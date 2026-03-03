La policía investiga si el tiroteo en un bar de Austin está relacionado con el ataque a Irán

Las autoridades confirman el fallecimiento de una tercera víctima por los disparos de un hombre contra los clientes de un bar

La policía investiga si el tiroteo del pasado domingo en un popular bar de Austin (Texas), donde un hombre empezó a disparar desde su furgoneta contra los clientes del local, sin mediar explicación, está relacionado con el ataque del ejército estadounindense contra Irán. El suceso se produjo apenas 24 horas después de la operación militar conjunta entre el ejército estadounindese y el israelí contra la cúpula del régimen de los ayatolás. El tirador vestía una sudadera en la que se leía Propiedad de Alá, debajo llevaba una camiseta con los colores de la bandera de Irán, en su coche se encontró un ejemplar del Corán y en su casa varias fotos de líderes iraníes.

Como consecuencia del tiroteo murieron tres personas y otras 14 resultaron heridas de diferente consideración. Este martes confirmaron la muerte de la tercera víctima, que se encontraba en estado grave y no logró sobreponerse a las heridas mortales infligidas por el tirador. Las autoridades identificaron a las tres víctimas como Savitha Shan, Ryder Harrington y Jorge Pederson.

El suceso se produjo en la madrugada del pasado domingo en una concurrida zona de bares y clubes de música en Austin, a pocos kilómetros de distancia de la Universidad de Texas. Un hombre detuvo su todoterreno frente al Buford’s Backyard Beer Garden, un conocido local de la zona, encendió las luces de emergencia, bajó las ventanillas y empezó a disparar contra los clientes que estaban en la terraza y las ventanas del bar. Posteriormente, el agresor, que llevaba una sudadera con la bandera de Irán y una leyenda en la que se leía Propiedad de Alá, estacionó el coche en una calle adyacente, junto a la sexta avenida del oeste de la ciudad. Cogió un fusil y empezó a caminar hacia un cruce cercano disparando a quien se encontraba en su camino. “En un momento, encendió sus luces intermitentes, bajó la ventanilla y comenzó a usar una pistola, disparando desde las ventanillas de su coche, hiriendo a los clientes del bar que estaban en la terraza y frente al bar”, detalló la jefa de policía de Austin, Lisa Davis. La policía llegó inmediatamente al lugar y abatió al tirador.

Todo ocurrió muy rápido, en poco más de un minuto. Las autoridades han logrado identificar al tirador como Ndiaga Diagne, de 53 años, nacido en Senegal, pero naturalizado como estadounidense, según reveló la policía local de Austin.

Cuando fue atendido de las heridas mortales, los investigadores pudieron ver que el sospechoso vestía una camiseta con la bandera de Irán. Los investigadores también encontraron un ejemplar del Corán en su coche. Las dos armas que utilizó, la pistola y el rifle, las compró legalmente en un establecimiento de San Antonio hace seis años.

Los agentes de policía requirieron la presencia del FBI para “abordar las preocupaciones de posible terrorismo”, según explicó la jefa de policía de Austin, Lisa Davis.

Agentes del FBI acudieron al lugar de los hechos y están investigando si el suceso es un acto terrorista. “Obviamente, todavía es demasiado pronto para determinar una motivación exacta, pero hubo indicadores en el sujeto y luego en su vehículo que indican un nexo potencial con el terrorismo”, aseguró el domingo por la mañana Alex Doran, agente especial del FBI a cargo de la investigación.

Ndiaga Diagne, de origen senegalés, llevaba en Estados Unidos más de 15 años. El Departamento de Seguridad Nacional precisó que Diagne ingresó a Estados Unidos por primera vez en el año 2000 con una visa de turista B-2. Vivió en Nueva York durante una temporada antes de mudarse a Texas. Obtuvo la residencia permanente legal seis años después de su llegada al país, gracias al matrimonio con una estadounidense, según confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Diagne no estaba en el radar de las autoridades policiales, que han abierto una minuciosa investigación sobre su vida personal y sus antecedentes penales.

Fotos de líderes iraníes

Aunque la investigación se mantiene bajo secreto, la policía está analizando si el tiroteo estuvo motivado por los ataques contra Irán iniciado el fin de semana debido a un “nexo potencial con el terrorismo”, según reconocieron varios agentes. Durante la investigación, los oficiales encontraron fotografías de líderes iraníes en el apartamento donde vivía en Pflugerville, un suburbio al norte de Austin. La policía se incautó de varias cajas con objetos del sospechosos que esperan que resulten claves para aclarar los hechos.

También están analizando los ordenadores y teléfonos para determinar si el sospechoso había leído alguna propaganda o había dejado algún escrito que indicara sus planes, según avanzó un funcionario a la cadena CNN. Los agentes también están investigando si Diagne tuvo algún problema de salud mental mientras vivía en Texas.

James Gagliano, agente supervisor retirado del FBI, con experiencia en la unidad antiterrorista, aseguró al canal Fox News que el tiroteo “parece tener todas las características de un ataque terrorista”.