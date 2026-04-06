Trump revela que Estados Unidos intentó entregar armas a rebeldes iraníes, sin éxito

El presidente Donald Trump junto a un conejo de pascua mientras se dirige a la multitud desde el balcón de la Casa Blanca, el lunes 6 de abril.

Estados Unidos intentó entregar armamento a rebeldes iraníes durante las protestas contra el régimen en enero, pero fracasó en el intento porque los intermediarios no distribuyeron los alijos. El presidente estadounidense, Donald Trump, que ya había aludido a esa operación en micro entrevistas telefónicas informales este fin de semana, ha revelado detalles en público este lunes en declaraciones a la prensa durante un acto anual de celebración de la Pascua en la Casa Blanca. En sus declaraciones del lunes no ha identificado a los intermediarios, aunque en sus comentarios previos había acusado a grupos kurdos. Ha prometido que los culpables del robo “van a pagar un precio muy caro por ello”.

Trump había comenzado asegurando que los ciudadanos iraníes de a pie “quieren escuchar caer las bombas” porque ese sonido es una garantía de que “van a ser libres”. Según él, si no se echan a la calle en estos momentos es porque temen que el régimen les mate sin que ellos puedan resistirse, porque “no tienen armas”.

Estoy muy molesto con cierto grupo de gente, y creo que van a pagar un precio muy caro por ello Donald Trump, presidente de Estados Unidos

“No tienen armas. Nosotros enviamos algunas, pero el grupo que se suponía que tenía que repartirlas… Se suponía que tenían que ir a la gente para que pudieran luchar contra esos tiranos. ¿Saben qué ocurrió? La gente a la que se las mandamos se las quedó. Dijeron, ‘¡Oh, qué arma más bonita, creo que nos las vamos a quedar!’”, ha contado el mandatario a los periodistas.

“Así que estoy muy molesto con cierto grupo de gente, y creo que van a pagar un precio muy caro por ello”, ha advertido el mandatario. Trump no ha identificado al grupo que, según esta versión, se quedó con los cargamentos de armas. Pero en declaraciones a lo largo del domingo a diferentes medios ya había contado una historia similar y había identificado a las guerrillas kurdas como responsables del supuesto fraude.

En comentarios a Peter Yingst, reportero de la cadena de televisión Fox News, había contado: “Les enviamos un montón de armas (a los iraníes). Se las enviamos a través de los kurdos”. El presidente estadounidense mantuvo entonces su creencia de que los grupos kurdos habían retenido ese armamento. Los envíos ocurrieron, según esa versión, semanas antes de la guerra, en enero, cuando el régimen iraní reprimió sangrientamente las manifestaciones que estallaron en todo el país.

Trump ha asegurado este lunes que en esa represión el Gobierno iraní mató a unas 45.000 personas, una cifra superior a la que manejan los grupos de derechos humanos. La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA, por sus siglas inglesas), con sede en Estados Unidos, ha verificado 6.872 muertes.

Según ha sostenido el presidente estadounidense en sus declaraciones de este lunes, “el pueblo iraní luchará en cuanto sepa que no les van a disparar, y en cuanto tengan armas”. “Si las hubieran tenido, ¿saben qué hubiera pasado? [El régimen en] Irán hubiera cedido en dos segundos, porque no hubiera podido aguantar. Pero en Irán no tienen ningún tipo de arma”.

En semanas anteriores, Trump había tratado de distanciar a Estados Unidos de intentos de involucrar a los grupos kurdos en la guerra de Irán, aunque en los primeros días del conflicto pareció esperar su intervención.