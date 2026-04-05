Salvar al aviador herido en Irán: una operación peligrosa, compleja y contra reloj

El espectacular rescate contra reloj de un coronel estadounidense herido en las remotas montañas iraníes tras ser derribado su caza, en una operación de extrema complejidad, ha despejado, y por todo lo alto, el panorama de una grave crisis que se cernía sobre Donald Trump si el aviador hubiera sido capturado por unas fuerzas de Teherán que lo buscaban denodadamente para contar con una baza de oro en la guerra.

“¡Lo tenemos!”, proclamó el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje en su red social, Truth, poco después de la medianoche en Estados Unidos (seis horas más en la España peninsular). Después llegaron otros, cada vez más triunfales, hasta acabar en una amenaza con insultos de desatar el “infierno” contra Irán el martes tras expirar el día antes el ultimátum que dio a Teherán en este conflicto que se alarga y ya está en su sexta semana, pese a las promesas de Washington de que acabaría pronto. El presidente considera que se ha apuntado un tanto, y del tipo que prefiere: una operación corta, rápida, sin pérdida de vidas estadounidenses y muy, muy cinematográfica.

La misión, de esas que acaban convertidas en un éxito de taquilla basado en hechos reales y que se ve con palomitas, había comenzado el viernes, después de que un F-15 estadounidense fuera alcanzado por un proyectil cuando sobrevolaba el espacio aéreo iraní y se precipitara a tierra. Era la primera vez que Irán conseguía derribar un aparato enemigo en su territorio desde que comenzó la guerra el 28 de febrero. Los dos tripulantes apenas tuvieron tiempo de activar el mecanismo de eyección. Tanto, que el coronel, el especialista en los sistemas de armamento del avión, quedó herido entonces, según los detalles que ha dado a conocer Trump en sus mensajes. Sus identidades no han sido reveladas, aunque el republicano ha precisado del segundo que “se recuperará” de sus heridas.

De inmediato se montó un enorme dispositivo de rescate: era imperativo localizar a los dos supervivientes y ponerlos a salvo. Por ellos, por la moral de las tropas estadounidenses, por la opinión pública hostil a esta guerra, para apuntarse un tanto ante Irán. Para impedir que Teherán pudiera contar con prisioneros de guerra y para alardear de superioridad militar. En palabras del presidente, era una de las operaciones más “osadas” en la historia de las fuerzas armadas estadounidenses.

Una mujer pasa frente a un cartel con el mensaje "El estrecho de Ormuz permanecerá cerrado", este domingo en Teherán. ABEDIN TAHERKENAREH (EFE)

El primer tripulante, el piloto, fue rescatado relativamente rápido. Apenas habían pasado horas desde que se conoció el incidente cuando altos mandos dieron a conocer que se encontraba a salvo. Ni el Pentágono ni la Casa Blanca llegaron a confirmarlo, para no poner en peligro el resto de la misión. En esa parte de la operación fueron alcanzados al menos dos helicópteros Blackhawk, que consiguieron ponerse a salvo. Faltaba el artillero.

Tras su descenso en paracaídas, el aviador escapó de la zona para tratar de ponerse a salvo y evitar ser capturado. Su huida le llevó a una grieta en las cercanías de una cima a unos 2.500 metros de altitud en lo más remoto de las montañas iraníes (el caza fue derribado en el suroeste del país), según los detalles que han dado a conocer Trump y su Administración. Allí permaneció escondido durante horas, provisto de poco más que una pistola, un aparato de radio y una bengala de posición. Tras un primer aviso por radio a las fuerzas estadounidenses, los contactos se hicieron muy esporádicos, para evitar revelar su posición a las fuerzas iraníes que lo buscaban. Las autoridades en Teherán habían ofrecido también una recompensa de unos 65.000 dólares por su captura.

Llegaron a estar, según altos cargos de la Administración republicana, bastante cerca. A solo tres kilómetros de donde se encontraba el coronel. Vídeos distribuidos por medios iraníes muestran a personas peinando el terreno montañoso en su busca.

Maniobras de despiste

Mientras tanto, la CIA trataba de jugar al despiste con el enemigo, según ha publicado The Washington Post. Mientras se desarrollaba la operación, lanzó una campaña dentro de Irán para esparcir el rumor de que el militar estadounidense había sido rescatado y sus compañeros se disponían a extraerlo en un convoy terrestre. La idea era dirigir a las fuerzas iraníes lejos del lugar donde realmente se encontraba el artillero.

