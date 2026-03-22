Francia vota las alcaldías de sus grandes ciudades en un primer ensayo de las presidenciales de 2027

Francia sale a votar este domingo para decidir quién dirigirá las principales ciudades del país. La segunda vuelta de las elecciones municipales deberá configurar las alcaldías de las tres principales urbes (París, Marsella y Lyon), pero también de municipios cruciales como Toulouse, Toulon, Lille, Niza o Le Havre, donde el ex primer ministro conservador Édouard Philippe se juega también su candidatura a las presidenciales de 2027. Más de 16,8 millones de electores (y ciudadanos de la Unión Europea que residen en Francia) están llamados a las urnas este domingo para la segunda vuelta de las elecciones municipales.

En París se disputa un triangular entre Emmanuel Grégoire, el candidato progresista y continuador de la actual alcaldesa, Anne Hidalgo; la conservadora Rachida Dati, que ha logrado integrar en sus listas al espectro macronista y se beneficiará también de la retirada de la ultraderechista Sarah Knafo; y la candidata de La Francia Insumisa, Sophia Chikirou, que podría restar votos al socialista Grégoire. Los sondeos hablan de una contienda ajustada en la que la opción continuista parte con ventaja para que la izquierda conserve París.

La carrera será más competida todavía en Marsella, donde la ultraderecha de Marine Le Pen (Reagrupamiento Nacional) se encuentra prácticamente empatada con la izquierda para lograr la alcaldía. La candidatura de izquierda, liderada por el actual alcalde, Benoît Payan, ha logrado aglutinar a distintas corrientes, también al nuevo símbolo de la lucha contra el narcotráfico, Amine Kessaci, que sufrió el asesinato de su hermano y ahora está él mismo amenazado de muerte por las bandas. Pero, además, ha visto como La Francia Insumisa (también en el espectro de izquierda) retiraba su candidatura en la segunda vuelta para no perjudicar al candidato progresista. El RN, liderado en Marsella por Frank Allisio, en cambio, deberá competir también contra una lista de centroderecha. En cualquier caso, si la ultraderecha lograse hacerse con la ciudad, supondría un hito histórico que consolidaría su poder a un año de las elecciones presidenciales de 2027.

Lyon, la tercera gran ciudad del país, verá también un duelo entre dos grandes candidaturas. El actual alcalde, Grégory Doucet, ha logrado reunir a todas las fuerzas de izquierda en su coalición de partidos, incluido a La Francia Insumisa, con quien ha pactado en un raro gesto en estas elecciones. En el otro lado, Jean-Michel Aulas, expresidente del club Olympique de Lyon, ha reunido a la mayoría de fuerzas de centroderecha. El resultado de la primera vuelta fue prácticamente un empate.

Una de las grandes incógnitas de la primera vuelta era comprobar si el exprimer ministro y actual alcalde de Le Havre, Édouard Philippe, obtendría un buen resultado. Su futuro como candidato presidencial está completamente ligado a estos comicios. Si no revalida la alcaldía, ha avisado, se descartará a sí mismo para la carrera hacia El Elíseo. La primera vuelta sonrió a Philippe, que no debería tener problemas para confirmar su victoria.

La extrema derecha gana terreno en otras ciudades relevantes como Niza o Toulon. En la primera, el candidato Éric Ciotti, exlíder de Los Republicanos que salió del partido para aliarse con Le Pen, parte con ventaja en la segunda vuelta, con un 43,43% de apoyos, frente al 30% de su rival, el centrista Christian Estrosi.

En Toulon, en el departamento de Var, la ultraderechista Laure Lavalette tiene todas las de ganar, con un 42% de ventaja. Ya en 1995 esta ciudad fue la primera gran alcaldía conquistada por el Frente Nacional, partido que fundó Jean-Marie Le Pen, padre de la actual líder.