Trump comparte un vídeo en el que Barack y Michelle Obama aparecen como monos y lo borra 12 horas después

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desatado este viernes la furia y la consternación —incluso entre miembros de su propio partido republicano— al publicar en sus redes sociales un vídeo en el que el expresidente demócrata Barack Obama y su esposa Michelle aparecen representados como monos y que ha borrado 12 horas después.

Trump publicó el vídeo, de un minuto de duración, la pasada medianoche en su red social, Truth. Está formado en su mayor parte por grabaciones que defienden la teoría, falsa, del republicano de que hubo un fraude masivo en las elecciones de 2020 y que, en realidad, las ganó él. En los últimos segundos se pueden ver las imágenes de los Obama.

En esas imágenes, generadas a todas luces por inteligencia artificial, las caras del primer presidente negro de Estados Unidos y la exprimera dama están superpuestas sobre los cuerpos de dos simios en una jungla. Detrás de ellos se distingue a otros primates.

La Casa Blanca ha negado que la publicación represente un insulto racista y asegura que se trata de una referencia a la película de Disney El rey león, que Trump ya había utilizado en otro vídeo anterior para burlarse de los demócratas. En aquellas primeras imágenes, el republicano se representa a sí mismo como el león soberano de todos los animales. Los demócratas figuran como otros personajes del filme.

Disgusting behavior by the President.



Every single Republican must denounce this. Now. https://t.co/X09h1mcj74 — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) February 6, 2026

“Esto es de un meme en internet que representa al presidente Trump como el rey de la selva y a los demócratas como personajes de El Rey León. Por favor, dejen de hacerse los escandalizados e informen hoy sobre algo que importe de verdad al público estadounidense”, ha apuntado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado.

El republicano siempre se ha mostrado despectivo con Obama. Trump se estrenó en el escenario político acusándole falsamente de no haber nacido en suelo de Estados Unidos sino en Kenia, de donde procedía su padre, y por ello no ser presidente legítimo, pues la Constitución solo permite aspirar a la Casa Blanca a los ciudadanos que hayan nacido en territorio estadounidense.

La oficina de prensa del gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom —quien se perfila como uno de los contendientes a la candidatura de su partido en las presidenciales de 2028—, ha difundido en la red social X un llamamiento a los republicanos para condenar el vídeo públicamente. “Comportamiento asqueroso del presidente”, apunta la oficina. “Cada republicano debe condenar esto ya”.

Praying it was fake because it’s the most racist thing I’ve seen out of this White House. The President should remove it. https://t.co/gADoM13ssZ — Tim Scott (@votetimscott) February 6, 2026

“Que le quede claro a Trump y a sus seguidores racistas que los estadounidenses del futuro recordarán a los Obama como unas figuras muy queridas, mientras que a él le estudiarán como una mancha en nuestra historia”, ha escrito en la misma red social Ben Rhodes, antiguo consejero de Seguridad Nacional de Obama. La cuenta Republicanos contra Trump se lamenta de que el presidente “caiga cada vez más bajo”.

El senador republicano Tim Scott, negro y antiguo rival de Trump en las primarias antes de retirarse de la carrera presidencial para darle su apoyo, ha escrito a su vez que estaba rezando para que la publicación resultara falsa. “Es la cosa más racista que he visto salir de esta Casa Blanca. El presidente debería eliminarlo”, ha criticado.