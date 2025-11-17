Ir al contenido
_
_
_
_
Internacional
Guerra de Israel en Gaza

El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución sobre el plan de Trump para Gaza

La medida ha recibido el sí de 13 miembros y la abstención de China y Rusia

Macarena Vidal Liy
Macarena Vidal Liy
Washington -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado este lunes la resolución inspirada en el plan de paz para Gaza promovido por el presidente estadounidense, Donald Trump, por trece votos a favor y las abstenciones de Rusia y China. El respaldo de la institución multilateral representa un espaldarazo para el republicano y sus afanes de forjarse una imagen de pacificador que le valga un premio Nobel de la Paz.

La nueva resolución 2803, y el plan original estadounidense de veinte puntos —incluido en ella como un anexo—, prevén el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad en la franja (ISF, por sus siglas en inglés) que operará al menos hasta diciembre de 2027, y sientan las bases para el establecimiento de un organismo internacional que actuará como gobierno de transición bajo la presidencia del propio Trump.

La fuerza de paz tendrá como misión asegurar las fronteras de Gaza con Israel y Egipto. También deberá proteger a los civiles y los corredores humanitarios dentro de la franja, así como capacitar a una futura fuerza de policía palestina. Pero el texto de la resolución no explica si la ISF llevará a cabo uno de los puntos clave del plan de paz, el desarme de la milicia radical palestina Hamás. Y en caso afirmativo, cómo, dado que el grupo islamista rechaza entregar las armas.

En un comunicado distribuido a través de la red social Telegram, Hamás ha rechazado con rotundidad la resolución. “No responde a los derechos ni las demandas de los palestinos, favorece la ocupación israelí y busca imponer un mecanismo de tutela internacional sobre el enclave que ni los palestinos ni los grupos de resistencia aceptan”, declara.

Varios países que habían participado en las negociaciones de paz que llevaron al frágil alto el fuego pactado el mes pasado entre Israel y Hamás, con la mediación de Estados Unidos, Qatar, Egipto y otras naciones, habían expresado su interés en participar en la ISF. Pero para poder hacerlo, alegaban, necesitaban un mandato de Naciones Unidas que les proporcionase una base legal.

El país que sí ha descartado de plano de participar en la fuerza internacional es el propio Estados Unidos, cuyo presidente se encuentra bajo fuertes presiones de su propia base conservadora. Esta base le reclama que se centre más en los problemas internos de su país y se implique menos en conflictos internacionales que perciben como ajenos a los intereses clave de Washington.

En un breve discurso tras la votación, el embajador estadounidense ante la ONU, Michael Waltz, ha dado la bienvenida a la resolución, que ha calificado de un “paso significativo para una Gaza estable”.

Inmediatamente antes de la votación, Waltz había instado a votar sí. “Si la región más afectada, las naciones árabes, las naciones de mayoría musulmana, los palestinos y los israelíes pueden aceptar esta resolución, ¿cómo puede alguien oponerse? Allí de donde vengo hay un viejo dicho: no se puede ser más católico que el Papa".

La resolución también establece los mimbres para la creación de un nuevo gobierno de transición en Gaza a través de un “consejo de paz” que supervisará la reconstrucción de la franja.

La medida se aprueba en Nueva York un día antes de que el presidente estadounidense reciba en la Casa Blanca al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman.

Trump aspira a que Arabia Saudí se adhiera a los acuerdos de Abraham de normalización entre Israel y los países árabes y musulmanes, pero Riad rechaza tajantemente esa posibilidad en tanto no se establezca una hoja de ruta para el establecimiento de un Estado palestino. El plan de paz no contempla un camino para ello, e Israel deja clara su oposición encarnizada a cualquier paso de ese tipo ahora o en el futuro.

El texto declara que “finalmente pueden darse las condiciones para un camino creíble a la autodeterminación y un Estado palestino” una vez que la Autoridad Palestina haya completado un programa de reforma y la reconstrucción de Gaza se encuentre avanzada.

“Estados Unidos establecerá un diálogo entre Israel y los palestinos para acordar un horizonte político para una coexistencia pacífica y próspera”, declara la resolución.

Inmediatamente después de conocerse el resultado de la votación, Trump ha expresado su satisfacción en un mensaje en su red social, Truth. “El Consejo reconoció y respaldó el Consejo de Paz que estará presidido por mí e incluirá a los líderes más poderosos y respetados del mundo”, escribe el republicano.

El presidente estadounidense también da las gracias a los países que no son miembros de turno del Consejo de Seguridad “pero apoyaron fuertemente el esfuerzo: Qatar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Indonesia, Turquía y Jordania”.

A su vez, el secretario de Estado, Marco Rubio, califica la votación de “hito histórico” para la construcción de una Gaza pacífica y próspera, que estará gobernada por el pueblo palestino y no por Hamás".

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Macarena Vidal Liy
Macarena Vidal Liy
Es corresponsal de EL PAÍS en Washington. Previamente, trabajó en la corresponsalía del periódico en Asia, en la delegación de EFE en Pekín, cubriendo la Casa Blanca y en el Reino Unido. Siguió como enviada especial conflictos en Bosnia-Herzegovina y Oriente Medio. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Guerra de Israel en Gaza

Las tiendas de campaña de 13.000 familias desplazadas sucumben a las fuertes lluvias invernales en Gaza

Joan Cabasés Vega | Beirut
Guerra de Israel en Gaza

La nueva fase del plan de Trump en Gaza se enfrenta a grandes interrogantes en torno a la fuerza internacional y la división de la Franja

Joan Cabasés Vega | Beirut

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
BLACK FRIDAY ANTICIPADO. Maleta Samsonite Paradiver Light con dos ruedas. COMPRA POR 132,99€ (47% DE DESCUENTO)
BLACK FRIDAY ANTICIPADO. Maleta Samsonite Paradiver Light con dos ruedas. COMPRA POR 132,99€ (47% DE DESCUENTO)
escaparate
Robot aspirador y fregasuelos con detección de osbtáculos. COMPRA POR 129,99€ (74% DE DESCUENTO)
Robot aspirador y fregasuelos con detección de osbtáculos. COMPRA POR 129,99€ (74% DE DESCUENTO)
escaparate
Levi's 501 Original Fit Vaqueros Hombre. COMPRA POR 52,20€ (42% DE DESCUENTO)
Levi's 501 Original Fit Vaqueros Hombre. COMPRA POR 52,20€ (42% DE DESCUENTO)
escaparate
Freidora de aire Moulinex de 6,5 L con 8 programas automáticos de cocción. COMPRA POR 79,99€ (38% DE DESCUENTO)
Freidora de aire Moulinex de 6,5 L con 8 programas automáticos de cocción. COMPRA POR 79,99€ (38% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_