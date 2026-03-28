Grecia rescata a 26 migrantes de una lancha que estuvo seis días a la deriva

Inmigrantes reaccionan ante la llegada de los trabajadores humanitarios de la ONG española 'Open Arms' en el mar Mediterráneo frente la costa libia en noviembre de 2022

La guardia costera griega rescató este viernes a 26 migrantes a bordo de una lancha neumática a la deriva al sur de la isla de Creta mientras que se teme que otros 22 pasajeros de la embarcación fallecieron durante la travesía.

Durante el mediodía del viernes la Guardia Costera Helena informó a las autoridades portuarias cretenses que se encontraba prestando asistencia a unas 52 millas náuticas —unos 96 kilómetros— al sur de Yerápetra, localidad del suroeste de la isla de Creta a una lancha neumática “en situación complicada con pasajeros extranjeros a bordo”, según informó en un comunicado. Un buque de Frontex, la agencia de fronteras de la Unión Europea (UE), se dirigió a la zona y rescató a 26 personas (24 hombres, una mujer y un menor de edad) que fueron trasladadas a Heraclión, capital de la isla, donde fueron ingresados en el hospital general de la localidad.

Los migrantes rescatados han declarado a las autoridades de la isla, tal y como recogen diversos medios griegos, que zarparon de la ciudad portuaria de Tobruk —al este de Libia— al anochecer del pasado 21 de marzo con 48 personas a bordo con la intención de llegar a costas helenas, pero que durante la navegación perdieron el rumbo y pasaron seis días a la deriva. A lo largo de los más de 300 kilómetros que separan el viaje originalmente trazado se quedaron sin víveres y sin agua y fallecieron 22 pasajeros que el resto de la tripulación arrojaron por la borda por orden de los dos traficantes a bordo, según declararon a la guardia costera griega.

Las autoridades portuarias de Heraclión, quienes llevan la investigación preliminar, revelaron al diario griego Ta Nea que identificaron a dos sursudaneses, de 19 y 22 años, como los traficantes de migrantes a bordo quienes se encuentran en disposición judicial y tendrán que prestar declaración por tráfico de personas, homicidio involuntario y entrada ilegal en el país antes del próximo lunes, según explica el diario griego Ekathimerini.

En el comunicado de prensa de la guardia costera se especifica que para su viaje los pasajeros —de los que no revela la nacionalidad— pagaron hasta 1.000.000 lakhs bangladesíes (algo más de 7.000 euros), 10.000 dólares estadounidenses (más de 8.600 euros) y 12.000 dinares libios (más de 1.600 euros).

El pasado 23 de febrero la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM) ya alertaba que en tan solo dos meses desde el inicio de año ya habían fallecido o desaparecido en el Mediterráneo al menos 606 migrantes, lo que suponía el inicio de año con más víctimas mortales desde que se mantienen registros desde el año 2014 cuando acaeció la crisis migratoria siria.