Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador: “La gente quiere el estado de excepción de Bukele, se siente protegida”

Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador fotografiado el miércoles en Casa de América en Madrid

El político del país centroamericano defiende el modelo de “liderazgo fuerte” y, pese a las críticas de la prensa internacional, asegura que “en todas partes quieren un Bukele”

En su tercera visita a España como vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa (Chinameca, 74 años) divide el mundo entre bukelefóbicos y bukelefílicos. Llega en un momento dulce para su país, convertido en un peón, tal vez un alfil, de la estrategia continental de la Administración Trump. “El país no es el mismo que en 2019 o 2022”, asegura durante esta entrevista celebrada el miércoles en Casa de América en Madrid. Como balance de los seis años de mandato de Nayib Bukele, cita la seguridad, el crecimiento económico, la reciente gira de Shakira, los más de cuatro millones de turistas y el imán que supone para los amantes del surf su centenar largo de playas salvajes. Sin embargo, en los últimos cuatro años, el país centroamericano ha vivido bajo el estado de excepción en el que ha habido casi 100.000 detenciones, denuncias de torturas y abusos por parte de ONG, persecución de periodistas y voces críticas y participación en las deportaciones masivas de Donald Trump.

Ulloa, que se ha reunido en Madrid con empresarios, juristas y políticos como el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (de manera informal) defiende la reforma constitucional de agosto pasado que avaló la reelección indefinida del presidente y da vía libre a Bukele para optar a un tercer mandato.

Pregunta. El año comenzó en América Latina con la captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales de EE UU y ahora asistimos a la asfixia económica de Cuba. ¿Cómo se están viendo estos cambios desde El Salvador?

Respuesta. De la política exterior se ocupa el presidente Bukele. Yo hablo del país. No conozco su agenda.

P. Bukele apoyó en su momento al opositor venezolano Juan Guaidó y se pronunció contra los regímenes de Maduro y Daniel Ortega.

R. Yo con él hablo de desarrollo y de economía, de derecho y de institucionalidad. Hablamos de El Salvador.

P. El Salvador se ha unido a la llamada Junta de Paz de Trump y está previsto que Bukele se reúna con el presidente de EE UU en Miami el 7 de marzo en una cumbre regional junto a los líderes de Argentina, Bolivia, Ecuador, Honduras y Paraguay. ¿Qué esperan obtener?

R. Está convocado, sí. Bukele estuvo en el último desayuno en Mar-a-Lago, pero insisto en que no voy a hablar de política exterior.

P. Entonces hablemos de El Salvador y del cuarto aniversario de la imposición del régimen de excepción en marzo de 2022.

R. Hablemos de logros. Si me va a preguntar por tal o cual periodista de El Faro (medio crítico con el Gobierno, ahora exiliados en Costa Rica), eso es un disco rayado.

P. El Salvador creció un 3,5% en 2025, según el Banco Mundial. Bukele sigue siendo popular y hay legislativas y presidenciales adelantadas en 2027. Y el presidente ha dicho que piensa reelegirse hasta 2033.

R. Un 4%, según nuestras cifras. No se va a reelegir, se va a presentar.

P. La reelección no estaba contemplada en la Constitución salvadoreña.

R. Pero se cambió.

P. ¿Eso no es lo mismo que hizo Hugo Chávez, al que tanto criticaban?

R. Es lo mismo que hacen en España el PSOE o el PP cuando convocan elecciones anticipadas, reelegirse. La diferencia es que en España hay una democracia parlamentaria y la nuestra es presidencialista.

P. En España no hay límite de mandatos y no se ha tocado la Constitución.

R. Es lo que decidió el pueblo. Cuando el pueblo se cansó de los dos partidos que gobernaron durante 30 años, le dio a Bukele la mayoría en 2019 y en 2021 más.

P. ¿El pueblo salvadoreño cambió libertad por seguridad?

R. ¿El 97 % ha renunciado a la libertad o solo el 3%? ¿A quién creemos? La encuesta del diario La Prensa Gráfica de la semana pasada dice que el 91,9 % de los salvadoreños aprueba la gestión de Bukele y que más de un 90% quiere que siga el régimen de excepción. Y los periódicos europeos siempre a la contra. ¿A quién hacemos caso?

