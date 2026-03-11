Alemania evacúa el centro de Dresde tras encontrarse una bomba de la II Guerra Mundial

Un agente de policía acordona la calle Große Meißner Straße durante la evacuación del centro de Dresde (Alemania), tras el hallazgo de una bomba, este miércoles.

El artefacto, de 250 kilos, ha causado el desalojo de 18.000 personas en “la mayor operación hasta la fecha” en la ciudad por este tipo de incidente

El hallazgo de una bomba de la II Guerra Mundial ha provocado este miércoles el desalojo de grandes áreas de la ciudad de Dresde, capital del Estado de Sajonia, en el este de Alemania. El incidente ha llevado a unas 18.000 personas a evacuar el centro de la ciudad en una operación que los bomberos locales han calificado como “la mayor evacuación hasta la fecha en la ciudad para este tipo de incidente”, según ha adelantado la BBC, en la noche del martes.

El artefacto, de unos 250 kilos y de origen británico, fue descubierto cerca del antiguo puente Carola, que colapsó en 2024 sobre el río Elbe y está siendo reconstruido. Amplias zonas del casco antiguo de Dresde han sido acordonadas para impedir que residentes y turistas en el lugar se acerquen.

En la área delimitada se encuentran algunos de los principales atractivos de la capital sajona, incluidos la iglesia luterana Frauenkirche, el palacio Residenzschloss y la Ópera Semper, además del Parlamento regional de Sajonia, sedes policiales y ministerios, entre otros edificios.

La duración del desalojo aún no se ha confirmado, si bien las autoridades ya han habilitado alojamientos alternativos para las personas afectadas en el Centro de Exposiciones de Dresde. Líneas adicionales de autobús y tranvía hacia el recinto han sido puestos en marcha.

Los desalojos como este son frecuentes en Alemania. Tan solo el año pasado, otras cuatro bombas fueron halladas en esta misma urbe, que sufrió uno de los mayores ataques aéreos de la II Guerra Mundial, en 1945. En torno a aquel periodo, las fuerzas aliadas —Estados Unidos y el Reino Unido— lanzaron hasta 4.000 toneladas de explosivos de este tipo sobre la ciudad. En el ataque murieron unas 25.000 personas.