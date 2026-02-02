El paso fronterizo de Rafah, que conecta Gaza con Egipto, reabre tras casi dos años de cierre

Israel solo permitirá el movimiento de un número muy reducido de palestinos. Se prevé que hoy regresen a la Franja medio centenar, por otros tantos que salgan para recibir asistencia médica, de acuerdo con la televisión estatal egipcia

Después de casi dos años de inactividad por el cierre impuesto por Israel, un primer grupo de palestinos llegó este lunes por la mañana al lado egipcio del paso de Rafah, que conecta con Gaza, para iniciar los preparativos de regreso a la Franja. Según informó la cadena egipcia Al Qahera News, citando una fuente oficial, en la primera jornada de reapertura del cruce fronterizo está previsto que 50 personas regresen al enclave palestino. Asimismo, se espera que al menos otras 50 crucen hacia Egipto para recibir atención médica urgente, de acuerdo con la televisión estatal egipcia, que precisó que los primeros pacientes serán trasladados desde hospitales de la ciudad de Jan Yunis, en el sur de Gaza.

El Ministerio de Sanidad egipcio ha reforzado el despliegue de ambulancias en el paso para derivar a los pacientes a centros hospitalarios del Norte del Sinaí, la gobernación fronteriza con Gaza.

El cruce fronterizo de Rafah comenzó a ensayar este domingo sus mecanismos operativos de cara a su reapertura formal. La reactivación del tránsito por Rafah, interrumpido desde que en mayo de 2024 el ejército israelí ocupó el lado palestino de la instalación, en el cierre más prolongado en casi 20 años, constituye uno de los elementos clave del acuerdo de alto el fuego sellado en octubre. Pero por ahora se considera una medida más bien simbólica, ya que Israel solo permitirá el movimiento de un número muy reducido de palestinos.

El organismo militar de Israel que gestiona los asuntos civiles en los territorios ocupados, el COGAT, anunció el viernes que se dará permiso a una “circulación limitada de personas”, y avanzó que la salida y entrada a Gaza seguirá estando sujeta a una autorización de seguridad. Sobre el terreno, está previsto que funcionarios de la Autoridad Palestina (AP) estén presentes en el lado gazatí del cruce fronterizo, pero estarán supervisados por una misión de asistencia de la Unión Europea, la EUBAM, que se espera que actúe como intermediaria entre Egipto e Israel, que coordinarán la operación del paso, minimizando así el rol palestino.

Inicialmente, se espera que se autorice a salir a palestinos heridos y enfermos que necesiten asistencia médica urgente fuera de Gaza, que la ONU los estima en torno a los 20.000, mientras que el COGAT aseguró que solo se dejará regresar a residentes que abandonaron la Franja durante la guerra, que se calcula que rondan casi los 100.000.

En el caso de los que vuelvan a Gaza, el COGAT señaló que, además de la identificación y el chequeo inicial que realizará la EUBAM en el cruce de Rafah, el ejército de Israel también va a someterlos a un control de seguridad en un puesto de inspección militar establecido en una zona cerca de la frontera dentro de la franja.

Por ahora, no está claro qué tipo de controles adicionales se realizarán ni qué pasará si los soldados deciden impedir el paso de alguien que haya entrado. Medios israelíes también han informado de que el ejército controlará en remoto a quienes salgan de Gaza mediante un sistema informático instalado en el paso fronterizo.

Las restricciones de Israel en el paso de Rafah, que solo se espera que abra durante unas horas cada día y por el que no dejará entrar ayuda humanitaria a Gaza, se han interpretado como una forma de implementar una parte clave del acuerdo de tregua que medió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sin tener que renunciar a su férreo bloqueo sobre la franja.

Además, las autoridades israelíes parecen decididas a continuar autorizando la salida de más palestinos fuera del territorio de los que permite regresar, una medida que inquieta a Egipto, que teme que se use para seguir alterando la demografía del enclave. Tampoco está previsto que Israel permita el acceso a Gaza de periodistas extranjeros incluso cuando reabra Rafah.

A pesar de estas limitaciones, Egipto se ha estado preparando en los últimos días para recibir a nuevos pacientes palestinos una vez reabra el cruce. El gobernador de la provincia del Sinaí del Norte, fronteriza con Gaza, el general Jaled Maghawer, ha declarado esta semana que se ha elevado el nivel de emergencia en cuatro hospitales de la región, donde se han acelerado los preparativos para atender a enfermos y heridos. El ministerio de Salud del país también ha reforzado la presencia de ambulancias en el cruce de Rafah para facilitar el traslado de los pacientes que lleguen y ha reactivado un punto de atención médica en el interior del paso.