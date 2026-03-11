Alemania evacúa el centro de Dresde tras encontrarse una bomba de la II Guerra Mundial
El artefacto, de 250 kilos, ha causado el desalojo de 18.000 personas en “la mayor operación hasta la fecha” en la ciudad por este tipo de incidente
El hallazgo de una bomba de la II Guerra Mundial ha provocado este miércoles el desalojo de grandes áreas de la ciudad de Dresde, capital del Estado de Sajonia, en el este de Alemania. El incidente ha llevado a unas 18.000 personas a evacuar el centro de la ciudad en una operación que los bomberos locales han calificado como “la mayor evacuación hasta la fecha en la ciudad para este tipo de incidente”, según ha adelantado la BBC, en la noche del martes.
El artefacto, de unos 250 kilos y de origen británico, fue descubierto cerca del antiguo puente Carola, que colapsó en 2024 sobre el río Elbe y está siendo reconstruido. Amplias zonas del casco antiguo de Dresde han sido acordonadas para impedir que residentes y turistas en el lugar se acerquen.
En la área delimitada se encuentran algunos de los principales atractivos de la capital sajona, incluidos la iglesia luterana Frauenkirche, el palacio Residenzschloss y la Ópera Semper, además del Parlamento regional de Sajonia, sedes policiales y ministerios, entre otros edificios.
La duración del desalojo aún no se ha confirmado, si bien las autoridades ya han habilitado alojamientos alternativos para las personas afectadas en el Centro de Exposiciones de Dresde. Líneas adicionales de autobús y tranvía hacia el recinto han sido puestos en marcha.
Los desalojos como este son frecuentes en Alemania. Tan solo el año pasado, otras cuatro bombas fueron halladas en esta misma urbe, que sufrió uno de los mayores ataques aéreos de la II Guerra Mundial, en 1945. En torno a aquel periodo, las fuerzas aliadas —Estados Unidos y el Reino Unido— lanzaron hasta 4.000 toneladas de explosivos de este tipo sobre la ciudad. En el ataque murieron unas 25.000 personas.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.