Más de 400 ex altos funcionarios y ministros europeos reclaman a la UE una “diplomacia robusta” para garantizar la solución de dos Estados de Israel y Palestina

La Unión Europea tiene una nueva oportunidad para dejar atrás su inmovilismo frente a la catástrofe humanitaria de Gaza provocada por la brutal ofensiva militar israelí tras el atentado de Hamás del 7 de octubre de 2023. Eso sí, debe ejercer para ello, de una vez, una “diplomacia robusta y rápida” que evite el fracaso del objetivo compartido de una solución de dos Estados, de Israel y Palestina, según afirman más de 400 antiguos ministros y ex altos funcionarios europeos en una declaración conjunta. Los antiguos diplomáticos instan en este sentido a los Estados miembros a “desistir” de participar en la Junta de Paz de Donald Trump y a lanzar un diálogo “crítico” con el Gobierno de Israel para frenar sus “excesos”.

“En el umbral de nuevos esfuerzos para promover la paz, la UE debería actuar con firmeza contra todos aquellos que persiguen agendas anexionistas destinadas a amenazar los derechos inalienables de los palestinos a la autodeterminación y socavar la solución de dos Estados”, escriben los en total 404 antiguos altos responsables europeos de una quincena de países, entre ellos el español Josep Borrell, antiguo alto representante para Política Exterior de la UE, o la sueca Margot Wallström, exvicepresidenta de la Comisión Europea además de antigua ministra de Exteriores, igual que Borrell.

“Debe haber responsabilidad y no impunidad para aquellos, en ambos bandos, que hayan cometido actos que violen el derecho internacional”, agregan los signatarios de esta nueva iniciativa de antiguos altos funcionarios europeos —esta es la quinta desde julio del año pasado— instando a la UE a hacer más frente a la catástrofe de Gaza, incluso suspender el Acuerdo de Asociación con Israel. Entre los firmantes figuran una vez más también Klaus Regling, exdirector del fondo de rescate europeo Mede y ex director general de Asuntos Económicos y Financieros en la Comisión, o Alain Le Roy, antiguo secretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y también ex secretario general adjunto de la ONU.

La carta se conoce en el mismo día en que Israel ha permitido la reapertura —mínima y con cuatro meses de retraso— del paso fronterizo de Rafah. La actual alta representante para Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, ha saludado la reapertura como un paso “positivo y concreto del plan de paz” y ha confirmado en las redes sociales que la misión europea para este punto, la EUBAM-Rafah, se encuentra ya sobre el terreno para “supervisar las operaciones fronterizas y apoyar a los guardias de frontera palestinos”.

“Medidas prácticas como esta contribuyen a impulsar el plan de tregua y deben continuar. Al mismo tiempo, Gaza sigue necesitando ayuda urgente. Su reconstrucción dependerá de la desmilitarización de Hamás”, ha acotado la jefa de la diplomacia europea. Desde Bruselas, un portavoz del servicio de Exterior europeo ha asegurado por su parte que se está en contacto con el Gobierno israelí para tratar otros temas que preocupan a Europa, como la prohibición a hasta 37 ONG, entre ellas Médicos Sin Fronteras, de operar en Gaza por negarse a completar un controvertido registro con numerosos datos de sus empleados.

“La UE ha manifestado su preocupación por los criterios de registro de las ONG y hemos estado tratando activamente con el Gobierno israelí en este asunto (…) seguiremos vigilando la situación, sobre todo buscando cómo facilitar el apoyo al registro y seguir colaborando con las autoridades”, ha indicado el portavoz comunitario.

Pero para los altos antiguos diplomáticos, la UE podría, y debería, hacer mucho más que limitarse a “condenar” las acciones de Israel —desde los continuados bombardeos en Gaza pese al alto el fuego, las trabas a que llegue ayuda humanitaria o la continuación de construcción de viviendas en asentamientos judíos en Cisjordania— que van en contra de los esfuerzos de paz. Según los firmantes, los Veintisiete deberían “desistir” de ser miembros de la Junta de Paz de Trump que Kallas ya ha advertido de que tiene un espectro mucho más amplio de lo inicialmente acordado en torno a Gaza y de lo que estipula la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU de noviembre pasado.

A la par, piden el lanzamiento de un diálogo “crítico y limitado en el tiempo” con Israel sobre la aplicación de las disposiciones pertinentes del Acuerdo de Asociación bilateral. Y, en caso de que sigan faltando “respuestas y acciones constructivas”, reclaman que la UE adopte de una vez “medidas destinadas a poner fin a los excesos israelíes y a las violaciones incesantes del derecho internacional, incluida la suspensión del Acuerdo”.

Tras meses de una muy criticada inacción, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso en septiembre del año pasado la suspensión parcial de algunas partes comerciales del acuerdo de asociación entre la UE e Israel, pero el visto bueno final de los Estados miembros jamás llegó. Aun así, Bruselas insiste en que la posibilidad de esta suspensión sigue sobre la mesa y que puede llegar a ser una palanca de presión, aunque no haya visos todavía de volver a intentar a activarla, como tampoco se ha vuelto a hablar de sancionar a más colonos violentos.

Para los antiguos diplomáticos, solo una diplomacia “efectiva”, basada en los valores y principios fundacionales de la UE, podrá “restablecer la reputación de la Unión como fuerza de paz y bien en nuestros tiempos”.