Pedro Sánchez defiende la regularización de inmigrantes en una carta a la ciudadanía

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado este martes una carta a la ciudadanía en la que defiende la regularización extraordinaria de personas que se encuentran en situación irregular en España y que aprueba este martes el Consejo de Ministros. “Si hemos llegado hasta aquí, es gracias a cientos de organizaciones y a más de seiscientas mil personas que, durante años, han trabajado sin descanso para llevar esta iniciativa al Parlamento a través de una Iniciativa Legislativa Popular”, escribe el presidente, que hace hincapié en lo que ha significado la ILP, que “ha logrado algo insólito en tiempos de polarización: la capacidad de unir”, indica antes de añadir que esta regularización cuenta con el respaldo de la Iglesia, de los sindicatos, de los empresarios y de la sociedad civil, que, dice, “comparte un objetivo claro: mejorar la vida de sus vecinos y, con ello, hacer de España un país mejor”.

El jefe del Ejecutivo comenta que la regularización es un acto de “normalización”, ya que reconoce “la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de nuestra vida cotidiana” y que son quienes “cuidan a nuestros mayores, que trabajan para que los alimentos lleguen a nuestras casas, que innovan, que emprenden...”. “Personas que construyen la España rica, abierta y diversa que somos y la que aspiramos a ser”, apunta.

Sánchez escribe que también se trata de “un acto de justicia con nuestra propia historia”, y hace referencia a los españoles que en el pasado emigraron a América y Europa en busca de una vida mejor y a los que “se vieron obligados a marcharse tras la crisis de 2008″. “Ellos ayudaron a levantar las sociedades que los acogieron. Y con sus remesas y con todo lo aprendido fuera, contribuyeron también a modernizar España”, expresa el presidente en su misiva, difundida a través de las redes sociales.

El presidente también habla en su carta de la “necesidad” de la regularización de inmigrantes: “España, como otros países europeos, envejece. Sin nuevas personas trabajando y cotizando, nuestra prosperidad se frena, nuestra capacidad de innovar se debilita y nuestros servicios públicos sufren”, diagnostica Sánchez para defender “el dinamismo de las personas migrantes”, que también contribuye a la economía española.

“Ni la tecnología ni la automatización van a resolver solas este reto en los próximos años. El camino es claro: integrar mejor, ordenar mejor y canalizar todo el potencial de quienes ya viven entre nosotros. Porque ese es el verdadero sentido de esta regularización: reconocer derechos, pero también exigir obligaciones. Que quienes ya forman parte de nuestra vida cotidiana lo hagan en igualdad de condiciones, contribuyendo al sostenimiento de nuestro país y de nuestro modelo de convivencia”, añade Sánchez.

“Hoy tenemos dos caminos. El de quienes quieren sembrar el miedo, enfrentar a unos con otros y condenar a miles de personas a la exclusión. O el de quienes entendemos que la migración es una realidad que debe gestionarse con responsabilidad, integrarse con justicia y convertirse en prosperidad compartida. España siempre ha elegido el segundo camino. Lo hemos hecho antes. Y lo volvemos a hacer hoy”, concluye la carta del presidente.