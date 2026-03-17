De Perpiñán a las puertas de Marsella: la extrema derecha de Marie Le Pen avanza en el poder municipal

Reagrupamiento Nacional se hace con la alcaldía de una veintena de ciudades en la primera vuelta de las elecciones locales, y por primera vez tiene opciones en grandes urbes como Marsella, Niza o Toulon

La primera vuelta de las elecciones municipales celebrada este domingo en Francia evidencia el avance del partido de extrema derecha de Marine Le Pen, Reagrupamiento Nacional (RN), no solo a escala nacional sino también a nivel local, donde siempre le ha costado más llegar. En la primera votación la formación logró 23 alcaldías en municipios de más de 3.500 habitantes, pero lo llamativo es que por primera vez tiene opciones en ciudades grandes como Marsella, la segunda más importante del país, Niza o Toulon, las tres en la costa mediterránea.

El presidente de RN, Jordan Bardella, reivindicó el domingo una “inmensa victoria” y tendió la mano a los partidos de derecha que parten con ventaja en la segunda vuelta en las zonas donde sus candidatos pueden desequilibrar la balanza. Más de 500 listas de extrema derecha (RN y también sus aliados, Unión de la Derecha Republicana) lograron recabar el 10% de los votos necesarios para acudir a la segunda vuelta. Es el doble que en las elecciones municipales de 2020. La formación se afianza en su bastión, en Pas de Calais, al norte del país, pero gana influencia en otras zonas, como en el departamento de Gironda (sudoeste), donde han conseguido por primera vez dos alcaldías, o en Finisterre.

A menos de un año de las elecciones presidenciales de 2027, en las que parte como favorito en los sondeos, el partido de Le Pen y sus aliados se habían marcado como objetivo conquistar algunas ciudades de más de 100.000 habitantes, que aún se les resisten. De las 42 urbes de gran tamaño, el partido estará presente en la segunda vuelta en 20 de ellas.

De momento, solo se han asegurado Perpiñán, en la frontera con España. Louis Alliot logró la alcaldía en 2020 y ha sido reelegido. La extrema derecha aspira a una ambición mayor: hacerse con Marsella, donde su candidato, Franck Allisio, se ha quedado un punto por debajo del de izquierda, el alcalde saliente Benoit Payan, que logró un 36,7% de los apoyos. “RN está a las puertas de Marsella”, advirtió este lunes el aspirante a la reelección, que ha descartado una alianza con el otro extremo, el rival de La Francia Insumisa, para desbancar a Allisio. “La gente en esta ciudad quiere igualdad, fraternidad y la posibilidad de vivir juntos (…) Apelo a la historia de una ciudad milenaria como esta, que se ha construido”, advirtió.

Con 880.000 habitantes, RN ve en la segunda ciudad del país, golpeada por la inseguridad vinculada al narcotráfico, un trampolín para afianzar las opciones del partido de cara 2027. La muestra es que Jordan Bardella y Marine Le Pen han ido en varias ocasiones en las últimas semanas para apoyar a Allisio. La izquierda ganó la alcaldía en 2020 tras 25 años gobernada por la derecha. En aquellos comicios, el entonces candidato de RN, Stéphane Ravier, logró el 19,44% de votos en la primera vuelta y 20,30% en la segunda.

Allisio ha aglutinado el voto desencantado de la derecha. El que fuera consejero de Nicolas Sarkozy cuenta en su lista con miembros de Reconquista, el partido del ultraderechista Eric Zemmour, de la formación conservadora de Los Republicanos, pero también de los centristas MoDem y Horizontes. El lema de su campaña, Marsella en orden, habla de una de las principales inquietudes de los franceses, en Marsella y fuera.

En París la aspirante de ultraderecha, Sarah Knafo (¡Reconquista!), logró reunir el 10% de apoyos necesarios para estar en la segunda vuelta y le ha tendido la mano a la candidata derechista Rachida Dati. La extrema derecha gana terreno en otras ciudades relevantes como Niza o Toulon. En la primera, el candidato Eric Ciotti, exlíder de Los Republicanos que salió del partido para aliarse con Le Pen, parte con ventaja en la segunda vuelta, con un 43,43% de apoyos, frente al 30% de su rival, el centrista de Christian Estrosi.

En Toulon, en el departamento de Var, la ultraderechista Laure Lavalette tiene todas las de ganar, con un 42% de ventaja. Ya en 1995 esta ciudad fue la primera gran alcaldía conquistada por el Frente Nacional, partido que fundó el padre de Le Pen. A pesar del avance en pequeños municipios y de las opciones para ser una fuerza de oposición en otros, las aspiraciones de RN de arraigarse en las grandes ciudades se frustran en Burdeos, Toulouse, Montpellier, Rennes o Estrasburgo, donde sus candidatos ni siquiera han pasado a la segunda ronda electoral.