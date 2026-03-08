La Policía noruega investiga una explosión cerca de la embajada de Estados Unidos en Oslo

La Policía de Noruega investiga una fuerte explosión ocurrida en la madrugada de este domingo cerca de la embajada de Estados Unidos en Oslo, sin que se haya informado por el momento de víctimas. “Aproximadamente a la 1.00 se reportó una fuerte explosión en el lugar” a la que acudieron guardias, investigadores y servicios de emergencia y, tras contactar a la embajada, se confirmó que “no se reportaron heridos”, afirmó la Policía noruega en un comunicado publicado en su sitio web.

Testigos citados por medios locales confirmaron un fuerte estruendo y luego una columna de humo sobre el área de la representación diplomática. “La policía cuenta con amplios recursos para mantener la seguridad en los alrededores de la embajada de EE UU”, señaló la institución mientras continúa la investigación, ya que “no hay información sobre qué sucedió exactamente ni quiénes podrían estar involucrados”.

Según el jefe de respuesta de emergencia, Mikael Dellemyr, citado por la cadena de televisión noruega TV2, hay “daños menores en la entrada consular” de la embajada. La Policía ha registrado la zona para asegurarse de que no haya más objetos peligrosos y para buscar a los autores o a personas que puedan estar involucradas en el incidente.

De momento, no se vincula el incidente con la guerra en Irán y Oriente Próximo, porque “es demasiado pronto” en la investigación y porque, en principio, no existía “una amenaza conocida contra la embajada”, dijo Dellemyr a TV2. No obstante, las autoridades han anunciado un refuerzo de las medidas de seguridad en torno a la embajada, la comunidad judía del país y la diáspora iraní.

La explosión ocurrió en medio de la alerta en varias embajadas estadounidenses debido a la guerra que Estados Unidos libra junto con Israel contra Irán, que ha llevado a incrementar las medidas de seguridad en distintas sedes diplomáticas. La ministra de Justicia y de Situaciones de Emergencia, Astri Aas-Hansen, dijo a la agencia noruega NTB que la explosión en la embajada de Estados Unidos en Oslo se está tomando muy en serio y que se trata de un incidente “inaceptable”.