La misma CIA logró localizar la posición del aviador y compartió los datos con el Pentágono y la Casa Blanca. “Fue la aguja en el pajar por excelencia”, ha declarado un alto cargo al periódico. En sus mensajes en Truth, Trump ha revelado que el militar fue rescatado de “las profundidades en el interior de las montañas de Irán”, mientras las fuerzas iraníes “buscaban con intensidad, en gran número, y acercándose”. El presidente estadounidense había optado por permanecer en Washington y no volar, como es su costumbre los fines de semana, a su residencia privada en Florida, Mar-a-Lago. Seguía la evolución de los acontecimientos desde la Sala de Crisis en la Casa Blanca, sin comparecencias públicas ni apenas declaraciones.

02:05 El rescate del piloto: una misión “plagada de riesgos”, que supondrá “un impuslo moral” para EE UU Imagen difundida este domingo por la agencia iraní Tasnim, que afirma que muestra los restos de dos helicópteros Black Hawk y un avión de transporte militar C130 del Ejército de EE UU derribados. Foto: TASNIM NEWS (EFE)

También con premura, las fuerzas estadounidenses trataban de llegar hasta su compañero. En la misión participaron docenas de helicópteros y aviones, incluidos aparatos de transporte C-130, junto a soldados del cuerpo de Operaciones Especiales y otros militares especializados en misiones de rescate en terrenos hostiles, según ha contado el presidente. Israel, el socio en la operación Furia Épica contra Irán, cesó temporalmente sus ataques en territorio enemigo para facilitar la búsqueda y aportó datos de inteligencia.

Los participantes en la misión estuvieron muy expuestos. En este tipo de operaciones, las aeronaves deben volar a poca altura, para evitar ser detectadas por los radares, y a poca velocidad. Pero eso les pone en peligro de ser alcanzados por proyectiles lanzados desde tierra. Para proteger la misión, otros aviones bombardeaban la zona.

De hecho, durante la operación dos aviones que esperaban en un aeródromo remoto en suelo iraní para extraer al militar quedaron inutilizados, según han explicado altos cargos, que no han dado detalles de cómo se produjo esa circunstancia. Dado que no podían despegar, sus tripulantes los destruyeron para que no cayesen en manos enemigas, ha informado la cadena CNN. No eran las únicas aeronaves dañadas. El viernes había sido alcanzado un A-10 Warthog que consiguió regresar a espacio aéreo kuwaití. Los dos helicópteros Blackhawk alcanzados por fuego iraní también presentaron daños y algunos de sus tripulantes quedaron heridos.

Finalmente, las fuerzas estadounidenses pudieron llegar hasta su compañero y extraerlo de su escondite. “A lo largo de las últimas horas, las fuerzas armadas estadounidenses han completado una de las operaciones de búsqueda y rescate más osadas de la historia estadounidense”, proclamaba el presidente estadounidense. Ha sido, según el mandatario: “[Una] ¡ASOMBROSA muestra de valentía y talento por parte de todos!”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza a Irán

Trump ha anunciado que ofrecerá una rueda de prensa este lunes desde el Despacho Oval junto a representantes militares, para informar con detalle sobre la compleja operación. Y, quizá, aportar datos sobre los próximos pasos en la guerra. En otro mensaje en redes sociales, ha amenazado con desencadenar un “infierno” en Irán el martes y destruir infraestructuras básicas, después de que aplazara un día más el ultimátum que expiraba este lunes (y ha prorrogado tres veces) a Teherán para pactar un acuerdo que ponga fin al conflicto.

“El martes será el día de las Centrales Eléctricas, y el día de los Puentes, todos en uno, en Irán. ¡No habrá nada parecido! Abrid el maldito Estrecho, locos cabrones, o viviréis en el Infierno, ¡YA LO VERÉIS! Alabado sea Alá”, ha escrito el republicano. Poco más tarde, la caravana presidencial de vehículos salía de la Casa Blanca: con la crisis neutralizada, Trump se disponía a pasar el resto del domingo como más le gusta. Practicando su deporte favorito, el golf.