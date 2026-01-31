Israel mata al menos a 26 personas, seis de ellas niños, en bombardeos en Gaza contra edificios y tiendas de campaña de desplazados

Los ataques, que las autoridades israelíes presentan como una respuesta a violaciones de la tregua por parte de Hamás, elevan la cifra de muertos desde el alto el fuego por encima de 510

Las Fuerzas Aéreas de Israel llevan a cabo una campaña de bombardeos sobre la franja de Gaza desde la madrugada de este sábado que ha causado ya al menos 26 muertos, según coinciden en señalar las autoridades gazatíes y fuentes médicas. Al menos seis de las víctimas son niños. Un bombardeo que ha destruido al menos una tienda de campaña en la zona sureña de Al Mawasi ha matado a los siete integrantes de una familia, mientras que la mayoría de fallecidos se han registrado en Ciudad de Gaza, donde Israel ha atacado varios edificios de apartamentos y una comisaría de policía. Los aviones israelíes no han dejado de sobrevolar durante toda la mañana Gaza, según testimonios en el territorio palestino.

Las autoridades sanitarias de la Franja contabilizaban a primera hora 12 víctimas mortales, pero la lista se eleva ya hasta las 26, mientras que equipos médicos de algunos hospitales la sitúan de manera provisional en 28. Los últimos ataques, que los dirigentes israelíes han presentado como una respuesta a supuestas violaciones del acuerdo de alto el fuego por parte de Hamás y Yihad Islámica, engrosan la cifra de muertos en el enclave durante la tregua por fuego israelí por encima de las 510.

El viernes, “ocho terroristas fueron identificados saliendo de una infraestructura terrorista subterránea al este de Rafah”, ha asegurado este sábado en un comunicado del ejército israelí, que abrió fuego en el momento del incidente matando al menos a tres de los supuestos combatientes. “En respuesta”, sigue la nota, “el ejército israelí y la agencia de inteligencia israelí hemos atacado a cuatro comandantes y varios terroristas más de Hamás y de Yihad Islámica en toda la franja de Gaza”. El comunicado, que acusa a los grupos armados gazatíes de incumplir el derecho internacional “sistemáticamente”, afirma que los ataques han apuntado, entre otros, a un almacén de armas y un lugar donde se fabricaba armamento.

La ofensiva, una de las más mortales que Israel ha lanzado desde el inicio de la tregua el pasado 10 de octubre, tiene lugar en un momento determinante para el desarrollo de otras fases del alto el fuego. El hallazgo el pasado lunes del cuerpo del último rehén que se encontraba en la Franja y el compromiso israelí de abrir el paso de Rafah ―que une Gaza con Egipto― a partir del domingo señalan el paso hacia la segunda fase del acuerdo, que debería convertir el cese en permanente y llevar las tropas israelíes a salir de casi toda la Franja. En un comunicado, la milicia palestina Hamás ha denunciado este sábado que las “masacres” perpetradas por Israel pretenden debilitar la tregua.

Rescate de víctimas tras el ataque israelí a una comisaría en Ciudad de Gaza, este sábado. DAWOUD ABU ALKAS (REUTERS)

Agencias de noticias palestinas indican que uno de los ataques más mortales se ha producido en el sur ―entre la zona de Al Mawasi y Jan Yunis― y otro en Ciudad de Gaza. Esos reportes coinciden con las fuentes médicas consultadas por el medio catarí Al Jazeera ―con periodistas sobre el terreno―, que afirman desde los hospitales que un bombardeo israelí contra al menos una tienda de campaña en Al Mawasi ha matado a los siete integrantes de una familia que se encontraban en ella, incluyendo tres niños. Según las mismas fuentes, un bombardeo simultáneo contra un apartamento en un edificio en Ciudad de Gaza ha matado a cinco personas más, entre ellas tres niños.

El hospital Al Shifa, ubicado en Ciudad de Gaza, asegura que un misil contra una comisaría policial en el barrio de Sheikh Radwan ha dejado, además, al menos 13 víctimas mortales. Otro ataque contra un inmueble de la capital ha dejado una decena de heridos, mientras que un bombardeo en Jan Yunis ha derruido un edificio por completo después de que Israel lanzara un mensaje de alerta.

Todos estos bombardeos se suceden en la parte oeste de la Línea Amarilla, una divisoria teóricamente temporal que encapsula a dos millones de gazatíes en poco más del 40% del enclave. Las tropas israelíes patrullan el resto de la Franja y la continuación de sus repliegues depende del progreso del alto el fuego.