientras tanto, el precio de los combustibles en Estados Unidos se ha disparado en las últimas semanas. El galón de gasolina cotiza ya por encima de los cuatro dólares, lo que representa un aumento de más del 35% respecto a antes de la guerra. El diésel, que ya está por encima de los cinco dólares el galón, ha tenido una trayectoria más empinada.

El encarecimiento de los carburantes está perjudicando la valoración de Trump. Las encuestas reflejan una caída del nivel de aprobación hasta el entorno del 35%, el más bajo de su presidencia, lo que acentúa la preocupación de los republicanos ante la inminencia de las elecciones de mitad de mandato el próximo noviembre. Una cita que será determinante para el mandato de Trump.

La preocupación por el precio de los combustibles es ya la principal preocupación de los estadounidenses respecto a las consecuencias de la guerra contra Irán, según una encuesta publicada este martes por el Centro de Investigación Pew. Siete de cada diez estadounidenses, el 69%, está preocupado por su encarecimiento, incluyendo un 45% que confiesa estar sumamente preocupado, según recoge la agencia Efe.

Una mayoría de encuestados muestra su preocupación por la posibilidad de enviar tropas terrestres estadounidenses a Irán (61%), por el elevado número de bajas militares (59%), por atentados terroristas en Estados Unidos (56%) y por la expansión de la guerra a países fuera de Oriente Medio (53%).

El 36% de los estadounidenses opina que la situación del pueblo iraní empeorará debido a la acción militar estadounidense; frente a una cuarta parte, cree que mejorará, y el 16%, que no espera ningún cambio.