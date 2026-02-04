Mueren 15 inmigrantes en Grecia tras el choque del barco en que viajaban con un patrullero de la Guardia Costera

Varias ambulancias transportaban heridos en el puerto de la isla griega de Quíos, en la noche del 3 de febrero.

La versión oficial difundida por medios locales señala que la lancha desobedeció las señales para detenerse, cambió de rumbo y colisionó contra la embarcación de las autoridades

Al menos 15 personas murieron ayer tras el choque entre la embarcación en la que viajaban y un patrullero de la Guardia Costera griega durante una persecución frente a la isla de Quíos, en el Egeo oriental, según confirmaron las autoridades griegas. La cifra inicial de 14 fallecidos aumentó después de que una de las rescatadas muriera en el hospital, con lo que el saldo se elevó a 15 víctimas mortales, entre ellas 11 hombres y cuatro mujeres.

En total, 25 personas fueron trasladadas al hospital de la isla, entre ellas 11 menores y dos mujeres embarazadas, que perdieron a sus bebés, según fuentes hospitalarias citadas por la prensa griega. Varios heridos requirieron cirugías de urgencia por lesiones graves.

El incidente se produjo cuando un patrullero localizó una lancha que se aproximaba sin luces de navegación y a gran velocidad hacia la costa para desembarcar a los migrantes. Según la versión oficial difundida por la Guardia Costera y recogida por Kathimerini, la patrulla realizó señales luminosas y acústicas para que la embarcación se detuviera. La lancha, sin embargo, no obedeció las órdenes, cambió de rumbo y terminó colisionando contra el costado derecho del patrullero, lo que provocó su vuelco y que un número aún indeterminado de personas cayera al mar.

La Guardia Costera desplegó cinco patrulleras, un helicóptero y equipos de buceadores en una operación de búsqueda y rescate que continúa abierta, ya que las autoridades no han podido determinar cuántas personas viajaban a bordo. Testigos citados por Reuters estiman que podrían ser entre 30 y 35 ocupantes, extremo todavía no confirmado de forma oficial.

Dos agentes del servicio de guardacostas resultaron heridos y fueron trasladados al hospital de Quíos. Uno de ellos ha sido dado de alta, mientras que la otra agente continúa ingresada para observación.

Un alto funcionario del Ministerio de Transporte Marítimo, del que depende la Guardia Costera, insistió en declaraciones recogidas por Kathimerini en que la embarcación con los migrantes intentó embestir al patrullero durante la persecución, una versión que no ha podido ser verificada de manera independiente.

El gran naufragio de 2023

Este nuevo naufragio se produce después del gran desastre registrado en 2023, cuando un pesquero con cientos de migrantes a bordo se hundió frente a las costas de Pilos, dejando más de 100 muertos —una de las mayores tragedias migratorias en la historia reciente del Mediterráneo oriental— y generando una intensa polémica internacional por el papel de la Guardia Costera griega. Ese episodio sigue bajo investigación y ha sido objeto de numerosas críticas sobre las prácticas de interceptación en el Egeo.

En 2015 y 2016, Grecia se situó en primera línea de la crisis migratoria europea, y casi un millón de personas desembarcaron en sus islas, incluida Quíos, procedentes de Turquía.

En los últimos años, las llegadas han disminuido y Grecia ha endurecido su política hacia los migrantes. Desde 2019, el Gobierno de centro-derecha ha reforzado el control fronterizo mediante vallas y patrullas marítimas.

La agencia fronteriza de la UE declaró el año pasado que estaba examinando 12 posibles casos de violaciones de derechos humanos por parte de Grecia, incluidas denuncias de que algunos solicitantes de asilo fueron devueltos sumariamente desde las fronteras griegas.

Grecia niega haber violado los derechos humanos o haber devuelto por la fuerza a solicitantes de asilo desde sus costas.