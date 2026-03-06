Los jóvenes de Nepal acarician una victoria histórica en las urnas: el exrapero Balendra Shah se acerca a la mayoría absoluta

Balendra Shah, a la derecha, muestra su documento de identidad antes de votar en un colegio electoral para las elecciones parlamentarias en Katmandú, Nepal, el jueves.

Los analistas prevén un triunfo abrumador del PRS en las primeras elecciones tras las protestas sociales que derrocaron el anterior Gobierno

El Partido Rastriya Swatantra (PRS), fundado hace apenas cuatro años y liderado por un popular exrapero de 35 años, Balendra Shah, se encamina a una victoria histórica en las elecciones de Nepal, impulsado por la misma revuelta juvenil que derrocó al anterior Gobierno hace apenas cinco meses.

A las 15.15 de este viernes, hora local (las 10.30 en horario peninsular español), el RSP de Shah —exalcalde de Katmandú— encabezaba el escrutinio en 97 circunscripciones con un margen abrumador, lo que apunta a la posibilidad de que alcance la mayoría absoluta y desbanque a la vieja guardia política del país del Himalaya.

Las elecciones se celebraron el jueves. El Parlamento nepalí cuenta con 275 escaños, de los cuales 165 se eligen por mayoría simple en circunscripciones individuales y 110 por representación proporcional; así, para gobernar en solitario se necesitan 138 representantes.

Según la Comisión Electoral, hasta la tarde del viernes solo se habían oficializado dos escaños: Katmandú-1 para el RSP y Mustang-1 para el Congreso Nepalí. El escrutinio continúa y el resultado oficial se dará a conocer previsiblemente durante el fin de semana.

Los seguidores del Partido Rastriya Swatantra mientras esperan la llegada de Balendra Shah durante un mitin de campaña electoral en Chitwan, a unos 180 kilómetros al oeste de Katmandú, Nepal, el pasado febrero. Associated Press/LaPresse (APN)

Estos comicios son el resultado directo del profundo hartazgo de la Generación Z (los jóvenes nacidos entre 1997 y 2012), cuyas protestas forzaron el pasado septiembre la dimisión de Khagda Prasad Sharma Oli. El Gobierno se vio acorralado entonces por unas manifestaciones masivas que estallaron a raíz de un veto gubernamental a las redes sociales, desencadenando violentos enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad que terminaron por tumbar al líder del Ejecutivo.

Resultados como los de la disputada circunscripción de Jhapa-5, fronteriza con la India, sugieren un hundimiento de los partidos tradicionales, donde el joven músico crece y aplasta en su propio feudo a su principal rival, el ex primer ministro Khagda Prasad Sharma Oli, de 74 años y líder del Partido Comunista de Nepal (CPN-UML). El histórico partido Congreso Nepalí apenas lidera por el momento en 10 circunscripciones, mientras que el CPN-UML y el Centro Maoísta van en cabeza en nueve distritos cada uno.

“Los escenarios sugieren una cómoda victoria para el RSP (...) La ventaja en casi todas las circunscripciones es tan enorme que nadie esperaba este margen”, afirma el observador electoral independiente Ujjwal Prajapati en declaraciones a Efe.

El probable triunfo de Shah supone un punto de inflexión para Nepal, una nación de 30 millones de habitantes estratégicamente enclavada entre China y la India. El país lleva décadas lastrado por una profunda inestabilidad política que ha asfixiado su economía y disparado el desempleo juvenil, problemas agravados por una corrupción endémica.