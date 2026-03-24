Israel anuncia que tomará el control militar del sur de Líbano hasta el río Litani

Un hombre buscaba este martes entre los escombros de una casa destruida en Beirut en un ataque israelí.

El ejército israelí ha bombardeado una decena de puentes y de carreteras que enlazan la parte meridional del país árabe con el resto del territorio libanés

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha informado este martes de que su ejército impondrá su control en todo el sur de Líbano hasta el Litani, río ubicado a unos 30 kilómetros al norte de la frontera entre los dos países. Esta zona geográfica, en la que se localizan 150 municipios, supone el 10% del territorio libanés. La afirmación de Katz confirma lo que el Ejecutivo del primer ministro Benjamín Netanyahu había dado a entender en días previos.

Las tropas israelíes, ha dicho Katz, controlarán “el resto de puentes” que pasan por encima del río Litani, cuyo curso secciona el sur de Líbano. La formulación de la frase sugiere que la aviación israelí dejará operativos algunos pasos por encima de esa vía de agua, después de haber atacado desde la semana pasada una decena de puentes y de carreteras que enlazan la parte meridional de Líbano con el resto del territorio libanés.

Esa operación, que Israel justifica con fines militares al impedir el movimiento de la milicia Hezbolá hacia la zona fronteriza, donde Israel lucha por ampliar su presencia terrestre, recrudece el aislamiento de decenas de miles de residentes a quienes la legislación internacional prevé el derecho a permanecer en sus casas.

Hasta el momento, Katz solo había advertido, la semana pasada, que Israel impedirá el regreso de la población civil a esa zona mientras perciba que el territorio israelí sigue amenazado y Hezbolá, operativo.