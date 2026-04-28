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CHAMPIONS LEAGUE

Simeone, sobre si el fútbol le debe una Champions al Atlético: “No nos debe nada nadie, las cosas se merecen y se logran”

El técnico argentino, en el día de su 56 cumpleaños, vuelve a invocar a la hinchada rojiblanca para tratar de derrotar al Arsenal

Los jugadores del Atlético de Madrid hacen el pasillo al entrenador Diego Simeone por su 56 cumpleaños, durante el entrenamiento previo al partido de ida de semifinales de Champions League que el equipo disputa ante el Arsenal este miércoles en el estadio Riyadh Air Metropolitano. SERGIO PEREZ (EFE)
Ladislao J. Moñino
Ladislao J. Moñino
Madrid -
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En el día de su cumpleaños (56), Diego Pablo Simeone no fue ajeno a los usos y costumbres grupales del plantel del Atlético de Madrid. Un pasillo le esperaba para someterse a las collejas de sus futbolistas, más tímidos en sus golpeos que cuando es uno de ellos el que pasa por el ritual. Preguntado en la rueda de prensa por si había pensado un deseo, Simeone aseguró no haberlo hecho: “No estoy en condiciones de pedir nada. Tengo agradecimiento puro. Estoy con mis dos hijos, con mis tres hijas, mi mamá, mi mujer, mis amigos. Solo queda agradecer”.

Simeone no es partidario de proyectar el futuro ni tampoco soñarlo cuando hay un partido de por medio: “Soñar está bueno, pero la realidad es lo que pasa en la tierra. La realidad es lo que hacemos y lo que Dios quiere. Así nos comportamos”. También dio su opinión sobre el manido debate de si el fútbol le debe una Champions al Atlético: “No nos debe nada nadie, las cosas se merecen y se logran”

Metido ya en la faena de hablar del duelo que su equipo afrontará este miércoles ante el Arsenal, en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones, Simeone volvió a mencionar la importancia de la hinchada para igualar fuerzas con el Arsenal: “Es extraordinario estar en semifinales por cuarta vez en 14 años. Es increíble. Esa fe, esa ilusión, eso que nos contagian los aficionados nos hará muy bien. Enfrentamos un partido duro. Con un rival con una pelota parada muy bien trabajada”.

Durante el curso se ha visto que el Atlético de la Champions y de la Copa ha sido muy distinto al irregular e inconsistente equipo que se ha visto en la Liga. La referencia de lo que tienen que hacer sus futbolistas para superar al Arsenal la tiene clara el preparado argentino. “Tenemos que hacer lo mismo que en las eliminatorias de Copa y Champions. Jugar con intensidad, con nuestro modo de juego, con nuestra iniciativa ofensiva. Así iremos”, aseguró Simeone.

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