P. Putin también tuvo en su momento altos niveles de aprobación...

R. Y Xi Jinping lleva tres periodos en China.

P. No parece que China sea una democracia al uso.

R. Se equivoca, en China hay lo que yo llamo una democracia consultiva. No es la democracia europea, pero para ellos está bien. ¿Por qué China está ahora en la cúspide? Porque están bien. ¿Qué quiere? ¿Qué estén como en España, que está de los pelos? Cuando los periódicos europeos y estadounidenses critican a Bukele lo que critican es un modelo que los formuladores de políticas regionales están viendo como solución para muchos problemas de allá. No es lo mismo la opinión de un académico, de un periodista, que la de quien toma decisiones. El papa Francisco decía que había que contemplar el caso de El Salvador desde el prisma de las vidas que se han salvado. ¿Cuánta gente hubiera muerto si las pandillas siguieran matando? ¿Qué pasa con los derechos humanos del 80% de la población, de las familias que quedaron huérfanas? ¿Qué medio habla de eso?

P. Más de cuatro años después de ser el primer país en adoptarla como moneda de curso legal, el bitcoin ha dejado de serlo, se ha depreciado y no se sabe qué ha sido de la famosa Ciudad Bitcoin que proyectaban.

R. Sigue siendo moneda oficial, lo que pasa es que ya no se pueden pagar impuestos con ella. Primero estamos haciendo el nuevo aeropuerto, que está construido en un 40%, con una empresa española y se va a crear una ciudad alrededor de él (hoteles, viviendas) y esa será la Ciudad Bitcoin, que estará a los pies del volcán Conchagua. Se llamará Aerópolis.

P. El balance de los cuatro años del estado de excepción es, según organizaciones como Socorro Jurídico Humanitario, de casi 100.000 detenidos (en un país de seis millones), más de 470 muertos en las cárceles y otros 8.000 que han resultado ser inocentes sin nada que ver con las pandillas.

R. ¿Han publicado las listas de muertos? Pueden decir 600, 200, 300, 100…

P. Los presos venezolanos que estuvieron detenidos en la megaprisión del Cecot tras su acuerdo con Trump para encerrar a supuestos miembros de pandillas criminales han denunciado torturas.

R. Eso era propaganda de Maduro. La CNN, un medio nada sospechoso, sacó una foto de un supuesto torturado. El tipo subió al avión andando y cuando llegó a Venezuela lo sacaron en silla de ruedas. Es un montaje. No hay tortura en El Salvador y la prueba es que el Comité Internacional de la Cruz Roja investiga en los centros.

P. La historia de América Latina está plagada de hombres fuertes, de caudillos que ahora vuelven. ¿No hay peligro de que se parezcan mucho a los antiguos dictadores?

R. La libertad y la seguridad deben estar acompañadas del bienestar del pueblo. Yo luché contra una dictadura porque era un régimen militar impuesto por la fuerza. En El Salvador hay una democracia, el pueblo vota libremente y elige a un hombre que tiene un liderazgo fuerte. Nuestro modelo combina democracia y liderazgo fuerte. La auditoría es la población. Si Bukele empieza a equivocarse, verá cómo baja.

P. Pero van a celebrar elecciones bajo el estado de excepción. Usted es abogado. ¿Cómo se puede votar así?

R. Pues votando como en 2024. El estado de excepción solo afecta a las personas que están en la delincuencia; no afecta a la gente normal. Nos critica la prensa, pero en todas partes quieren un Bukele.

P. ¿Dónde?

R. En América Latina y también en Europa. Si los delincuentes quieren tener un hotel de cinco estrellas, están muy equivocados. Cuando gobiernas y un pequeño grupo le está quitando todos los derechos a la sociedad, ¿cuál es tu prioridad? No es lo mismo ver los problemas desde el salón de tu casa; dijimos que lo íbamos a hacer y lo hemos hecho. Volvió la felicidad a las comunidades, los niños vuelven a reír y salen al parque, la gente lleva el celular en el bolso, se les devolvió la vida. El derecho humano más importante es la vida.

P. Si el balance es tan positivo, ¿van a levantar el estado de excepción?

R. La gente lo quiere. Se sienten protegidos.