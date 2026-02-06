Un congresista reza por un presidente "más compasivo" con Trump detrás suyo

Un congresista demócrata recuerda a las víctimas de Minnesota y reza delante de Trump: “Para que la bondad y misericordia se manifiesten en su vida”

El representante por Illinois en el Congreso de Estados Unidos, Jonathan Jackson, oró delante del mandatario y pidió para “que proteja las libertades de todos los estadounidenses” durante el Desayuno Nacional de Oración anual en Washington.